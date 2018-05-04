 世锦赛爆出冷门：朝韩组建南北联队 | 足坛体坛 | DW | 04.05.2018
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世锦赛爆出冷门：朝韩组建南北联队

正在瑞典举行的世界乒乓球锦标赛爆出历史性的冷门：国际乒乓球联合会(ITTF)做出紧急裁决，批准了朝鲜和韩国在赛事进行过程中组建联队的提案。
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朝鲜韩国式的乒乓外交

（德国之声中文网）朝鲜半岛南北方关系的缓和进程也对瑞典哈尔姆斯塔德(Halmstad)世界乒乓球锦标赛产生了影响。朝韩首脑板门店峰会后的第六天，在瑞典参赛的朝鲜和韩国代表队就组建联队完成剩余赛事达成了共识。

按照赛事安排，朝鲜和韩国选手将在团体赛四分之一决赛中进行对决。但双方提议在周五的半决赛中，以南北联队形式出场。相关提案很快获得了批准。国际乒乓球联合会(ITTF)主席托马斯·韦克特（Thomas Weikert）表示："我向主席团通报这一最新进展后，各国代表纷纷起立鼓掌，为这一历史性突破表示支持。"

韩国乒协副主席、国际奥委会委员柳承敏（Ryu Seung-min）对朝鲜半岛组建联队的临时决定表示高度赞赏。这位2004年的奥运冠军对媒体表示："这是一个极其重要的决议，有利于通过乒乓球促进朝鲜半岛实现和平。"

平昌冬奥曾有过南北联队

今年在韩国平昌举行的冬季奥运会上，韩国和朝鲜就曾以南北联队形式参加了女子冰球项目的赛事。冬奥会后，朝鲜战争（1950年至1953年）停战以来一直处于对峙状态的朝鲜和韩国关系明显缓和。朝韩举行高峰会晤后，五月底，朝鲜领导人金正恩将同美国总统特朗普举行会晤。据称，朝鲜方面已表达了削减核武器的意愿。

达扬/凝练 （德新社）

 

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