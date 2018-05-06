专访:美国起码对中日韩合作不要设置障碍

德国之声：时隔两年半，中日韩峰会再次启动。这本身释放了怎样的信号？

王生：这是着眼于今后中日韩经济一体化而举行的峰会。朝鲜半岛气氛缓和为中日韩合作提供了外部条件。上一次中日韩峰会是2015年11月在韩国举行的，由于之后不久中日之间、韩日之间出现一些矛盾，这个峰会到目前为止停摆了两年半。日本此次表现主动，希望实现和平与合作。

德国之声：这次峰会对中国具有怎样的意义？

王生：中国在三国当中起到引领作用。"一带一路"项目的东部延长线在东北亚地区，有"东接财源"的设想，即今后发挥日本和韩国在资本和技术方面的优势，同"一带一路"对接。同时，在中国与美国贸易纠纷可能升级的背景下，对中国而言，最好的软性应对办法就是搞好周边国家的关系，避免两边作战的情况。

德国之声： 文在寅刚刚表示会在峰会期间"分享韩朝会晤的结果"。朝鲜话题会是重点吗？

王生：本次中日韩峰会将发表一个声明，即中日韩在政治解决朝鲜半岛问题上给出一个共同的意见。因此会议一定会涉及到朝鲜议题，因为朝鲜半岛核问题的解决需要区域内相关国家的合作。估计声明会肯定本着和平方向的发展原则，但会避免一些很敏感的话题，因为美国同朝鲜在弃核问题上还有一些差距。

朝韩首脑会晤为半岛缓和开创了契机

德国之声：文在寅说，希望日本和朝鲜展开对话，实现两国关系正常化。日朝关系的现状是怎样的？

王生：日朝之间的问题主要都是历史问题。朝鲜半岛有着30年被日本殖民的历史。就朝鲜而言，牵涉到日本侵略战争的责任问题，慰安妇问题，战后赔偿问题。朝鲜希望同日本实现关系正常化，这是它一直以来追求的目标。日本方面的诉求是，解决绑架日本人的问题。这是日方提出日朝恢复邦交的一个先决条件。以上两点是制约日朝两国关系发展的障碍。朝鲜半岛问题解决后，会出现日朝建交以及美朝建交问题。

德国之声：您认为中日之间的主要症结在哪里？

王生：日本是美国的盟国，在日本、印度和美国打造的"印太战略"以及钓鱼岛问题上，中日之间还存在许多矛盾，但启动中日韩峰会有助于推动中日关系走向缓和局面，是一个好的开端。

德国之声： 日韩之间呢？"竹岛"或者"独岛"的归属问题以及"慰安妇"问题，是两国改善关系的主要障碍吗？

王生：美国一直声称要打造"美日韩"三边或者多边的情报共享以及军事合作的体制。但日韩的民间对此有许多不同声音，这也是制约它们相互走近的因素。

德国之声：中日韩三方合作的道路会很曲折吗？

王生：这三国的关系当中，无论中韩关系还是中日关系，都会涉及到美国。

德国之声：中国对美国有怎样的期待呢？

王生：美国对中日韩的经济合作持一个积极的态度，最起码也应是中立态度，不要设障碍，在海洋领土主权纠纷上不要选边站队，不要激化彼此的双边矛盾。

德国之声： 文在寅同金正恩举行板门店历史性会晤后，韩国总统分别同美国总统、日本首相，甚至俄罗斯总统普京通电话，通报会议的内容，但却在很迟的时候，文在寅才同习近平通了电话。您怎么分析文在寅的做法？

王生：那可能确实有莫迪访华这个客观情况。但我觉得他打电话的先后顺序关系并不大。文在寅应该把韩朝首脑会谈的成果及时同周边国家沟通。我觉得只要沟通是真诚的，就没有问题。因为将来朝核问题的顺利解决，需要这几个相关国家的密切合作。