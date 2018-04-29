 专访：电动飞机将大幅改变交通样貌 | 科技环境 | DW | 29.04.2018
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科技环境

专访：电动飞机将大幅改变交通样貌

电动车最近很火。那，电动飞机呢? 或许，我们搭着电动飞机飞来飞去的日子也不远了－至少对短程航线来说是如此－德国航太中心研究员在接受德国之声采访时如此说道。

Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Easyjet Wright Electric (Wright Electric )

世界各国都致力于电动飞机的研究。英国易捷廉价航空公司也希望实现有利于环保的飞行，于2017年9月，宣布与美国初创公司Wright Electric合作。

德国之声: 凯洛教授，您是德国航太中心(DLR)电动飞机的研究计划的主持人，使用电池而非石油作为动力来源。请问您认为我们什么时候有办法使用电动飞机旅行呢?

凯洛: 我会说，大约在20年内吧。对短程飞行来说，电动飞机是十分理想的选择－所谓"短程"是指在250公里到2000公里之间－因为电池的续航力限制，电动飞机的飞行距离大约是燃料飞机的百分之六十左右。
我们现在已经开始打样，但是还需要大约10到15年的时间开发与测试。从技术上来看，电动飞机是完全可行的。但是他到最后会不会真的被广泛采用，还要看投资的热度。

德国之声: 把电动飞机纳入区域交通网路会是什么样貌，可否请您描绘一下?

"飞行巴士"每台大约设置10到12个座位，最多不超过40个座位。而且因为电动飞机相对安静，而且起降需要的跑道也比较短，所以这种飞机的航厦可以造得比较小而且靠近市区，类似"飞机站"的概念。旅客可以用app在手机上订票，同时在小飞机和巴士之间做选择，或是安排转乘。
以德国来说，电动飞机就非常适合大众运输发展还不完全的市郊。比如说，在巴登-符騰堡州，光是从阿伦到弗莱堡就要花三个小时，而且还是火车。用电动飞机的话，只要不到45分钟。

德国之声：你是否认为电动飞机有为区域交通加分、甚至是改革的作用?

电动飞机对交通不太方便的地区来说特别好用，因为比起盖铁路或是高速公路，电动飞机可以节省许多硬体建设的开销。这个概念在中国或印度特别适用，可以很简便的连接起各大地区。
某些大城市正在蓬勃发展，但是过去以陆地为基础的交通形态，例如公车与捷运系统，却已经逐渐饱和。在这种地区，可以避开陆地的电动飞机就是一个很好的解方。

USA Schweiz Solarflugzeug Solar Impulse (Josh Edelson/AFP/Getty Images)

2013年，第一架纯太阳能飞机在美国国家航空暨太空总署(NASA)位于加州山景城的研究中心起飞。

德国之声: 那我们来谈谈环境。电动飞机有多环保? 现在燃料飞机排放的气体一半以上都是二氧化碳。飞机云中的氮氧化物、炭黑颗粒也都是温室效应的主要元凶。

整体而言，电动飞机的效能会比传统飞机多出百分之十。他的动力来源是燃料电池或是燃油的涡轮发电机，两者都可以跟电动引擎分开。这个设计使飞机的应用层面更广。也因此，整个系统的效率得以提高。当我们的飞行就不需要这么多能量，自然就变得比较环保。

再说，燃料电池不会排放二氧化碳、苯、炭黑粒子、氮氧化物等，所以大体上来说是非常环保的。但是飞机云的部份我们还不确定，还需要进一步实验才会知道。

电动飞机如果要达到＂环保＂的标准，终究还是要使用可再生能源才算数。我们有可能仰赖太阳能发电或是风力发电获得足够的电力吗？

在德国，市场会限制我们，所以我们生产的能源不会超过我们需要的量。我们还需要再提高存储量。技术上是可行的。我们已经看到意大利、西班牙、美国西南部的一些地区，能够透过太阳能与风力发电生产出足以支撑过氧化氢电动飞机的存储量。

德国之声：像波音与空中巴士等企业也正在针对电动飞机进行研发当中。请问学界与业界之间是否有技术交流？

飞机制造业往这个方向发展是好事。如果我们在未来两三年之间把我们的研发工作做得够好，可能有办法合作，甚至一起发展模型。

乔瑟夫凯洛(Josef Kallo)任职于德国航太中心 (DLR) 的工程热力学研究所。从2006年开始，负责主持"电子化学系统与燃料电池"的项目。在德国科隆气候变迁会议时，他接受了德国之声记者凯特琳娜维克(Katharina Wecker)的采访。以上采访内容略有删减。

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    英国易捷廉价航空公司也希望实现有利于环保的飞行。2017年9月，英国航空公司宣布与美国初创公司Wright Electric合作，共同制造150座的电动飞机。首架样机何时完成，目前尚不清楚。

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