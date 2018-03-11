 中俄更尊重个人自由? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中俄更尊重个人自由?

美国民调机构皮尤研究中心的一项最新调查结果显示，非民主国家的民众更倾向于认为中国、俄罗斯等国尊重个人自由。

China Xi Jinping & Wladimir Putin in Shanghai (picture-alliance/RIA Novosti/S. Guneev)

2014年，普京与习近平在上海会晤

(德国之声中文网) 这项覆盖了38个国家的调查显示，那些不是来自"完全民主国家"的民众更倾向于在"维护个人权利"上给中国与俄罗斯较高的评分。哪些国家属于"完全民主"行列，皮尤研究中心则参考了经济学人情报社(EIU)的"民主指数"；该指标主要评估各国的个人自由权利。根据该指标，除了"完全民主国家"，还划分出"有缺陷的民主国家"、"混合式专制"、"威权专制"这些类别。

皮尤研究中心发现，在9个被划分为"混合式专制"以及"威权专制"的国家中，55%的受访者认为中国当局尊重民众的个人自由，其中好评率最高的是越南民众，高达85%。而在"有缺陷的民主国家"中，这个数字下滑到了23%，"完全民主国家"中则只有12%的人持这样的观点，其中最低值出现在瑞典，仅5%。

在俄罗斯的自由权利保护议题上也体现了同样的趋势，三个数字分别为53%、30%、14%，总体略高于对中国的评价。

皮尤的这项调查包括了俄罗斯的受访者，但并没有询问中国民众的观点。

此次调研还询问了各国民众对美国、法国自由状况的看法。不过，民主与非民主国家公众之间的观点差别在这里的差别并不特别明显。在"完全民主国家"的受访者中，50%的人认为美国当局尊重个人自由权利，72%的人认为法国政府尊重个人自由；在"有缺陷民主国家"的受访者中，认为美国、法国政府尊重个人自由的比例分别为56%、57%；而在"混合式专制国家"以及"威权专制国家"的受访者中，认为美国、法国政府尊重个人自由的比例分别为61%、51%。

文山/叶宣/(皮尤研究中心)

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软体和相关讯息！

阅读每日时事通讯，天下大事一览无余！给xinwen@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能完成订阅！

相关内容

China Regierung Aufhebung zeitlicher Begrenzung

中国修宪成功 = 全球民主衰落？ 11.03.2018

随着修宪案的通过，习近平将不受任期限制，可以在2023年之后继续担任国家主席。这也让许多西方学者的设想落空：他们曾认为，随着中国经济崛起、日益开放，中国的政治体制也将走向民主化。

Kombobild Chinese President Xi Jinping +Tsai Ing-wen

先修宪后统一？ 台湾各界很忧虑 28.02.2018

对于中共决定修宪，取消国家主席任期限制，台湾陆委会表示，只有民主才是良制。学者忧虑中国大陆日后对台施压的力道会增强。

China Prozess Lee Ming-Che

李明哲案一周年回顾 19.03.2018

一年前，台湾人权人士李明哲在大陆失踪，后以“颠覆国家政权罪”被判处五年监禁。

媒体看中国

China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

德语媒体：是冷战，更是交易筹码

美国签署《台湾旅行法》、威胁对中国商品征收高额惩罚性关税: 华盛顿对北京“宣战”，到底是出于怎样的动机？周一出版的德语媒体，探讨了这一话题。 