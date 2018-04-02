世界这么大 金正恩要“到处看看”？

（德国之声中文网）金正恩2011年12月"子承父业"接替亡父金正日接管朝鲜政权，成为该国最高领导人。在过去6年内，金正恩没有进行（外界得知的）出国访问。上周，金正恩乘专列出访邻国中国首都北京，并与中国国家主席、中共总书记习近平会面的消息引起不小的轰动。

然而北京只是金正恩接下来一系列外交活动的第一站。4月27日，金正恩将与韩国总统文在寅会晤。下个月，金正恩预计还将与美国总统特朗普会面，会面具体时间地点尚未确定或公开。另有消息称，金正恩还计划与俄罗斯总统普京见面，甚至经常强烈谴责朝鲜核武项目的日本首相安倍晋三据说也在金正恩想要会晤的领导人名单内。

是什么原因让金正恩突然计划游访世界？我们来看看他已经去了哪，还要去哪，之后还可能去哪？

中国

很显然，金正恩把访问中国作为他开启出国访问的外交"首秀"。相比所有其他国家，中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴。然而在过去数月里，平壤方面接连的核试验挑衅，让北京也加大制裁力度。金正恩似乎无意听从北京的劝说，而这让两国关系出现紧张迹象。

不过，上周金正恩在北京进行访问期间，官方媒体公布的报道画面上，金正恩俨然转变了态度。习近平和金正恩具体谈了什么，外界不得而知。不过有两点可以确定：通过金正恩的来访，北京方面向外界明确展示了自己在维护朝鲜半岛和平稳定方面的绝对重要的角色。第二，金正恩先见习近平，为自己之后会晤文在寅和特朗普做些准备，也显得不那么孤立。

还有一点对于金正恩来说至关重要，他想通过访问中国，试图说服中国取消、至少放宽对朝鲜的经济制裁。

坐火车去北京的小金 神秘装甲列车 这是本周一韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界的热烈猜测。

坐火车去北京的小金 王沪宁亲自迎接 一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为本周一(3月26日)，金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。

坐火车去北京的小金 低调车队穿京城 在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。

坐火车去北京的小金 中方高官登乘朝鲜专列 据朝鲜官方媒体3月29日发布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。

坐火车去北京的小金 列车会议 在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。

坐火车去北京的小金 中国火车头牵引朝鲜专列 金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。

坐火车去北京的小金 金正日访问俄罗斯 这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。

坐火车去北京的小金 金日成访问东柏林 与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。

坐火车去北京的小金 火车出行避开制裁 本周访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。

坐火车去北京的小金 结束访华挥手道别 图为本周二(3月27日)，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。

坐火车去北京的小金 王沪宁亲自送行 据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。 作者: 文山



韩国

金正恩将与文在寅举行会晤的消息可谓进入今年以来的头一个爆炸性新闻。朝鲜派运动员和拉拉队参加韩国平昌冬奥的代表队领队之一是金正恩的胞妹金与正。当时金与正向文在寅转交了哥哥的信函，并转达了哥哥对文在寅的访问邀请。上周，朝韩两国证实，两国最高领导人将于4月27日会晤。

就象征意义来说，朝韩两国最高领导人会晤是两国外交接触往前迈出重要一步。文在寅及其偏自由派的内阁在经过了一年之久的朝韩关系紧张期后，主动进行了一些缓和关系的措施。金正恩则在今年一月也递出橄榄枝，强调把改善朝韩关系作为今年的工作重点。

在金正恩上周突访北京之前，外界普遍认为文在寅会是金正恩会晤的首位外国领导人。在朝鲜国内，爱国和民族主义情绪以及实现半岛统一的愿望等仍是平壤政府很能打动民心的主题。另外，朝鲜希望能够重新吸引韩国游客到朝鲜东海岸旅游观光，以此创收。因为朝韩领导人会晤就能促进旅游，听起来似乎过于乐观。不过不要忘记，金正恩的父亲金正日2000年和2007年分别与时任韩国总统举行会晤，而且成功了刺激了朝鲜旅游产业。

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和特朗普一起吃汉堡包？

金正恩和特朗普的会晤目前还有很多问号，比如时间、地点尚未确定。白宫也不是自己宣布的特朗普与金正恩将会晤的消息，而是让来访的一个韩国代表团接手了"新闻发言人"角色向外界公布这一震撼性的消息。除了会晤将在今年5月举行之外，没有更多信息。

上周三，美国总统特朗普在推特上发推文说，"收到习近平主席转达的信息，说金正恩很期待和我会面。"特朗普还写道："现在是金正恩为国民和人类做正确之事的好机会。我期待我们的会面。"

自从"金特会"将举行的消息公布后，各种猜测和传闻也飞满天，关于会晤地点有在特朗普佛州的私人会所的说法，也有说在蒙古，还有过在瑞典一座城堡的报道。

为了表达对能够和"自由世界领头国家"领导人肩并肩会晤的感谢，金正恩有可能下令释放三名在朝关押的美国公民。

不过会晤的最关键词其实是"去核"。金正恩在多次讲话中提到了可以"去核"。华盛顿的一些政治分析人士将次理解为金正恩愿意放弃朝鲜多年来花巨资精心打造的核武器。另有人认为，这也意味着美国自1953年朝鲜战争结束至今常年驻守韩国的3万多士兵必须撤离。而这正是朝鲜几十年来一直的要求。

俄罗斯

金正恩与俄罗斯总统普京的会晤应该是"无难度"外交举动。普京政府向来对朝鲜实行比较友好的政策，尽管国际社会加强对朝制裁，莫斯科仍努力维护两国关系。前不久，两国刚刚签署了在科研方面的合作协议，并商讨建造一座新的边界桥梁的事宜。俄罗斯媒体猜测，朝鲜外相李勇浩即将访问俄罗斯。

不过，除了可能获得经济利益、维护两国关系、对朝影响力方面与中国有一拼等等之外，普京搞好和金正恩的关系，也有利于他在面对西方时摆出一副幸灾乐祸的样子。而事实看来，普京特别得意于能够对西方幸灾乐祸。

日本

东京政府正在进行"追赶"行动。经过了一系列本国政界腐败丑闻以及倦于总守华盛顿的牵引，安倍晋三也想有些外交作为，并于日前提出，他也想同金正恩直接会晤。

日本通朝鲜存在一系列的矛盾，不仅是因为朝鲜的核项目和核试验。2002年，朝鲜最高领导人金正日在与时任日本首相小泉纯一郎会晤时承认，朝鲜特工在上世纪70和80年代曾绑架不少日本公民，其中一些人得以返回日本。日本政府自此一直要求获得更多相关信息，而在这一问题上日朝没有取得任何进展。

安倍担心，如果金正恩与多国领导人会晤而把日本冷落一旁，日本在"人质事件"问题上的诉求也会被置之不理。另一方面，如果平壤同意让两国关系正常化，平壤可能也会提出若干条件，比如要求日本为朝鲜日治时期（1910-1945）造成的破坏进行更多赔偿。而这笔赔偿，据一些专家分析，可能会高达几十亿美元。

谢菲/雨涵（美联社）