世界自闭症日：自闭症可能就在我们身边

（德国之声中文网）我们每个人对世界的认知都有所不同，这是一件好事。但是有一些人的感知比其他人要强烈。大部分人都不会注意到的背景音会让他们有所反应。滚筒洗衣机所发出的单调的噪音可能会吸引他们驻足好几个小时，轻轻的一次触碰可能会让他们感觉痛不欲生。他们在表达上有困难，在认知他人情感或集中精神对话方面都可能有障碍。

这些人患有"自闭症谱系障碍"，也就是俗话说的自闭症。但是，自闭症其实没有统一的概念。它的体现方式也多种多样。许多自闭症患者看上去可以"正常"的生活。而另一些人的病症之严重，必须一生依靠他人的全面协助。

阿斯伯格综合征和学者综合症

阿斯伯格综合征患者与其他自闭症患者不同，很多情况下他们在语言和感知上没有成长障碍。维也纳儿科医生阿斯伯格（Hans Asperger）在40年代就发现，他的一部分年轻患者有着不同寻常的行为方式和个人特征。

他们不合群，而且很难体会别人的感受。阿斯伯格发现，这些病症患者的自我意识强烈，所以儿童患者经常在结交朋友方面有困难。但是，许多患有阿斯伯格综合征的人从第一眼看上去不会与常人有任何不同。这也是为什么这种自闭症又被称作"轻度"自闭症的原因。

人们普遍的看法是，自闭症患者都在某一方面非常聪明。他们中的一些人确实智慧超人，有着不同寻常的认知能力。专家们把这种现象称为"岛屿天赋"，也就是说在某一方面有着过人的天赋。有这种特征的人被称作"学者综合症"患者。这种患者群中的一半也是自闭症患者。

最有名的自闭症患者

世界上最有名的学者症可能就是美国人金·匹克（Kim Peek）了。他也是导演巴瑞·莱文森（Barry Levinston）的经典电影作品《雨人》中的现实原形。匹克2009年逝世时，可以没有错误的背诵12000本书籍的内容。其中没有一本书他读过第二遍。不仅仅是书籍，包括旋律、年代、日历、整个电视节目安排表和许多电话黄页本在他的脑子里就像被存在了一个巨大的硬盘上。但是，匹克既不会穿衣服，也无法自己走到图书馆。

《雨人》大获成功后，又涌现出了一系列关注自闭症话题的影视剧作品。一部分作品是从自闭症患者本身的角度展现世界，另一部分则关注他们生活的环境。在剧作家、制片方和演员的合作下，公众对这种成长障碍性疾病有了更具体的了解。