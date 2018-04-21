专访：“半岛无核化前必须继续制裁”

德国之声：中国外长王毅将于5月2日访问朝鲜，是不是意味着中国正在积极地介入半岛局势？
张琏瑰：对于即将进行的这次访问，我无法作出任何评论，因为我不清楚他这次访问能够做什么、谈什么。官方发布的消息非常简短，在这种情况下做任何推测都价值不大。
德国之声：不久前，习近平与金正恩已经在北京会晤。而在上周，文在寅与金正恩在板门店会晤。几个星期后，金正恩还要与美国总统会晤。三个重量级峰会，以这样的顺序举行，这是偶然，还是有着非常缜密的考量?
张琏瑰：如此安排究竟有什么意义，这个问题很难说清。我们只能猜测，所有的这些峰会，都极有可能是按照朝鲜的长期计划来安排的。无论这些会谈能谈什么、气氛如何，我个人认为，最重要的衡量标准就是是否有助于切实推动半岛无核化、迫使平壤彻底放弃核武器。如果所有的会谈、或者所谓的局势缓和最终无法实现半岛无核化，那这种缓和就没有太大价值。具体而言，如果通过缓和关系，让朝鲜克服当前外交和经济上的困难，然后平壤方面反而有可能从现在的"将放弃核武器"立场表述上倒退，那么局势的缓和就起了负面作用。
德国之声：您的意思是，局势缓和、减轻对朝鲜施压力度不可取？
张琏瑰：我认为，不管是和谁会谈，还是局势如何缓和，在朝鲜放弃核武器之前，安理会的制裁决议还是要严格地遵守。
德国之声：您是否认为，中国在朝鲜半岛的最重要利益就是要确保半岛无核化？
张琏瑰：不论是对中国，还是对半岛周边国家，甚至对朝鲜本身而言，最重要的就是半岛无核化。其他一切问题都可以等待、可以商量。唯独无核化，如果不能确保，后果就非常严重。如果半岛无核化遭到破坏，就可能会导致东北亚出现非常不好的局面，整个国际核不扩散体系也会遭到严重破坏。这对本地区各国，绝对不是好事。
德国之声：除了无核化议题，中国在朝鲜半岛还有哪些重要的战略利益？
张琏瑰：这个问题其实应该让外交部去回答，而不是我们学者。就我个人来看，目前最核心的问题就是确保半岛无核化。2014年春天召开"两会"时，外长王毅自己也说，朝鲜核问题是东北亚问题的症结，核问题不解决，其他问题都很难解决。比方说，朝鲜在没有放弃核武器时就得到各种援助，很有可能会有助于朝鲜进一步推动核计划。本来，提供援助、搞经济合作是件好事，但在核问题没有解决的情况下就会变成坏事。因此，朝鲜半岛的一切议题，都是由核问题这一核心问题所支配的。
德国之声：除了严格执行安理会对朝制裁决议，您认为中国还有哪些其他手段在朝鲜半岛问题上发挥影响力？
张琏瑰：坦率地说，呵呵，这是由中国决策者来决定的事情。学者们也可以说，但是说了不算。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？
4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
一切似曾相识
不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始
然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
2009年：第二波！
不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远
金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
金正恩子承父业 继续推进核武技术
2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
2016年：第四次核试验
2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
一年未过又来一发
2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
2017年：掌握氢弹技术
2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
“导弹强国”
尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。
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朝鲜：一个拥核国家的前世今生
小金，你葫芦里卖的什么药？
回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。
作者: 雨涵