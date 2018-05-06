专访:美国起码对中日韩合作不要设置障碍

在朝鲜半岛局面出现缓和的背景下，中日韩在东京举行搁置了两年半的政府首脑会晤。吉林大学行政学院国际政治专业教授王生认为，这三个国家的经济合作关系能否发展，很大程度上取决于美国的态度。
德国之声：时隔两年半，中日韩峰会再次启动。这本身释放了怎样的信号？
王生：这是着眼于今后中日韩经济一体化而举行的峰会。朝鲜半岛气氛缓和为中日韩合作提供了外部条件。上一次中日韩峰会是2015年11月在韩国举行的，由于之后不久中日之间、韩日之间出现一些矛盾，这个峰会到目前为止停摆了两年半。日本此次表现主动，希望实现和平与合作。
德国之声：这次峰会对中国具有怎样的意义？
王生：中国在三国当中起到引领作用。"一带一路"项目的东部延长线在东北亚地区，有"东接财源"的设想，即今后发挥日本和韩国在资本和技术方面的优势，同"一带一路"对接。同时，在中国与美国贸易纠纷可能升级的背景下，对中国而言，最好的软性应对办法就是搞好周边国家的关系，避免两边作战的情况。
德国之声： 文在寅刚刚表示会在峰会期间"分享韩朝会晤的结果"。朝鲜话题会是重点吗？
王生：本次中日韩峰会将发表一个声明，即中日韩在政治解决朝鲜半岛问题上给出一个共同的意见。因此会议一定会涉及到朝鲜议题，因为朝鲜半岛核问题的解决需要区域内相关国家的合作。估计声明会肯定本着和平方向的发展原则，但会避免一些很敏感的话题，因为美国同朝鲜在弃核问题上还有一些差距。
德国之声：文在寅说，希望日本和朝鲜展开对话，实现两国关系正常化。日朝关系的现状是怎样的？
王生：日朝之间的问题主要都是历史问题。朝鲜半岛有着30年被日本殖民的历史。就朝鲜而言，牵涉到日本侵略战争的责任问题，慰安妇问题，战后赔偿问题。朝鲜希望同日本实现关系正常化，这是它一直以来追求的目标。日本方面的诉求是，解决绑架日本人的问题。这是日方提出日朝恢复邦交的一个先决条件。以上两点是制约日朝两国关系发展的障碍。朝鲜半岛问题解决后，会出现日朝建交以及美朝建交问题。
德国之声：您认为中日之间的主要症结在哪里？
王生：日本是美国的盟国，在日本、印度和美国打造的"印太战略"以及钓鱼岛问题上，中日之间还存在许多矛盾，但启动中日韩峰会有助于推动中日关系走向缓和局面，是一个好的开端。
德国之声： 日韩之间呢？"竹岛"或者"独岛"的归属问题以及"慰安妇"问题，是两国改善关系的主要障碍吗？
王生：美国一直声称要打造"美日韩"三边或者多边的情报共享以及军事合作的体制。但日韩的民间对此有许多不同声音，这也是制约它们相互走近的因素。
德国之声：中日韩三方合作的道路会很曲折吗？
王生：这三国的关系当中，无论中韩关系还是中日关系，都会涉及到美国。
德国之声：中国对美国有怎样的期待呢？
王生：美国对中日韩的经济合作持一个积极的态度，最起码也应是中立态度，不要设障碍，在海洋领土主权纠纷上不要选边站队，不要激化彼此的双边矛盾。
德国之声： 文在寅同金正恩举行板门店历史性会晤后，韩国总统分别同美国总统、日本首相，甚至俄罗斯总统普京通电话，通报会议的内容，但却在很迟的时候，文在寅才同习近平通了电话。您怎么分析文在寅的做法？
王生：那可能确实有莫迪访华这个客观情况。但我觉得他打电话的先后顺序关系并不大。文在寅应该把韩朝首脑会谈的成果及时同周边国家沟通。我觉得只要沟通是真诚的，就没有问题。因为将来朝核问题的顺利解决，需要这几个相关国家的密切合作。
中国官方媒体新华社确认，朝鲜最高层领导人周一（5月7日）搭乘专机飞抵大连，与中方人士会晤。“在亲切友好的气氛中，两党两国最高领导人就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。” (08.05.2018)
朝鲜领导人金正恩周四（5月3日）会见了到访平壤的中国外长王毅，双方就朝核问题进行了磋商。金正恩强调了实现半岛无核化的决心，王毅则对朝鲜对自身的安全需求表示理解。 (02.05.2018)