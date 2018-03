专访：没有实际利益让步 很难改变局面 | 经济纵横 | DW | 23.03.2018

德国之声:双方互课关税会产生什么后果?

黄泽民:后果就是贸易战。本来是自由贸易,大家做生意。现在双方因为政策互征关税,相互都是不利的。

德国之声:美国过去曾表示对于中国外资政策不满,包括准入市场限制和技术转让。美国依此课征关税是否有道理?

黄泽民:站在美国的立场有道理。中国认为没有道理。这是利益之争。美国有6万亿美元的贸易逆差。其中有一半是同中国的贸易。特朗普想要改善对外贸易。从中国人的道理,中国在WTO框架下做生意,产生逆差也没有办法。各有各的道理。

德国之声:中国政府是否该做些事情来缓解贸易冲突?

黄泽民:特朗普是一个强势总统,他很务实,确实想要改变贸易逆差。如果没有实际利益让步的话,恐怕很难改变局面。

德国之声:特朗普曾说,“贸易战很好,而且容易赢。”(Trade War is good and easy to win.)您有什么看法?

黄泽民:他比较傲慢。贸易战有什么好处?他认为可以在贸易战当中获得更多利益。特朗普说话本来就不是很谨慎。讲话比较猖狂。贸易战的话对谁都没好处。他大概认为美国很强势,可以和中国开战。

黄泽民教授资料照片

德国之声:您觉得美国和中国谁的损失会比较大?

黄泽民:对双方来说,各自都会有损失,这个毫无疑问。具体还是要看双方之后的政策。贸易冲突会不会升级,要全面的评估才会知道。

德国之声:您会给中国政府什么建议?

黄泽民:两个国家最好还是坐下来好好谈。贸易关系还是要友好相处。美国如果不愿意协商,单方面采取制裁。中国也得制裁对方。但这不是很好,双边应该进行协商比较理想。

德国之声:贸易战还有避免的可能性吗?

黄泽民:不是绝对没有可能。我们得到的讯息不完全,有些事情我们也未必很清楚。这取决于中美双方官员的智慧。

采访记者:夏立民

