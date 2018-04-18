 两韩峰会在即 特朗普直“推” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2018
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时政风云

两韩峰会在即 特朗普直“推”

史上第三次韩国和朝鲜峰会即将在27日召开。朝鲜是否真的会放弃发展核武？两韩关係是否会有新突破？都是关注焦点。即将在5月跟金正恩会面的特朗普也继续在推特上发文谈朝鲜局势。情势风起云涌。

Südkorea TV Trump Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

(德国之声中文网) 韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩27日将在板门店举行高峰会谈。众所瞩目的朝鲜核武问题正式进入讨论。美国总统特朗普也针对此事在推特上表达想法。

两韩高峰会在即，韩国23日宣布，停止在两韩边界进行宣传广播。韩国国防部在声明中表示，此举旨在“减少南北韩军事紧张关係，并营造和平会谈的氛围”。此举也被视为回应朝鲜在21日释出的善意，其宣布关闭丰溪里核试验场，并停止核试和长程飞弹。

美国总统特朗普也不断隔空发表意见。他在推特上声称，朝鲜同意“去核化”，并且同意停止进行核子试爆与飞弹试射，美国迄今并未做任何让步作为交换。他的推文说：“我们并未放弃任何东西，他们已同意去核化（对世界来说真是太棒了），关闭试验场，并且不再试爆与试射。”

特朗普又推文说：“现在对朝鲜下结论还太早，或许会有成效，或许行不通，只有时间能够证明…不过我现在做的事，早就应该做了！”他之后还批评许多人过去没办法和朝鲜达成协议，现在却又想告诉他要怎麽做。

根据美联社报导，朝鲜只说在美朝峰会前要暂停核子试爆与洲际弹道飞弹试射，是特朗普解读为朝鲜已同意“去核化”。

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele

    朝鲜战争停战65年

    越过冷战下的三八线

    1950年7月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    朝鲜战争停战65年

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

  • Korea Krieg 1950 Plakat Kriegspropaganda

    朝鲜战争停战65年

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    朝鲜战争停战65年

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    朝鲜战争停战65年

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    朝鲜战争停战65年

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

    朝鲜战争停战65年

    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    朝鲜战争停战65年

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    朝鲜战争停战65年

    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    朝鲜战争停战65年

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    朝鲜战争停战65年

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    朝鲜战争停战65年

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    朝鲜战争停战65年

    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


夏立民/罗法 (美联社、法新社)

 

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