 两岸龃龉下 美国表态支持台湾参加WHA | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2018
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时政风云

两岸龃龉下 美国表态支持台湾参加WHA

尽管台湾力争、友邦致函再加上美国表态，中国仍旧把“一中原则”及“九二共识”设为台湾参与世界卫生大会的前提。

Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf (dapd)

世界卫生大会将于下月召开。

(德国之声中文网) 台湾能否参加世界卫生大会(WHA)一事，近期又成为两岸争议焦点。台湾外交部表示，尽管已洽请友邦与理念相近国家的协助与支持，但目前仍未接到世界卫生组织(WHO)发出的邀请函。"到目前为止看起来，真的不是那么乐观"，外交部国际组织司司长徐佩勇坦言。

根据台湾中央社报导，美国国务院东亚暨太平洋事务局发言人亚当斯(Katina Adams)昨日(4/26)重申，美国支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，也支持台湾有意义参与以主权国家为会员资格的国际组织，这就包括世界卫生组织、国际民航组织（ICAO）、以及台湾参与的超过60个国际组织在内。亚当斯表示，美国视台湾为重要伙伴，美台之间也共享价值，因此美方致力支持台湾在面对全球挑战时，寻求扩大自身贡献。

中国此前曾强硬表态。对于台湾以"共同建立全球防疫安全"之名义，争取参加世界卫生大会的尝试，中国国台办发言人马晓光4月25日表示，经中方与世界卫生组织(WHO)的协调安排，台湾不仅可获取全球卫生防疫等领域的信息，专家也可以参加世卫组织相关会议和活动。他也重申，只有在"一中原则"和认同"九二共识"的前提下，台湾才能通过两岸协商参与世卫大会。

但台湾方面随即驳斥这个说法。根据台湾外交部提供的资料，从2009年至2017年，台湾共申请参加WHO的154场技术性会议，但获邀出席的只有46场，其中2017年的18件申请案，更只有5件获准，显示中方说法不实。此外，行政院大陆委员会副主委邱垂正昨日表示，中国接获与台湾有关的疫情通报，却没有及时有效通知台湾，显示中方说法与事实不符，是公然混淆视听、欺骗世人。

世界卫生大会是世界卫生组织的最高权力机构，每年开会一次议决重要事项。今年的世界卫生大会将于5月21日至26日在日内瓦举行。从2009年起，台湾已经连续8年受邀以观察员身分参与世界卫生大会，但去(2017)年开始便未接获邀请函。

游言/夏立民（综合报导）

 

 

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北京：台湾承认一中才能重返世卫大会  

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台湾与世界卫生大会：盼不来的邀请  

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台湾：派员参加世卫大会不代表承认"一中"  

外部链接

WHA線上報名5/7截止 外交部：尚未收到邀請函

台尚未獲WHA邀請 國務院： 美支持台灣有意義參與世衛組織

国台办：台湾参与世界卫生大会必须在一中原则下通过两岸协商做出安排

陸委會：續推參與WHA 讓國際理解陸方打壓

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