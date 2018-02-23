专访：“工业4.0”中国能学啥？ | 科技环境 | DW | 25.03.2018

德国之声：劳恩（Hartmut Rauen）先生，您作为德国机械设备制造业联合会的副会长，能给我们介绍一下德国"工业4.0"技术目前最新的发展状况吗？

Hartmut Rauen：数字化几乎正在改变所有的工作和生活领域，对于生产也来说也是如此。所以对于德国的机械设备制造类企业来说，工业4.0是至关重要的话题。目前的趋势是机械设备和IT技术的系统性互联愈发深入，让"智能制造"成为可能。

比如说，这其中重要的一个发展趋势是预测性设备维护。这是通过结合机械制造中的传感技术和和联网接入来实现有前瞻性的设备维护。

德国之声：那从全球角度来说，目前工业4.0的发展呈现出哪些新趋势呢？

Hartmut Rauen：从国际的角度来说，数字化没有边界。但只有在现代化生产的基本条件具备时，工业4.0才能得以实现，这其中包括：数据交换的基础设施、有互联功能的机械和设备以及为工业4.0优化的生产流程及商业模式。

德国之声：德国如今在工业4.0的哪些方面处于领先地位呢？

Hartmut Rauen：工业4.0这个概念有着浓浓的德国味。德国的科研、企业、协会和政治层很早就察觉到智能制造对于德国这个工业国家和它的企业来说是一个核心议题。

德国的机械和设备制造业全球遥遥领先，而且在工业IT技术领域也是如此。这种组合优势对于工业4.0来说起到了决定性的作用。除此以外，工业和学术科研机构紧密的合作也至关重要。

德国之声：德国企业对工业4.0的接受程度如何？有明显的抵触情绪吗？

Hartmut Rauen：工业4.0是每个企业都必须依靠自身力量来面对的发展历程。在这方面，没有现成的4.0解决方案。德国机械和设备制造业的领导层都把工业4.0放在非常优先的级别。机械制造商在工业4.0中看到了利用智能互联的生产流程面对巨大挑战的机会。这其中涉及如何在保障流程的可靠性以及高质量产品的同时，按照个人需求灵活生产廉价的产品。同时，工业4.0为资源的高效利用提供了巨大的发展空间。工业4.0对于德国来说是一种福分。

德国之声：那工业4.0目前已经体现出了哪种未来的发展趋势？

Hartmut Rauen：工业4.0的发展目前显现出了许多趋势，因为它的应用领域非常广泛。尤其是在人机合作方面有许多激动人心的进展。比如说，已经有应用范例可以让机器人承担繁重的工作，配合人类。

德国之声：中国方面大力推广的"中国制造2025"会成为"工业4.0"的竞争对手吗？

Hartmut Rauen：每个工业国家都应该认真对待智能制造和工业4.0这两个问题。由于各个国家的情况不同，所制定的策略和概念也有所不同。对于德国的机械设备制造业来说，中国是最重要的市场之一，两国之间的合作良好而紧密。中国文化中有从最优秀的一方学习的精神，这也体现在中国目前正抱着巨大的兴趣学习德国的工业4.0之路和未来如何实现可持续性生产。

采访对象：Hartmut Rauen是德国机械设备制造业联合会（VDMA）的副会长。该协会是德国机械设备制造业最权威的行业协会。

采访记者：任琛