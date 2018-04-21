专访：金正恩的"新时期"会大力发展经济

德国之声：朝鲜领导人金正恩周五（4月20日）宣布中止核试验和弹道导弹试射。这一行动的动机是什么？

Ballbach:与2008年最后一轮六方会谈时相比，朝鲜问题发生了根本的变化。迄今，所有的外交努力都朝向一个目标，即阻止朝鲜向核大国的方向发展。 但现在的外交努力面临一个新问题，即怎样让一个事实上的核大国放弃核武。因此，朝鲜谈判的地位发生了变化，筹码增强，过去数月乃至数年以来，朝鲜令人信服地展示了其核打击威慑能力。正是在这个基础上，平壤开始对外交途径打开绿灯。不过，究竟是怎样的外交解决，目前还很难说。

德国之声：金正恩说的只是"中止"核试验。他没有说"弃核"或者"无核化"。朝鲜真的会放弃核武器吗？

Ballbach：这是一个最根本的问题。我怀疑朝鲜最终放弃其核武与运载导弹计划。目前伊朗弃核协议产生的波折会被平壤密切关注，如果美国推翻伊朗同西方多国达成的核协议，那么同朝鲜达成核协议的可能性将会是微乎其微。

德国之声：如果朝鲜弃核，它会提出哪些条件？

Ballbach：如果最终放弃核武器的话，作为回报，朝鲜认为国际社会必须满足以下条件，即作出互不侵犯的安全保证、结束朝鲜半岛的战争状态、签署和平协议。在这些步骤完成之前，朝鲜不会真正放弃核武。而这中间的每一个程序都是相当大的挑战。

德国之声：朝鲜签署所期待的和平协议的机会有多大？

Ballbach: 这牵涉到朝鲜同谁签的问题。朝鲜不认为朝鲜半岛问题是朝韩问题，而朝鲜的安全最终只能由美国保证。美国总统特朗普同意与金正恩会面显示出，朝鲜问题只能通过对话解决。制裁对解决问题有所帮助，但无法从根本上解决问题。只是目前还不知道，朝美峰会能否如期成行，是否获得成功。人们对这次峰会寄予了过高的期待，如果实事求是地看，其中很多期待，包括"实现无核化"、"裁军"直至"南北统一"等等，都是无法实现的。

德国之声：那么，金正恩暂时停止核试验的宣布仅仅是出于战术考量？

Ballbach: 在金正恩对外证实拥有核打击能力之后，他需要同步发展国民经济。后者也是他面临的重大挑战。制裁确有效果，击中了朝鲜的经济命脉。如果他继续搞国内的经济建设，必须化解制裁问题，至少在某些领域。这也是金正恩寻求国际对话的缘由。

Eric J. Ballbach

德国之声：发展经济是不是金正恩宣布的"新时期"的主旋律？金正恩说，开发核武器和运载导弹的时期已经结束，现在开始了一个新的历史时期。

Ballbach：所谓"新时期"指的就是发展国民经济。2017年结束核武及导弹试验的宣布，为金正恩开启下一步发展经济战略开辟了空间。金正恩的政治生涯是否取得成就同朝鲜的经济状况直接挂钩。

德国之声：对朝鲜真实的经济形势我们外界仍然知之甚少。您也许有更多的渠道？

Ballbach: 安理会2017年对朝鲜的经济制裁同以前相比发生了质变。之前制裁的对象只是直接参与核武计划的人和机构。2017年的制裁则是对准朝鲜的整体经济，切断朝鲜进出口路径，这对平壤不会没有后果。不过，朝鲜2017年的国民经济仍然有所增长，同中国的贸易额也在提升。如果金正恩无法规避国际经济制裁，中长期来看，朝鲜经济将遭受很大程度的削弱。

德国之声：金正恩不久前访问了北京，可以想象，中国在朝鲜作出这一重大决定过程中扮演了角色。

Ballbach: 这一访问具有很强的象征意义。朝韩峰会、朝美峰会之前，金正恩到访中国，不是习近平到朝鲜访问。最终没有中国的参与，持久性解决朝鲜核武问题是无法做到的。

Eric J. Ballbach博士是柏林自由大学韩朝问题研究所朝鲜项目主任。

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