世界戏剧日：拉开帷幕

（德国之声中文网）这个想法来源于芬兰：1961年，芬兰人在维也纳第九届世界歌剧会议上建议推出世界戏剧日，该建议得到了各方的积极响应。并以全票通过把3月27日巴黎"国际戏剧节"开幕的这一天定为世界戏剧日。在刚刚开始的一年里就推出了许多特别节目和人气很旺的公共活动--而且是在当时全世界的许多国家都还没有设立国际戏剧协会中心（ITI）的时候。

开放日和奖项

德国各地的剧院都会在"开放日"这一天向观众打开大门，让他们了解光彩夺目的剧院后台是什么样子。同时也会为一位戏剧界的杰出人物颁发没有奖金的奖项：2017年的获奖者是戏剧导演及作家洛能（Yael Ronen），

国际戏剧协会德国中心的网页上写着："跨文化的贯穿连通是戏剧的立命之本"。这也是戏剧创作者深刻理解，并且从第一个世界戏剧日开始，就通过精选的代言人向全球献辞的内容。国际知名的戏剧界专业人士包括科克托（Jean Coteau）、米勒（Arthur Miller）、奥利弗（Laurence Olivier）、 聂鲁达(Pablo Neruda)以及哈维尔（Václav Havel）都曾应国际戏剧协会的邀请，留下过他们关于戏剧在社会中会究竟可以发挥何种作用的思考。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 顶级舞台 即便是拉斯维加斯的绚烂舞台设施，也要在弗里德里希皇宫剧院面前黯然失色。在这里，舞台面积开阔，可供车辆直接驶入。后方还有50条可自由调节高度的“魔幻阶梯”。上百名舞者可以在这里一展身姿。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 马戏城变身大剧场 这座建筑起初是作为交易市场，后来也曾经被用来表演马戏。1919年，德国戏剧巨匠莱因哈特(Max Reinhardt)将这里重新命名为“大剧场”。他在这里组织上演了许多经典作品。该剧院的首场演出作品是古希腊悲剧作家埃斯库罗斯（Aischylos）的《俄瑞斯忒亚》(Orestie)

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 现代化的舞台设施 1919年，该剧场成立之初，就站在了科技前沿。这里有直径18米的旋转舞台，可伸缩的小舞台，现代化的灯光与特效。最初几年，这里上演了夏雷尔(Erik Charell)的歌舞剧《白马客栈》(Im weißen Rößl)、皮卡托(Erwin Piscator)的《尽管如此》（Trotz alledem）等优秀作品。而在纳粹执政后，这一切戛然而止。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 历经坎坷 在莱因哈特麾下，大剧场经历了1920之后的一段黄金年代。1934年，纳粹将其更名为“人民剧院”，从此这里变成了宣传的舞台，主要上演晚期资产阶级轻歌剧。二战中，与许多柏林建筑一样，剧院也遭到了轰炸。而在战后不久，这里就恢复了舞剧的演出

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 剧场易主 1947年，苏联占领当局让柏林行政机构接管了这座剧院，从此这里就叫做弗里德里希皇宫剧院。许多政治集会也在这里举行，比如“自由德国青年团”的成立大会(译注：前东德类似共青团的组织)。后来，这里也用来制作Ein Kessel Buntes等大型电视节目。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 美女如云 名声远扬 在东德时期，这座剧院就以其漂亮的女演员而闻名。最多时，曾经有32名美女共同演出。(本图摄于80年代)

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 剧场改建 1980年，这座位于柏林市中心的建筑已经120岁了，亟需关门修缮。就在200米开外的地方，东德当局开始修建一座全新的巨大的剧场。这也是经济运转不良的东德倒台前，修建的最后一座恢弘建筑。图为剧场的钥匙被东德领导人象征性地交给剧场负责人。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 焕发新生 新建筑不仅保留了老剧场绚烂的内饰，其新式青年画风风格的外墙也在不断提醒人们剧场的辉煌历史。新剧场建筑体量20万立方米，占据了一整个街区。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 国际、开放 弗里德里希皇宫剧院现在有来自28个国家的60名舞者。此外，这座剧院还以其支持同性恋的立场而闻名。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 借古寓今 现在该剧场上演的最新剧目是"The Wyld"，讲述了柏林的夜生活以及一段天地之间的离奇爱情。著名的古埃及法老妻子纳芙蒂蒂也在剧中扮演角色，而她的半身像，就是不远处柏林新博物馆的镇馆之宝。

星光闪耀：柏林的弗里德里希皇宫剧院 大手笔，大制作 弗里德里希皇宫剧院将The Wyld称作“纵贯古今、奇幻滑稽”，并指出这是历来最为昂贵的作品。剧作家是来自法国的穆格勒(Manfred Thierry Mugler)，由德国人韦尔克(Roland Welke)担任导演。 作者: Philipp Jedicke



大咔献词

2018年的献辞人包括来自科特迪瓦的莱京（Werewere Liking）、黎巴嫩的芝比勃(Maya Zbib）、印度的巴亚其（Ram Gopal Bajaj）、英国的迈克伯尼（Simon McBurney）和墨西哥的贝尔曼（Sabina Berman）。他们的献词被翻译成多种语言刊登在国际戏剧协会的主页上，其中包括芝比勃的这段话："通过叙事的功力和想象力，我们从戏剧中可以用另一种眼光看待他人和这个世界。在冷漠和排斥横行的时代，戏剧为共同思考提供了一种空间。"