专访洛桑森格：德国应坚持其道德与价值原则

德国之声：您生活在印度达兰萨拉，那里也是西藏流亡政府数十年来的所在地。对您来说，从未在西藏生活过，要代表西藏寻求自由，有多大的困难？

洛桑森格（Lobsang Sangay）：对我个人而言，作为藏人，却不被允许去西藏见我的人民以及我的亲戚家人，是痛苦的。但与此同时，能够作为藏人的代表，是一件令人自豪的事情。根据"自由之家"的排名，西藏是仅次于叙利亚的世界上最不自由的地方。所有人都在谈论叙利亚，但对西藏的谈论没有那么多。能够代表和反映西藏的藏人对自由的诉求以及让世界知道他们所承受的苦难，是一件让人自豪的事情。

德国之声：您提到西藏的自由受到限制。在那里，展示一幅达赖喇嘛的照片也是被禁止的。您认为，西藏的人们在公民权利、自由方面有没有机会得到改善？

洛桑森格：中国政府一方面宣称自己是正在崛起的强国，另一方面却认为尊者达赖喇嘛这样一个个人对其构成很大的威胁。这是奇怪的。事实上，尊者达赖喇嘛在西藏很受欢迎和尊重。每个人都想得到他的祝福，得到他的照片。但这是中国政府所不允许的。中国政府应当将尊者达赖喇嘛视为解决西藏事务的一个答案，而不是问题。

德国之声：您现在在德国，昨天您与德国联邦议员罗特（Claudia Roth）会面，您今天还将与其他议员会面。您不会与总理默克尔会面，但默克尔下周会访问中国。您会希望她在访华时在西藏议题上有怎样的表态呢？

洛桑森格：我们一直希望德国与中国有好的关系。我们也希望德国与中国有好的贸易关系。你们应当做生意赚钱。但你们也应当坚持德国在道德和价值上的原则。对世界上许多国家来说，德国都是激励人心的榜样。因为这里曾发生柏林墙倒塌、东西德统一的事件。柏林墙的精神应当由总理默克尔带到北京，并传递给中国国家主席和其他领导人。两德统一是件好事，柏林墙的倒塌是件好事。我们希望默克尔能够帮助我们推倒西藏受压制的墙，让西藏人民重获自由，并呼吁中国政府代表与达赖喇嘛特使对话。

德国之声：过去西藏流亡政府与中国官员曾进行过对话，但现在中断了。您认为现在有恢复对话的可能吗？如何进行推动？

洛桑森格：我们应当始终怀有希望。但您说得对，过去达赖喇嘛的特使与中国政府的代表曾进行过九次对话，2010年1月中断。中国国家主席习近平在第二任期内，恢复对话、通过对话和平解决西藏问题现在是时候了。我认为，对中国领导层来说，有一些智慧和勇气是很重要的。对我们来说，我们一直表示，愿在任何时间、任何地点参加对话。达赖喇嘛的特使已做好准备。我们希望能够实现对话、找到解决方案。

以上内容整理自德国之声电视台5月15日播出的采访

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