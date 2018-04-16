专访：“西方攻击叙利亚违反国际法”

德国之声：西方国家周末攻击叙利亚的行为，是否违反国际法？

派希：显然违反。此事没有经过联合国安理会磋商，没有获得安理会的必要授权。参与打击的这几个国家，本身并没有遭到攻击，因此这也不是自卫行为。所以这次军事打击不具备国际法层面上的合法性。

德国之声：可是，叙利亚政权使用毒气，西方国家难道不应当发出警告，告诉他们这已经跨越了红线？

派希：您这是在暗示阿萨德政权确实使用了毒气。但是我们应该先等候禁止化学武器组织(OPCW)的调查结果。西方国家现在对阿萨德使用毒气的判断，受到了多方质疑。事实根本就不明朗。在事实得以澄清之前，我认为只能采取政治干预手段，而决不能进行军事干预。

德国之声：如果能证实阿萨德确实使用了化学武器，那么西方的军事打击就有了一定程度上的合法性？

派希：并不是。即便我们能证实阿萨德使用了化学武器，军事干预依然需要有安理会的授权。以《联合国宪章》为代表的相关国际法明确规定：除非遭受袭击后的自卫行为，否则任何国家都不能自行采取武力。即便行使自卫权，该国也必须向安理会报告。如果获得了阿萨德使用化学武器的确凿证据，同样必须要诉诸安理会，就政治手段、经济手段或者军事手段进行磋商。

德国之声：由于俄罗斯的存在，安理会在叙利亚问题上面临困难。

派希：确实如此。但是在2003年，美国对伊拉克发动了军事打击，那也是明确违反国际法的行为。当时的情况并不像现在这般歇斯底里，当时安理会压根就什么也没做。大多数情况下，采取政治或经济制裁都是更为正确的措施，而不是直接进行军事干预。我们知道、大部分欧洲国家也都表示，叙利亚问题只能通过政治途径解决。如果我们相信此问题确实只能政治解决，那么我们就应该贯彻这条路线，而不是立刻采取军事手段。

德国之声：您认为，这场冲突无法用军事手段来解决。可是，军事行动难道不是唯一能让阿萨德明白的方式吗？

派希：我不认为是这样。现在还什么都没有尝试。奥巴马总统曾经在干涉叙利亚局势时说：我们不与阿萨德谈判。当时，美军在叙利亚发动了空袭，那当然也是违法国际法的。对于阿萨德这样的受到联合国承认的合法政权(legal)，大家必须先尝试和他进行政治谈判，即便大家认为这政权不具备合法性(legitim)。

德国之声：我们探讨一个原则性话题：以恶制恶，您认为这样的做法有多大的意义？

派希：完全不认同。一报还一报不能够是政治解决方案。面对难解的困境，寻求一条其他道路，而不是直接采用军事手段，这就是外交。如果已经陷于战争状态，那么政治手段就是唯一的出路；而且这条出路不能踏过倒地的失败者。现在，绝大多数国家应该都一致认为，因为化学武器而发动的军事干预最终没有实现任何目的。.

德国之声：叙利亚的战争已经延续了7年。国际法遭受侵犯的现象到底有多频繁？

派希：经常发生。而且不仅仅是阿萨德政权违反，美国、土耳其、以色列的军队也有触犯国际法的行为，这意味着对联合国宪章体系的重击。那些嚷嚷要采取军事手段的国家，现在应该扪心自责，并且尝试在国际法框架下解决问题。

德国之声：英国首相还有美国总统现在都面临严重的内政问题，法国总统马克龙也正在为国内的铁路职工大罢工而头疼。他们会不会因为内政困局而倾向于今后再对叙利亚进行军事打击？这种破坏国际法的危险有多大？

派希：确实很大。回顾过去的军事干预行动，比如英国前首相撒切尔派兵夺回马岛：内政危机经常通过对外行动来解决。这是巨大的风险。我们必须密切关注英国首相梅以及美国总统特朗普的处境。他们很有可能出于内政原因采取军事行动。

德国之声：德国是否有能力进行调停？

派希：我希望能这样。但是，看看现在的德国外长马斯(Heiko Mass)，我对此表示怀疑。不过，也有可能默克尔总理会说："我们不参与军事行动，和军事上的歇斯底里保持距离。"默克尔总理可能会要求大家回到谈判桌前进行政治磋商。但是，就目前来看，德国政府内并没有就此形成多数意见。

德国之声：您对德国外长马斯表示质疑，这是为什么？

派希：在我看来，马斯的言论明显是在为英国、美国、法国的强硬措辞撑腰。所以我怀疑他不具备外交勇气，他无法冷静地对他们表示："不，这样不行。"我们必须通过政治手段解决叙利亚问题，而且不能把阿萨德政权撇除在外，不能去试图改朝换代。

特朗普对叙政策数度“变脸” 有望成为盟友？ 在选战中，特朗普曾间接表示，美国对叙政策不应像迄今这样以打击阿萨德政权为指向。特朗普大选获胜后，叙利亚总统阿萨德表示虽并不对美改变对叙政策报大的期待，但如果特朗普打击恐怖主义分子，叙利亚、俄罗斯、伊朗等国都将是他的"天然盟友"。

特朗普对叙政策数度“变脸” 一边享用蛋糕，一边下令打击叙空军基地 阿萨德的愿望很快落空了。2017年4月6日，美国军舰向叙利亚空军基地发射59枚导弹，这是美方在叙利亚内战中首次对阿萨德政府实施军事打击。叙活动人士先前称，在叙利亚反叛武装控制的一个小城，妇女和儿童4月4日遭到毒气攻击。特朗普对此表示，他改变了对阿萨德的看法，"阿萨德政权的这种反人类行径绝不能姑息"。在福克斯新闻网数日后播出的采访中，特朗普称和习近平及夫人一起享用甜品时下达了攻击叙空军基地的命令并告知习近平，习近平沉吟片刻后表示，“对任何一个如此残忍地使用毒气伤孩童和婴儿的人，这样做是可以的。”

特朗普对叙政策数度“变脸” 寻求与俄罗斯合作 2017年5月10日，特朗普在白宫会晤俄罗斯外长拉夫罗夫。白宫称，特朗普强调通过合作终结叙利亚冲突的必要性，呼吁俄罗斯“应向阿萨德政权、伊朗和伊朗代理人施压"。据媒体透露，作为对俄罗斯的让步，特朗普还勒令中情局停止向叙利亚叛军提供武器。

特朗普对叙政策数度“变脸” 四目相对，惺惺相惜？ 他们都从彼此的眼中看到什么？2017年7月7日，两位“个性总统”终于在汉堡的G20峰会上见面。外界很难知道他们到底谈了什么，但从肢体语言上看，特朗普的握手虽然”一如既往“地别别扭扭，但总归是先伸出手来。谁的气场更强姑且不论，但两人的会谈有实质性成果，就7月9日起在叙利亚西南部实现停火达成共识。

特朗普对叙政策数度“变脸” 叙利亚军事行动接近尾声？ 在11月越南举行的APEC上，普京和特朗普虽未正式会谈，但仍握手寒暄，并发表联合声明，重申致力于叙利亚独立、领土与主权完整，“不采用军事手段”解决叙利亚危机。数天后，普京在索契会晤来访的叙利亚总统阿萨德，祝贺其在反恐斗争中取得的战果，并暗示将结束俄军在叙利亚的使命。之后，普京又与特朗普通电话，告知其阿萨德的改革意愿。叙利亚内战结束似乎指日可待。

特朗普对叙政策数度“变脸” 宣布很快撤军 美国在叙利亚东部驻扎着2000名士兵。今年3月底，特朗普出人意料地宣布美军很快将从叙利亚撤军。应该让“其他人”去过问叙利亚，他说。特朗普表示，恐怖武装“伊斯兰国”基本已被打败，“我们在中东已经花了70亿美元，得到什么呢？什么也没得到。”美国国务院则拒绝对特朗普的表态作出评论。据报道，特朗普还要求冻结2亿美元的叙利亚援助基金。

特朗普对叙政策数度“变脸” 疑似化武袭击，局势陡变 也许正是因为美国很快将撒手不管，阿萨德彻底收复叙利亚反叛武装据点之心变得更加迫不及待。4月6日，叙利亚政府军在围攻小城杜马时，疑似使用化学武器攻击平民。100多人惨遭杀害，其中包括幼童。世界各国齐声谴责，特朗普痛斥普京、俄罗斯与伊朗应当为支持"畜牲阿萨德"负责。安理会上，美俄针锋相对，但联合国未对毒气袭击予以确认。

特朗普对叙政策数度“变脸” 再度发动空袭 4月11日，世卫组织表示，杜马地区500名叙利亚患者出现遭受化武袭击症状。特朗普在推文中喊话俄罗斯，威胁导弹将飞向叙利亚。在安理会否决三项调查叙利亚化武袭击的决议案后，4月13日，美国联合法国和英国，发射了超过100枚导弹，对叙利亚三座化学武器设施实施打击。在选择目标过程中，盟军排除了波及俄罗斯军队的可能性。德国、土耳其、以色列等国事后对美英法的空袭行动表示支持。

特朗普对叙政策数度“变脸” 使命真的完成了？ 在宣布美国为首的对叙空袭取得成功时，特朗普称，“使命完成了”。美国国防部长马蒂斯表示，此次攻打叙利亚属于一次性行动，日后是否对叙展开攻击，将取决于阿萨德政权是否继续使用化武。俄罗斯试图在安理会谴责美英法联军的行动，但草案未获通过。普京与伊朗领导人鲁哈尼通电话时称，西方国家的空袭行动已经破坏了政治协商的可能性。“如果这种违反联合国宪章的行为一再发生，将会无可避免地造成国际秩序的混乱。”

特朗普对叙政策数度“变脸” 离水落石出尚为遥远 美英法的“精准空袭”之后，叙利亚士兵手持武器，挥舞国旗在大马士革举行针对特朗普的抗议活动。英国官员４月１６日表示，国际禁化武组织专家访问叙利亚疑似毒气袭击发生地的日程将延迟，因为俄罗斯和叙利亚未承诺保证他们的安全。目前，华盛顿和欧盟都准备通过新的经济制裁向俄罗斯施压。美国领导的对叙空袭无法改变叙利亚的战略平衡，西方盟国也表示其目的只是阻止化武的使用，而非干预叙利亚内战或推翻阿萨德。不过，特朗普想很快从叙利亚抽身的打算看来暂时是不可行了。



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