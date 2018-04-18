专访：外界对美朝峰会期待更高

白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。
德国之声：2月底，美国的朝鲜问题特别代表尹汝尚(Joseph Yun)突然退休。美国驻韩国大使职位依然空缺，新任国务卿也没有正式上任。既非亚洲事务专家、也非职业外交官出身的蓬佩奥却被委以密访朝鲜的重任，这到底意味着什么？
邓志强(Abraham Denmark)：我认为，这说明美国总统特朗普对其他官员缺乏信任。同样有意思的是：在蓬佩奥接受参议院质询之后，白宫方面依然没有通报此次访问。（编注：作为候任国务卿，蓬佩奥必须接受国会两院的质询之后才能获得确认。）这点很令人吃惊，因为密访朝鲜的经历本可以用来向国会证实他的外交能力。我觉得，白宫方面披露信息的时间点很不寻常。
德国之声：蓬佩奥和金正恩到底谈了些什么？就你所了解的情况，他们两人在会晤时又能谈些什么？
邓志强：我并不清楚他们谈了些什么。但是我认为他们必须要谈的重点有三条。首先肯定是金正恩与特朗普会晤的行程安排事宜。这两国领导人会晤，要谈及哪些事情、哪些事情又不能谈，双方肯定会有非常特殊的要求。在朝鲜，蓬佩奥能够以总统的权威谈判，这点非常重要。第二点也许是最重要的一条：会晤的流程以及两国元首会谈的内容。蓬佩奥也许已经与金正恩确定了第一批要谈的问题。第三点则很让我吃惊：蓬佩奥返回美国时，并没有带回那三名依然被囚禁在朝鲜的美国公民，一名都没有带。我们不禁要问：蓬佩奥是否尝试过带其中一人回国？在会晤金正恩之前，特朗普会不会坚持要求朝鲜方面释放美国公民？
德国之声：在特朗普与金正恩会晤前，美国是否应当将朝鲜释放三名被拘押的美国公民作为前提条件？
邓志强：我认为，只要美国公民依然在朝鲜被囚禁，与朝鲜谈判就不可能。在我看来，三名美国人以相对健康的状态获释应当是此次会晤的前提条件。双方在这个议题上的外交立场有多接近，目前还不明朗。
德国之声：原本严格保密的访问，现在被公开，这到底对外交任务有没有帮助？甚至在白宫方面正式披露消息之前，特朗普也已经暗示了这次访问。这是否会增加外界对峰会的压力？
邓志强：公众现在知晓了蓬佩奥的密访，这肯定会增加对峰会的压力，迫使其必须进行。我猜测，美国官员也认为，这能够增加对金正恩的压力，促使其与特朗普会晤。但是，我更倾向于认为，特朗普受到了更大的压力，外界对美国的期望值现在变得更高。特朗普曾说，会晤暂时还不能进行，并且谈了许多保留意见。但是现在蓬佩奥密访会晤金正恩登上了新闻头条，这肯定会增加外界对双方的期待，从而促使峰会最终举行。
德国之声：您如何评价特朗普政府对朝鲜的谈判风格？
邓志强：特朗普说，谈判目标是朝鲜彻底无核化。这就为此次谈判设立了非常高的目标。彻底无核化是美国朝鲜政策长期以来的目标，但是没有任何一届政府予以实现。平壤虽然曾多次表示愿意无核化，但是从来没有落实。而特朗普现在则说，朝鲜将会终止核计划，他本人也不会容忍一个拥有攻击美国能力的朝鲜。美国政府这几个月对外界传达的信息清晰地表明，美方对朝鲜的让步有着极高的期待，同时美国政府还想竭力减小外界对美方让步的预期。特朗普的安全政策顾问博尔顿(John Bolton)甚至还说，他不认为美国应当为朝鲜放弃核计划提供经济回报。这是极其不寻常的谈判方式。现在，普遍的预期是，双方最终都会作出重大让步。但是朝鲜最终是否会予以贯彻、真正停止核计划，外界则非常怀疑，我也同样怀疑。
德国之声：相比几个月前，您对美朝之间的外交努力是否抱有了更大的希望？
邓志强：几个月前，华盛顿还在谈论各种军事选项。相比之下，我们现在抱有更大的希望。两国之间进行对话，这总是好事情。但是我也有些担忧：如果特朗普与金正恩的谈判破裂、或是双方达成的协议被破坏，某些利益集团就有可能试图采用军事手段。这些人将以外交失败为由，怂恿采取军事手段。因此，军事冲突的风险并没有消除，它笼罩着此次会谈，也将持续影响金正恩与美国其他盟友今后的会晤。
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