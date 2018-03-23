专访德国商会：中美贸易战“只有输家” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2018

德国之声：美国和中国之间的贸易战已经正式打响了。作为德国工商协会（IHK）的发言人，您认为谁会是这场战争最后的赢家和输家？

Tobias Havers：我们现在很担忧。贸易战的危险确实存在，但我们希望参与双方最终能够清醒地意识到，这场战争到最后只有输家。

就在几个月之前，中国和美国还表态称将继续深化经济合作。对于许多美国产品来说，中国是一个重要的销售市场。而且美国也需要依赖从中国进口商品。除此以外，中国是美国最大的债主。如果中美双方在相互制裁的螺旋上不断上升，最后谁都不会是赢家。对于我们德国本地的经济来说也是如此，因为德国和这两个国家的经济联系都非常紧密。

德国之声：那有没有哪方能够从这场贸易战中"获益"呢？

Tobias Havers：好像没有人能从中获益。世界经济总量的三分之一是由美国和中国贡献的。两国经济关系的负面发展会给世界经济的走势带来风险。如果像中国这样的出口大国把货物大量转运至欧盟的话，会导致市场的严重位移，甚至有可能导致欧盟采取保护措施。这一系列事件都不符合自由国际贸易精神以及德国区域的经济利益。在供给和价值链全球化的今天，经济发展需要可靠而优秀的政策架构。单方不能打破这种架构。而且这样做还会带来模仿效应的风险，也就是说可能会导致其它国家也奉行地方保护性政策，加大货品和服务流通的阻力。

许多无法卖到美国的货物 自然会流向欧洲

德国之声：单从经济的角度上来说：德国有可能成为这场贸易战的"获益者"吗？

Tobias Havers：不会，因为中国是德国最重要的贸易伙伴。比如说我们所在的北威州就是中国投资德国的首选之地，已经有1000多家中国企业在此落地。

（中美之间的）货物流也会途径太平洋地区。德国的产品甚至会受到直接影响，而间接影响反正已经存在。比如价值创造链受到影响，以及欧洲即将面对大量产品涌入的情况。

我们的一大优势就是在国际层面上建立紧密的经济联系，但正式在这一点上，我们看到（贸易战）将给本地区经济带来负面影响。唯一可能从中短暂获益的，可能只是少数的某些行业。

采访记者：任琛

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。