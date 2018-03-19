专访：用李明哲案件恐吓整个台湾 | 时事评论 | DW | 19.03.2018

德国之声：这次来到台湾有什么行程安排？

滕彪：来台湾有几个活动，包括今晚(3月19日)声援李明哲的座谈，另外就是清华大学演讲，还有参加星期六、星期天台湾青年反共救国团的活动十周年的活动，有一个关于台湾、香港、澳门、西藏、新疆的活动。

德国之声：李明哲被捕一年，目前正在服刑。怎么看这个案件？

滕彪：这个案件是一个比较特殊的案件。从一开始，中共就是出于政治考虑来抓李明哲，之后重判李明哲。他被重判五年。尽管在外界的抗议和声援之下，中共还没有任何想要提前释放他的意思。一方面，他在监狱里边受到什么样的对待，外界也很不容易知晓。他的太太想探望他也曾经被拒绝。台湾政府方面，施加压力应该是比较关键。但问题就是，中共现在对国际上对人权方面的压力愈来愈不在乎。它想要用这种案件恐吓整个台湾、来恐吓所有想要帮助中国推进公民社会、推进民主的外国人。

德国之声：中国两会中透过修宪废除主席任期，习近平也高票当选国家主席。中国接下来对于言论自由的打压和民主自由的限制似乎更大，你觉得中国未来的政治情势如何？

滕彪：习近平成功地修宪并且全票当选国家主席，将会成为终身的元首。中国正大踏步地向极权主义迈进。很显然，中共对民间的各种抗议活动、维权活动将会更加残酷的打压。民间活动的空间会大大地缩小。这样的话，整个中国的社会矛盾会积累下来，民怨得不到表达和发泄的渠道。所以习的这种作法大大地增加了中国政治的不确定性。从国际角度，愈来愈认识到中共已经是一个完全的独裁体制。同时，中共在经济上、军事上和国际地位上又非常强大，这样的话，对国际秩序、对整个全球的自由民主是非常大的威胁。西方国家还没有做好准备去应对中国的威胁。

香港也举行了声援李明哲的示威活动

德国之声：中国官媒总是报导中国人拥戴国家主席习近平，你是否有接收到中国国内的实际状况？中国本地的维权人士的想法是什么？

滕彪：作为关注人权的律师和学者，我特别在意这些反对的声音。有一些人在推特上表达他们对这个事情的反对、抗议。甚至有人在国内的校园贴出海报。像李大同等等也都是公开表达抗议，还有胡佳等等。但是从全国范围来看，这种声音是极其微弱的、非常非常少的。中国有14亿人，绝大多数人都不敢公开去表达他们对习近平的不满。大多数人不敢说话。还有很多知识份子像是人大代表，公开有说话平台的这些人，他们推波助澜来搞个人崇拜，把习近平拥戴为伟大领袖。这种趋势发展下去的话，愈来愈像毛泽东时代了。

德国之声：您全家在异乡美国流亡生活的状况如何？

滕彪：在美国已经三年了，我没有申请政治避难，而是申请杰出人才签证，已经被批准了。在美国生活要适应新的环境，但我做的事情和思考的东西还是和原来差不多，就是在关注中国的人权、宪政、法治，也参加很多活动来让国际社会关注中国的人权状况。

德国之声：如何在海外推动民主运动，跟在中国本地进行推动有否落差？

滕彪：从两方面讲，一方面有一些工作更适合由海外来做，因为在国内风险太大。比如说参加一些街头抗议或是接受一些敏感问题的采访，还有去国会、去各国政府部门游说，还有向西方人权机构提供讯息。都是我能更方便做的。但是总的说来，国外不是做推动中国人权事情的主战场。主战场还在中国。中国在习近平上台之后的残酷打压之下，民间的空间愈来愈小了。很多人没有办法继续做事情。当然还有一些非常勇敢的人在坚持。但是人数少得多，风险也大得多。很显然，维权人士现在面对一个最困难最危险的时刻。

德国之声：您如何透过组织性合作推动中国民主发展？台湾扮演怎样的角色？

滕彪资料照片

滕彪：我和各种推动中国民主还有关心中国人权的团体都有群体合作。包括藏人、香港、台湾和维吾尔族等等。台湾实在非常特殊，也处在非常重要的位置，也有很多方便来推动中国的民主人权。另一方面，台湾也面临中共威胁、面临渗透，推动中国人权和民主化对于台湾来说也是非常重要的。

德国之声：台湾人谈到中国常陷入统独争论。您观察台湾人是否关心中国民主化？

滕彪：现在愈来愈多的台湾团体关注中国的人权状况。李明哲当然就是一个非常重要的例子。我们都非常感谢他、敬佩他。但是也有台湾人不太关心中国的情况，中国的任何情况他们都不关心，认为台湾是台湾、中国是中国。当然从我个人来说，我完全支持台湾人的选择，包括独立建国。但问题就是中国这样强大的专制政权存在，台湾就不可能成为一个正常的社会、正常的国家。应该通过媒体、通过教育、通过民间NGO，来让更多人认识到这一点。

德国之声：中国不断提供惠台政策，台湾推动中国民主是否将更困难？您是悲观还是乐观？

滕彪：从短期来看，现在没有什么力量能够阻止中共向更极权、更野蛮的方向发展。整个西方社会也是采取一种类似绥靖政策。 关注经济贸易、关注其他议题而不太注重人权。但是从另一个角度，我也不完全悲观。因为中共的体制是反人性、反人类的。 一切追求自由、追求民主的人都会站出来反对，现在是一个互联网时代、一个全球化时代，中共想要用这种方式来重新恢复极权体制，难度是非常大的，而且它自身也面临各方面的危机。中国人实现自由民主是必然的，只是以什么样的方式，在什么时候完成。从长远来看，还是乐观的。

采访记者：夏立民

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