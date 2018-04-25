专访：“朝鲜峰会将成为里程碑”

（德国之声中文网）多年里，首尔与平壤之间不通声息。因朝鲜不断进行导弹试射，这两个朝鲜半岛国家之间的对话中断，而自美国总统特朗普上任，甚至出现了对发生军事对抗的忧虑。韩国总统文在寅注重对话的政策为朝鲜半岛内部的峰会、并最终为美国总统特朗普和朝鲜掌权人金正恩之间的峰会铺平了道路。

有关韩国对峰会的期许及德国重新统一进程的经验，德国之声采访了韩国驻德外交官Keum Chang Rok。从2016年起，他任总领事，并是韩国驻德使馆波恩分馆负责人。

德国之声：朝鲜问题多年来陷入僵局，您如何解释各方目前的这种对话意愿？

Keum Chang Rok：朝鲜参加平昌冬奥会，双方相互派遣特使，使缓和朝鲜半岛持续紧张局势以及达成举行朝鲜半岛内部峰会共识成为可能。朝鲜立场的这一戏剧性改变是否仅仅了为给其核武的研制赢得时间，对此人们存有疑虑。但是，我们不能仅从某一特定的视角来判断这一改变，而应通盘考量所有能想象到的情况及可能性，并对此作好根本性的准备。

Keum Chang Rok总领事

人们可以将文在寅总统去年7月在访问德国时公布的、所谓的 "柏林动议"称为这一对话的动力。在这一"柏林动议"中，韩国政府阐明了一个具有说服力的朝鲜政策，并致力于获得朝鲜方面的善意回应。由于北方显然多少同意了韩国的这一政治路线，因此，它对朝鲜半岛内部对话的建议作出了回答。

自平昌冬奥会以来，双方都有了这样的认识，即：必须经由对话解决朝鲜半岛冲突。如果现在的朝鲜半岛内部峰会以及美朝峰会能促成半岛无核化及长期和平稳定，实现朝鲜半岛内部关系以及美朝关系的改善，那不仅对朝鲜而言，而且对世界和平而言，它都是一个历史性成果。

韩国对这两次举行在即的峰会有何种期待？

朝鲜半岛内部峰会在非军事区内的板门店举行。它是象征朝鲜半岛分割与军事对抗之地。考虑到朝鲜半岛内部关系长期中断并因此恶化这一事实，对文在寅总统和朝鲜领导人金正恩来说，经由坦诚布公的讨论，建立起互信，具有重要意义。

我们将获得一种其价值不可估量的可能性，实现朝鲜半岛的无核化、和平解决、以及两个朝鲜国家的共同富裕。必须在这两个峰会上实现涉及半岛无核化的实际解决方案。我们的政府将全力促成这两次峰会成功举行，促成朝鲜作出战略决定，启动实施与非核化有关的措施。

我们期待此次朝鲜半岛内部峰会不仅能有助于改善朝鲜半岛内部关系，而且能有助于改善美国与朝鲜的关系以及改善与其它邻国的关系。如果实现了朝鲜半岛无核化以及美朝关系的正常化，对世界和平来说，它也当然是一项开拓性成就。为此，我们目前正在各层面与美国密切磋商。

文在寅总统希望实施建立互信措施，哪怕只是小步前进也在所不惜。如何理解这样的小步伐？

出于朝鲜半岛上绝不能再爆发战争这样的坚定信念，文在寅总统宣布，韩国不希望朝鲜崩盘，既不能允许以单边方式，也不能允许以人为方式实现重新统一。

继续生效的针对朝鲜的国际强硬制裁限制了韩朝之间的经济合作。尽管这样，我们还是愿意落实旨在为整个朝鲜半岛带来富裕生活的"新经济共同体倡议"。我们必须作出努力，在朝鲜半岛创造出相应条件，因为，为实现一种和平环境，必须经济先行。不过，只有当解决核问题方面切实有了根本性的进展，才有可能进行有关经济合作的严肃讨论。

同时，我们还将尽力不受政治局势的影响，坚定推进非政治层面的交流与合作。现在，韩国国内还生活着近5.8万人，他们因朝鲜战争和半岛分裂失去家园、与家人分离。出于人道理由，必须恢复安排离散家庭的团聚。在体育领域的朝鲜半岛内部交流也能成为一个好的措施，平昌冬奥会表明了这一点。

经由建立互信措施实现接近让人想起联邦德国前总理勃兰特的新东方政策。您认为，"以接近实现变革"在朝鲜是可能的吗？

勃兰特与苏共中央总书记勃列日涅夫谈他的东方政策

虽然德国和朝鲜之间有着截然不同的历史、政治背景，勃兰特依据"以接近实现变革"的"新东方政策"对我们的朝鲜政策仍具有重要意义。不过，东、西德国人当年可以互相写信，部分人还能相互探望，这在我们这里完全不可能。所以，两个朝鲜都经由"小步伐政策"建立互信，创造出一种缓和气氛，这是不可或缺的。

不久前，金正恩通过各种场合表达了无核化意愿。与过去不同，他甚至松动了自己的立场。因此，如果朝鲜和国际社会共同努力实现和解，那将是值得的。

我们希望，曾与我们有着同样的分裂痛苦、实现了重新统一的"先行者"德国能让我们分享它的宝贵经验，给我们以勇气。

通过他出人意料的访华之行，金安抚了曾经恼怒的保护人中国，并同时确保自己在即将举行的谈判中将得到中方的支持。您认为，重启六方会谈是否是未来谈判的恰当形式？

包括最近的平壤--北京峰会在内，为使朝鲜重返非核化谈判桌、为朝鲜半岛内部峰会以及美朝峰会的成功举行作出自己的贡献，中国在很多场合都扮演了一种积极、建设性的角色。

目前，韩国政府正集中自己的外交努力于使峰会成功。如果在峰会上取得了进展，那么，各种不同的对话渠道都是可能的。

（Keum Chang Rok2016年起担任总领事和韩国驻德大使馆波恩分馆负责人。日耳曼语言文学专业出身的他1991年进入韩国外交部任职，这已是他在德国的第三个职务。此外，他曾作为外交人员派驻约旦、比利时和奥地利，并曾韩国外交部欧洲局主管中欧事务。）