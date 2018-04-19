（德国之声中文网）台湾军方年度汉光军演的兵棋推演，将会率先在4月30日至5月4日举行，以电脑辅助指挥演习。重头戏实兵实弹演练，则订于6月4日至8日上演，军方指特点是「彷真实战」，会模拟敌军入侵台湾以及近期台海军情实况。

联合反空降作战是这次演习重点，会模拟反制中国空军空降清泉岗机场，此外也将首次动员民间力量，包括徵召附近一带营造厂参与抢修机场跑道、利用电信公司基地台协助部队指挥、动用民间无人机进行侦查等。

海空联合作战方面，会模拟中国军队从台湾海峡进攻台湾，中央社报道，军方考虑到在台湾海峡进行实弹射击比较敏感，因此选在高雄及屏东、台东及屏东两侧外海演习。至于反登陆作战，则会在台湾西部沿岸进行非实弹战术对抗，模拟应变中国军队从滨海登陆，随后再转往新竹、屏东的三军联训基地进行实弹射击训练。国防部强调，「彷真实战」是要模拟两岸军力不对称之下，发挥「以小搏大、以弱击强」的战斗力。

辽宁舰再亮相 东海实兵演练

另一边厢官媒新华社报道，辽宁舰航母编队4月22日在东海进行对空、对潜作战训练，与海军岸基航空兵和潜艇部队进行「背靠背」实兵对抗训练。期间出动多架辽宁舰出动多架歼－15 舰载战斗机，对战斗机进行空中截击，其属舰也发射防空导弹打击侵袭目标，并运用舰载和机载雷达系统，建构侦察预警体系和防空火力网。

辽宁舰近期参与的实战远航演练横跨多个海域，包括南海、西太平洋、东海等。当中日本和中国在东海部分岛屿存在主权争议，有分析认为中国这次实战演习或惹来日本不满。

李芊／夏立民（路透社、法新社等）