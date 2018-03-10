专访：“西藏是中国崛起的试金石”

达赖喇嘛流亡印度60年之际，就印度和西藏的关系、中国崛起对西藏的意义以及达赖喇嘛身后的西藏问题，德国之声采访了藏人行政中央外交与新闻部秘书长达东夏林。
（德国之声中文网）1959年3月31日，离开拉萨的达赖喇嘛逃亡进入印度境内，正式踏上流亡的道路，随后约有10万藏人跟随其步伐，流亡至印度与尼泊尔、不丹等国。次年，藏人行政中央在印度达兰萨拉建立。今年3月31日是藏人流亡印度进入第60年的当天。
本月早些时候，藏人行政中央宣布将举行大型"感谢印度"（Thank You India）主题活动。据西藏之声周三（3月28日）报道，藏人行政中央发布特为"感谢印度（Thank You India ）"大型活动准备的MV与系列书籍。司政洛桑森格在发布会上强调：60年来，印度对流亡藏人的恩情胜过任何国家，因此极有必要借此机会向印度官方与民间致谢。
此前，印度外交部下发指示文件，建议该国官员不要相关参加活动， 暗示印度不愿在两国关系"非常敏感的时间"激怒北京。随后藏人行政中央将原定于新德里举行的 "感谢印度"活动，改至达兰萨拉举行。
以下是德国之声对藏人行政中央外交与新闻部秘书长达东夏林（Dhardon Sharling）进行的采访。
德国之声：为了避免激怒中国，印度忽视了西藏团体的利益，你对此感到失望吗？
达东夏林：完全没有。达赖喇嘛无论说什么、做什么都会惹恼中国。这已经是常态了。但是将"感谢印度"活动的举行地由新德里改为达兰萨拉是我们自己的决定，和印度政府无关。对印度认为的合适的对华外交政策，我们表示尊重。
我们在这里已经有60个年头了，这样一个小政治决定--在我看来是政治外交中的暂时阶段，是不会损害到我们60年的深厚情谊。西藏问题受到关注、达赖喇嘛成为广为人知的标志性人物都要归功于印度。我们甚至公开表明：西藏的自由斗争产生于印度。它建立在印度为我们提供的教育、健康和住房等基础上。
这一关系要追溯到几千年以前，也就是佛教的起源。我们的语言和经文皆来自印度。（在藏人生活的27个国家中）印度是唯一一个允许我们将"西藏"填在国籍一栏的国家。一些国家则要求写"中国"。
毋庸置疑的是，印度很想和日益自信的中国搞好关系。而达赖喇嘛在印度的存在始终是两国的分歧点。你不觉得有威胁感？
并没有。你看到的自信其实是（中国）缺乏安全感。我举个例子。两个月前，德国汽车品牌梅赛德斯-奔驰在Instagram发布了一张汽车图片配有达赖喇嘛的引言"从不同角度审视境遇，你的视野会更开阔"。此举在中国引发抗议后，奔驰不得不删贴。这看起来是强势主导还是缺乏自信？如果一个人真正强大，他就不会被达赖喇嘛所做的普通事情所影响。
但是我也认为中国在亚洲乃至世界范围的影响不断增强。我们也理解，中国想要延伸触角和压制印度。所以我们也希望印度可以更加自信、不屈不挠、直视对手的眼睛，不要卑躬屈膝，因为那不是印度的精神。
印中关系趋好并不意味着印度就一定会对我们施压。因为我们自己也在寻求和解、和中国改善关系、达成协议。我想，我们不会用双重标准说，印度不应该这么做。但这也不表示放弃和忽视藏人的利益。
2010年以来，中国和达赖喇嘛的代表就没有再举行过正式会谈。你们仍然对与北京的会谈持开放态度吗？
我们希望和中国建立友谊。我们正在筹备所谓的"中国外展计划"，我们在四个国家设有中国外展官员，在我们的办公室也有一个中国部门。我们解决西藏问题的官方政策是"中间道路"，呼吁和中国展开对话和达成协议。
中国国家主席习近平的任期被无限延长后，我们将继续看到，西藏将依旧是其最大的挑战。西藏问题将成为中国崛起的试金石。中国想要崛起和变强，但是西藏将成为反映其现实的镜子。
我们的意思是，达赖喇嘛是解决中国面临所有问题的方法。西藏因此是中国领导人的一种机遇。如果北京能看到其中的智慧，印度将是西藏、印度、中国之间达成和谐的最好的潜在渠道和伙伴。
你说达赖喇嘛是解决一切问题的方法。但问题是：达赖喇嘛去世后怎么办？他看起来像是让一切团结凝聚的人物。
我们身后的支持者网络在不断壮大。历史经验告诉我们，正义的弧线肯定会弯向一场坚持了60年的非暴力原则的斗争。有人曾说过："西藏衰，世界衰"。我真的不认为世界会在我们的斗争中辜负我们。
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