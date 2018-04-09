世贸组织：贸易战后果惨重

(德国之声中文网) 世界贸易组织周四(4月12日)发布的年度预测报告估计，今年全球货物贸易额预计增长4.4%，显著高于2008年全球危机爆发前的3%平均值。但是，美中两国的贸易对立，有可能对全球贸易的增长构成不利影响。

世贸组织总干事阿泽维多

世贸组织总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在一份声明中指出，如果各国政府采取限制性的贸易政策，这一重要的贸易进展就会被打断。"全球经济现在最不需要的就是相互报复。"

今年3月，美国总统特朗普公布了对中国等国钢铝产品的惩罚性征税计划。随后，北京与华盛顿不断相互威胁并出台报复性关税措施。

2017年，全球贸易增长4.7%，为六年来的最大增幅。根据世贸组织的数据，九十年代的全球贸易年均增长幅度为4.8%。该机构还预测，2019年，全球贸易增速将小幅放缓至4%。

总干事阿泽维多在周四的新闻发布会上说："这些预测并没有考虑到贸易限制政策急剧激化的可能性。对于贸易冲突大幅激化的后果，几乎不可能准确预测。当然，后果可能是非常严重的。而相对贫穷的国家则会付出最大的代价。"

文山/石涛（美联社、法新社、路透社）