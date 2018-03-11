中俄更尊重个人自由? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018

(德国之声中文网) 这项覆盖了38个国家的调查显示，那些不是来自"完全民主国家"的民众更倾向于在"维护个人权利"上给中国与俄罗斯较高的评分。哪些国家属于"完全民主"行列，皮尤研究中心则参考了经济学人情报社(EIU)的"民主指数"；该指标主要评估各国的个人自由权利。根据该指标，除了"完全民主国家"，还划分出"有缺陷的民主国家"、"混合式专制"、"威权专制"这些类别。

皮尤研究中心发现，在9个被划分为"混合式专制"以及"威权专制"的国家中，55%的受访者认为中国当局尊重民众的个人自由，其中好评率最高的是越南民众，高达85%。而在"有缺陷的民主国家"中，这个数字下滑到了23%，"完全民主国家"中则只有12%的人持这样的观点，其中最低值出现在瑞典，仅5%。

在俄罗斯的自由权利保护议题上也体现了同样的趋势，三个数字分别为53%、30%、14%，总体略高于对中国的评价。

皮尤的这项调查包括了俄罗斯的受访者，但并没有询问中国民众的观点。

此次调研还询问了各国民众对美国、法国自由状况的看法。不过，民主与非民主国家公众之间的观点差别在这里的差别并不特别明显。在"完全民主国家"的受访者中，50%的人认为美国当局尊重个人自由权利，72%的人认为法国政府尊重个人自由；在"有缺陷民主国家"的受访者中，认为美国、法国政府尊重个人自由的比例分别为56%、57%；而在"混合式专制国家"以及"威权专制国家"的受访者中，认为美国、法国政府尊重个人自由的比例分别为61%、51%。

文山/叶宣/(皮尤研究中心)

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