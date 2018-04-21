专访：“半岛无核化前必须继续制裁”

德国之声：中国外长王毅将于5月2日访问朝鲜，是不是意味着中国正在积极地介入半岛局势？

张琏瑰：对于即将进行的这次访问，我无法作出任何评论，因为我不清楚他这次访问能够做什么、谈什么。官方发布的消息非常简短，在这种情况下做任何推测都价值不大。

德国之声：不久前，习近平与金正恩已经在北京会晤。而在上周，文在寅与金正恩在板门店会晤。几个星期后，金正恩还要与美国总统会晤。三个重量级峰会，以这样的顺序举行，这是偶然，还是有着非常缜密的考量?

张琏瑰：如此安排究竟有什么意义，这个问题很难说清。我们只能猜测，所有的这些峰会，都极有可能是按照朝鲜的长期计划来安排的。无论这些会谈能谈什么、气氛如何，我个人认为，最重要的衡量标准就是是否有助于切实推动半岛无核化、迫使平壤彻底放弃核武器。如果所有的会谈、或者所谓的局势缓和最终无法实现半岛无核化，那这种缓和就没有太大价值。具体而言，如果通过缓和关系，让朝鲜克服当前外交和经济上的困难，然后平壤方面反而有可能从现在的"将放弃核武器"立场表述上倒退，那么局势的缓和就起了负面作用。

德国之声：您的意思是，局势缓和、减轻对朝鲜施压力度不可取？

张琏瑰：我认为，不管是和谁会谈，还是局势如何缓和，在朝鲜放弃核武器之前，安理会的制裁决议还是要严格地遵守。

德国之声：您是否认为，中国在朝鲜半岛的最重要利益就是要确保半岛无核化？

张琏瑰：不论是对中国，还是对半岛周边国家，甚至对朝鲜本身而言，最重要的就是半岛无核化。其他一切问题都可以等待、可以商量。唯独无核化，如果不能确保，后果就非常严重。如果半岛无核化遭到破坏，就可能会导致东北亚出现非常不好的局面，整个国际核不扩散体系也会遭到严重破坏。这对本地区各国，绝对不是好事。

德国之声：除了无核化议题，中国在朝鲜半岛还有哪些重要的战略利益？

张琏瑰：这个问题其实应该让外交部去回答，而不是我们学者。就我个人来看，目前最核心的问题就是确保半岛无核化。2014年春天召开"两会"时，外长王毅自己也说，朝鲜核问题是东北亚问题的症结，核问题不解决，其他问题都很难解决。比方说，朝鲜在没有放弃核武器时就得到各种援助，很有可能会有助于朝鲜进一步推动核计划。本来，提供援助、搞经济合作是件好事，但在核问题没有解决的情况下就会变成坏事。因此，朝鲜半岛的一切议题，都是由核问题这一核心问题所支配的。

德国之声：除了严格执行安理会对朝制裁决议，您认为中国还有哪些其他手段在朝鲜半岛问题上发挥影响力？

张琏瑰：坦率地说，呵呵，这是由中国决策者来决定的事情。学者们也可以说，但是说了不算。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。