专访：外界对美朝峰会期待更高

德国之声：2月底，美国的朝鲜问题特别代表尹汝尚(Joseph Yun)突然退休。美国驻韩国大使职位依然空缺，新任国务卿也没有正式上任。既非亚洲事务专家、也非职业外交官出身的蓬佩奥却被委以密访朝鲜的重任，这到底意味着什么？

邓志强(Abraham Denmark)：我认为，这说明美国总统特朗普对其他官员缺乏信任。同样有意思的是：在蓬佩奥接受参议院质询之后，白宫方面依然没有通报此次访问。（编注：作为候任国务卿，蓬佩奥必须接受国会两院的质询之后才能获得确认。）这点很令人吃惊，因为密访朝鲜的经历本可以用来向国会证实他的外交能力。我觉得，白宫方面披露信息的时间点很不寻常。

德国之声：蓬佩奥和金正恩到底谈了些什么？就你所了解的情况，他们两人在会晤时又能谈些什么？

邓志强：我并不清楚他们谈了些什么。但是我认为他们必须要谈的重点有三条。首先肯定是金正恩与特朗普会晤的行程安排事宜。这两国领导人会晤，要谈及哪些事情、哪些事情又不能谈，双方肯定会有非常特殊的要求。在朝鲜，蓬佩奥能够以总统的权威谈判，这点非常重要。第二点也许是最重要的一条：会晤的流程以及两国元首会谈的内容。蓬佩奥也许已经与金正恩确定了第一批要谈的问题。第三点则很让我吃惊：蓬佩奥返回美国时，并没有带回那三名依然被囚禁在朝鲜的美国公民，一名都没有带。我们不禁要问：蓬佩奥是否尝试过带其中一人回国？在会晤金正恩之前，特朗普会不会坚持要求朝鲜方面释放美国公民？

德国之声：在特朗普与金正恩会晤前，美国是否应当将朝鲜释放三名被拘押的美国公民作为前提条件？

邓志强：我认为，只要美国公民依然在朝鲜被囚禁，与朝鲜谈判就不可能。在我看来，三名美国人以相对健康的状态获释应当是此次会晤的前提条件。双方在这个议题上的外交立场有多接近，目前还不明朗。

美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强

德国之声：原本严格保密的访问，现在被公开，这到底对外交任务有没有帮助？甚至在白宫方面正式披露消息之前，特朗普也已经暗示了这次访问。这是否会增加外界对峰会的压力？

邓志强：公众现在知晓了蓬佩奥的密访，这肯定会增加对峰会的压力，迫使其必须进行。我猜测，美国官员也认为，这能够增加对金正恩的压力，促使其与特朗普会晤。但是，我更倾向于认为，特朗普受到了更大的压力，外界对美国的期望值现在变得更高。特朗普曾说，会晤暂时还不能进行，并且谈了许多保留意见。但是现在蓬佩奥密访会晤金正恩登上了新闻头条，这肯定会增加外界对双方的期待，从而促使峰会最终举行。

德国之声：您如何评价特朗普政府对朝鲜的谈判风格？

邓志强：特朗普说，谈判目标是朝鲜彻底无核化。这就为此次谈判设立了非常高的目标。彻底无核化是美国朝鲜政策长期以来的目标，但是没有任何一届政府予以实现。平壤虽然曾多次表示愿意无核化，但是从来没有落实。而特朗普现在则说，朝鲜将会终止核计划，他本人也不会容忍一个拥有攻击美国能力的朝鲜。美国政府这几个月对外界传达的信息清晰地表明，美方对朝鲜的让步有着极高的期待，同时美国政府还想竭力减小外界对美方让步的预期。特朗普的安全政策顾问博尔顿(John Bolton)甚至还说，他不认为美国应当为朝鲜放弃核计划提供经济回报。这是极其不寻常的谈判方式。现在，普遍的预期是，双方最终都会作出重大让步。但是朝鲜最终是否会予以贯彻、真正停止核计划，外界则非常怀疑，我也同样怀疑。

德国之声：相比几个月前，您对美朝之间的外交努力是否抱有了更大的希望？

邓志强：几个月前，华盛顿还在谈论各种军事选项。相比之下，我们现在抱有更大的希望。两国之间进行对话，这总是好事情。但是我也有些担忧：如果特朗普与金正恩的谈判破裂、或是双方达成的协议被破坏，某些利益集团就有可能试图采用军事手段。这些人将以外交失败为由，怂恿采取军事手段。因此，军事冲突的风险并没有消除，它笼罩着此次会谈，也将持续影响金正恩与美国其他盟友今后的会晤。

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