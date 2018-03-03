专访：儿童学东西并不比成人快

（德国之声中文网）马克龙总统认为，法国的命运取决于其教育制度。因此，从今年9月起，所有儿童都有义务接受早期教育。迄今，法国孩子们从6岁起上学，现在，他们必须从满3周岁起就上学前班。学前教育在法国广受欢迎，即使没有这一新规定，也有97%的孩子接受学前教育。由于马克龙总统担心，剩下的3%主要是来自底层家庭的孩子，因此，要求从今年9月起，将早期务教育作为义务，而且，午餐免费。

或许，对法国而言，早期义务教育有好处，但对孩子们是否也好有好处呢？3岁儿童能承受多少学习和规矩呢？

德国之声：罗莱女士，儿童比成人学得快，真是这样吗？

罗莱女士：不，这绝对荒唐。孩子们在学习上甚至要慢很多呢。他们的大脑还处于发展阶段，还不像成人们那么有序。3岁儿童的大脑不同区域之间的重要联系尚未完全形成，比如，区分左右是一种过程，需要一定的时间，方能完成。

德国之声：这一点也适用于语言吗？

罗莱女士：是的，语言也是这样。大脑中，有两个语言中心，随着时间的演进，两者间逐渐建立起稳定联系。小孩子们唯一比成年人学得更好、更快的就是正确的发音。孩子们学说一门语言，发音往往更地道，听上去给人的感觉就像是母语者。成年人要想做到这一点就困难得多了。

德国之声：到了一定的年龄以后就没法再学习了，这是不正确的说法啦？

罗莱女士：是啊，这种说法早就过时啦！您是否听说过伦敦计程车司机研究报告？英国神经学家们细心研究了计程车司机的大脑在其头四年职业生涯中的变化。那是2011年，导航系统尚未普及。专家们能够确认，4年后，司机们大脑内的定向区域比其他人群要大得多。

德国之声：这么说来，重要的只是正确的训练？

罗莱女士：潜质是在那里的，重要的只是，如何把它调动起来。每天在伦敦大街小巷的定位训练导致计程车司机大脑结构发生了变化。在大脑发展的研究方面这是一座里程碑。研究结果表明，成人仍还能学习。

德国之声：也就是说，家长们无需忧虑，即使自己的孩子6岁才上学，也并不会因此吃亏？

罗莱女士：我甚至会说，这还更有好处。要是过早开始把学习结构化、评分化，孩子们可能会很快失去动力，并把学习当做负担。

德国之声：但总体上讲，让孩子们都去上幼儿园，还是有意义的？

罗莱女士：非常有意义，因为，孩子们在幼儿园也学习社会能力和合作能力。而且，请不要误解我——以游戏方式引导孩子学习将来的阅读、书写和计算，这非常美妙。重要的是，要以适合孩子的方式，并根据孩子们不同需求来做。有的孩子，3岁就能做加减法；有的孩子连区分多和少都困难。对每个孩子都该采用“因材施教”的做法。

退休教授罗莱在维也纳大学发展心理学和教育心理学研究所工作。

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