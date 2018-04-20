专访: 澳大利亚的西方情结与中国心结

（德國之聲中文網）年初，澳大利亚联邦政府宣布，将对情报与间谍法律进行重大修改，以限制外国势力对内政的干预。这很可能是在对先前中国是否干预澳大利亚国内政治的舆论做出回应。最近又有消息指出，中国准备在离澳大利亚不到2千公里的瓦努阿图建立军事基地。这又连结到在中国南海军事演习时，澳大利亚的军舰在去越南的途中经过南海，遭到中国海军强硬警示。几件事情连环下来，中澳关系将如何发展? 德国之声中文网邀请到中澳专家韩峰为我们分析。

请问您会如何形容现在的中澳关系?

澳大利亚人会认为这是有史以来最坏的。但是我觉得问题有归有吧，关系好还坏倒很难衡量。

现在中澳关系其实已经发展到比较高的水平，有经贸协定，贸易已经快十年了，澳大利亚在中国的贸易当中，地位也不断提高。

也就是说，两国共同努力之下，整体关系已经发展到了比较高的水平。

只是双方关系发展上的确遇到很大的问题，主要是信任出了问题。

你觉得澳大利亚害怕中国是合理的吗?

日本崛起的时后，澳大利亚也恐慌过，也在国内经历一段时间的争论。之后确定了与日本发展合作关系。

之后90年代东亚经济发展好的时候，原本是不接受的，最后也选择融入了，也受益了。

现在的问题是，日本之后出来一个中国，虽然中国的发展也给地区提供了很多机会，但是中国的结构跟西方的形态是不一样的，也跟日本是不一样的。他不接受日本，自然也不接受中国。

现在的争论在于，虽然澳大利亚参与、推度地区的合作是会跟着受益的，但是要克服西方的个性，对澳大利亚来说是非常难的。

你会建议澳大利亚怎么处理与中国或美国之间的关系?

这也是我觉得最近媒体在炒作的问题。不是说要选中国还是美国，中国美国对澳大利亚都很重要。美国从历史上就跟他是一块的，就像是他的亲哥哥，他没得选。他也希望原来以美国为中心的制度可以保留，但是现在看起来没办法。

现在趋势跟他们认同的观念越来越远。所以你也能听到他们国内有另一种声音，说要认清形势跟中国合作。

但另一方面，他也担心，融入过程中是否能够保证国家利益能够持续。毕竟中国一跟其他国家的关系不好，他自己就会受到影响。

您认为长期来讲，澳大利亚会融入到中国主导的体制内吗?

长期来讲，也很难说，因为澳大利亚心中正统的感觉甚至比西方国家更强烈。因为位于西方国家之外，需要比欧洲本土的西方国家更西方，才能表现自己仍然是西方国家。所以他们心理会更不平衡。

采访对象简介：韩峰为亚太与全球战略研究、中澳问题著名学者，著有 《当代澳大利亚——社会变迁与政治经济的新发展》 一书，曾多次担任相关研究会会长。

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