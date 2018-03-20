专访：巩固习近平本人的绝对领导 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

德国之声：总结今届两会所通过的重大决议，你认为有甚么重大的讯息?

林和立：今次人大两会主要达到目标是，巩固中国共产党在各个领域的绝对领导，亦巩固了习近平本人的绝对领导。某程度来说，习近平可以说骑劫了整个党政军架构；大部分人除了向党表示忠诚之外，更重要是向习近平表示效忠及支持、表示百分百忠诚。因此，在政治层面上来说，是一个时代的大倒退，俨如回到毛泽东的人治高于过法治的时代。尽管习近平通过修宪，强调每一个干部都要依照宪法办事，而第一次各个机构部长宣誓时也宣示忠于宪法，事实却是回复到毛泽东当年的一言堂、即一个领导说了算的时代。

事实上，习近平巩固中央集权，在2012年上任就开展了。现在修改宪法，取消了国家主席任期限制，显示了他是谋求一个终身领导的位置，他有可能担任总书记及中央军委至2032年他79歳、而国家主席到2033年他80歳为止。

德国之声：在人事任命上，有甚么重大的改变及玄机?

林和立：在党政机关的改革上，我们留意到习近平利用今次改革，把一些忠于他的身边盟友或支持者放在重要位置，最明显是把他长期经济顾问刘鹤，升任为负责金融及经济政策的副总理；其他部委如发改委或商业部，也由习近平的亲信主管；另一方面，现在任命中纪委副书记杨晓渡作为监察委员会主任，虽然他也是习近平和王歧山的亲信，也是中共中央政治局委员兼中纪委书记赵乐际的部下。因此，原来中纪委及国务院监察部这个模式没有实质改变，因此很多人担心习近平在第二任期内，反贪的力度会减弱。事实上，习近平于过去五年反贪运动上，在党政军内已制造了大量敌人，为了稳定党及维持他的威信，相信会减低反腐力度。

德国之声：经过今次两会，习近平的权力更巩固，是否表示反对他的敌对派影响力越来越少？

林和立：今次修宪取消国家主席任期这么大举措，在党外反对声音是很大的，只是目前没有人站出来公开挑战习的权威。然而，这并不表示他真正赢得了党内大部分人的支持。现在共产党内有份量的势力，包括红二代高干子弟圈子、亦包括江泽民领导的上海帮成员丶也包括由胡锦涛领导的共青团派，三大势力仍然在党内，他们表现也非常低调。然而，倘若习近平犯了重大错误，这些反对势力结合力量共同反习近平，把他拉下马，这个可能性是存在的。

德国之声：习近平在闭幕讲话中，提到 "一国两制，港人治港，高度自治"的方针，并强调要增强港澳人士的爱国意识。你认为这当中有甚么重要讯息?

林和立：事实上，过去五年，习近平也很关注香港问题。过去北京收紧对香港的政策，严重打击香港高度自治。往后几年，习近平对于香港的政策会更强硬，包括强调中央政府对香港的全面管辖权、培养青少年爱国教育等的严苛政策亦会加剧。

德国之声：针对台湾，习近平又表示，坚持"一个中国"原则，坚持"九二共识"，"祖国的每一寸领土都绝对不能、也绝对不可能从中国分割出去! "评论普遍认为习的态度强硬。你认为背后是什么原因?

林和立：过去五年习近平无论在外交丶经济丶军事都加强压迫台湾。很多人认为，习近平俨如一个终身领导、终身的国家元首，他希望有生之年解决台湾问题，当然没有人知道北京是否有解放台湾的时间表，但按照目前情况，习近平担任总书记及国家主席可能一直至2032或2033年， 他希望在位之年，如八十岁前解决台湾问题，因此未来在政治丶经济丶外交上对台湾明显会施加更多压力。

德国之声：今次两会中途发生记者翻白眼、并揭出假外媒名单事件。你有甚么看法 ?

林和立：中共除了官方媒体之外，也收买了许多境外媒体包括在美国华语的电台丶电视台及通讯社；实际上这些以外国传媒身份出现的媒体可能都是为中共服务，这也是北京扩展它的软实力的其中一部分；目前无论在美国丶英国丶欧洲丶甚至澳大利亚亦买了很多华人传媒，这些传媒及编辑记者也是扩展中国软实力一个重要力量。

而翻白眼事件中，北京应该颇不满，因为人大是一个很严肃的会议，出现这样滑稽及搞笑的场面，而中央电视台更全程直播，令人感到北京对传媒的操控未能完全到家，而翻白眼记者事后没有再出现，有传闻说她受到惩罚不可而知。整体来说，相信北京对于传媒的控制将更加严厉。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。