专访：68年学运没有失败！

（德国之声中文网）上世纪60年代中，德国成千上万的大学生走上街头，反对大学里的权威等级制度、反对越战、反对消费至上，抗议对纳粹历史反省的缺失。这一运动最著名的意见领袖之一是鲁迪·杜奇克（Rudi Dutschke）。1968年杜契克在一次针对他的暗杀行动中受伤，11年后死于后遗症。他的妻子格雷琴曾与他一同活跃在政治抗争运动中。格雷琴·杜奇克不久前在莱比锡书展上推出了新书《1968-值得我们骄傲的是什么》，并接受了德国之声专访。

德国之声：这本书取名"值得我们骄傲的是什么"，您在回顾68年运动的时候，对哪些事情感到骄傲？

杜奇克：60年代的反威权运动所取得的成就具有重要意义。在那个时代，纳粹时代的威权思想和在人们的头脑中还很根深蒂固，人们习惯于彻底服从。但此后发生了剧变。今天，人们已经普遍批判性地看问题、独立思考和发挥创意。社会民主化的理念确实让民主深入人心。1951年的一项问卷显示，只有2%的（德国）人赞成民主，而今天无疑会是大多数。

德国之声：您已经写过一本鲁迪·杜奇克的传记，并出版了他的日记。这本新书则总结了68年运动的各个阶段和侧面。您认为为什么在50年后再次回顾这段历史仍很重要？

杜奇克：是的，这对我很重要。因为有人说，这场运动失败了。不，它没有失败！这场运动是成功的。我不知道那些说它失败的人到底指的是什么，或许是指资本主义经济依然存在。是的，我们没能消灭资本主义，我们当时没有找到答案。这是我们今天的任务。

德国之声：您能举出具体的、您为之骄傲的例子吗？

杜奇克：教育儿童的方式发生了改变。过去对孩子的教育是专制家长式的。家庭模式也不同于以往，妻子在家带孩子，丈夫工作挣钱已经不再是理所当然的了。在理想的情况下双方都有平等的机会。在反威权运动之初可不是这样，即便是怀揣社会革命梦想的男性，都不会这样身体力行。当时，改变女性的社会和家庭角色，并不在他们的议事日程上。

最初确实主要是男性，他们仅仅把女性视为协助者。1968年女性开始参与反叛运动后，情况发生了变化，女权运动迅速扩大。反威权主义的思想传播到社会的各个层面，这是一个重要的因素。

德国之声：在与鲁迪·杜奇克的伴侣关系中，您是如何实践女性解放的？

杜奇克：一开始，我必须让鲁迪注意到当时女性的境况是让人无法接受的，最初他根本没有觉察到这一点，后来才意识到。在我们家里，他得学做饭、给孩子换尿布这样的事情，他也都做了。

杜奇克夫妇俩在一次集会活动上

德国之声：您说这是一场"文化革命"。

杜奇克：我想，这是一场文化革命，许多专制结构被打破了，反威权的教育理念和摒弃威权的组织结构逐渐进入学校、工作岗位和家庭。

德国之声：如果注意到有关#MeToo这个关键词的讨论，这样的结构似乎还没有完全被打破。

杜奇克：这种男权至上的结构当然还存在，甚至很强大。但重要的是，我们要继续努力。很明显，问题还没有得到解决。继续改变现有的结构，直至女性拥有与男性同等的机会，能面对那些以为可以对女性为所欲为的男性贯彻自己的主张，这必须在教育中得到体现。今天的年轻一代仍然面临艰巨的任务。

1968年10月在法兰克福举行的妇女解放示威活动

德国之声：您在60、70年代的经历，有哪些愿意与今天的年轻人分享？

杜奇克：他们必须首先意识到这个社会所处的情况，然后与那些同样希望建设一个更美好世界的人联合起来，一同思考我们有什么样的目标，如何才能实现。当年的"社会主义德国学生会"就是这样做的，当然今天缺少这样一个有代言人的组织。今天人们仍然需要代言人，他们要与民众对话，讨论当今社会的问题，找到症结所在。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。