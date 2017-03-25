世界最高养猪大楼在广西

(德国之声中文网) 中国一家公司不惜成本，投资上亿打造"猪舍大楼"，最高至13层楼。这项不顾高昂成本与卫生疑虑的项目，如果成功，将成为养猪产业里程碑。

广西扬翔股份有限公司是一家私有食品公司，现在拥有两栋七层楼的猪舍大楼，还有四栋正在兴建中，最高的一栋有13层楼，将成为养猪业中最高的猪舍。

年底前，这块在11公顷的空间就会容纳超过三万头猪，每年生产超过84万支小猪。这将成为全球最大、最密集的猪只养殖场。过去北边的养猪场是在13公顷内容那8千头猪。

扬翔公司养猪的地点接近贵港市。贵港市是珠江三角洲的重点河港，也是世界上人口密集度最高的地点之一。在广西或福建等地建立养猪场比东北的养猪场有地缘优势。

拉高楼层有代价

过去欧洲曾经试行过两到三层楼的猪舍。有的已经废弃了，有的还在运行中，但是近几年很少再盖新的-多层楼、密集养殖的猪舍大楼不但管理不易，也不被大众接受。

多层楼的养猪场中，为了要密集的饲养最多猪，猪都会被用铁栅栏隔开节省空间。这引发动物保护的争议。

虽然把猪舍盖高点可以节省土地成本，但是土木工程也要花钱，如何掌控卫生也都是一大考验。

猪的疾病是中国畜牧业常有的问题，让猪住在同个屋檐下又会提高集体感染的风险。一旦疾病扩散，将会一发不可收拾，衍生更多亏损。

为了避免这个问题，猪舍大楼又需要投入更多经费设置相关设备。

扬翔公司的农场管理人说，扬翔实施分层管理，各层楼的工作人员每天都只会在一个楼层工作。

猪仔一抵达大楼时就会被送到顶楼，等他们长大，会被电梯运送到指定楼层，在同个楼层度过他们的余生。

通风系统的设计也让楼层之间或是大楼之间的空气不会互相流通。空气会从地面进入通风管，再直接打到各楼层。屋顶的强力抽风机将各楼层的空气抽出、过滤，再从15公尺高的烟囱排出。

养猪废水则由丫髻山当地的一座污水处理厂负责。废水加工处理之后，剩水会被浇在附近的森林，固体残渣做成有机肥料卖给附近的农家。

上述工程中，诸多设备都是进口的。为了要降低疾病感染率、减少对环境的冲击、缩减人力成本，成本显著的提高了。对此，扬翔公司表示，他们已经做过比较，比起其他选项，猪舍大楼最符合本益比。

猪肉价格走低

为了响应中国政府牧场现代化的计划，许多像扬翔一样的公司都投入更多资金在硬件上。猪肉价格来到八年来最低点，业者还是花了比平面猪舍多百分之30的钱盖新猪舍。

扬翔公司盖新猪舍的成本大约是5亿美金。平摊在猪支身上，平均每只猪成本多了一万六千美金，这还没有算进养猪本身的成本。

罗法/夏立民(路透社)