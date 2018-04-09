专访：“儿子，妈妈去把爸爸找回来 ”

德国之声：徒步寻夫进入第七天。目前状况如何？

李文足：我从北京走到天津寻找我丈夫的下落，昨天在天津被抓到派出所，下午快五点就放了我。我跟王峭岭、刘二敏今天回到被抓的那个宾馆，再继续走。一到宾馆就来了很多国保。把我们3位家属分别押回各自的住处。

德国之声：天津警方要求你中断寻夫行动，你怎么回应？

李文足：我需要跟他们做回应吗？我的丈夫被抓走一千多天，生死不明。我所有的法院程序都走遍了，没有任何纪录。我怎么样做？要做什么？我从北京走到天津，是我的权利，我的自由啊。我所有的行为都是在法律框架之内的。我从北京走到天津去寻找我丈夫的下落，这又怎么啦？我违法了吗？是他们没有什么法律手续过来把我们强制带到派出所。完全是他们违法，他们是违法分子、骗子。我需要给他们做正面答复吗？我不需要给他们一个交代啊。

德国之声：你这个行动的目标是什么？

李文足：我只是说，我希望相关的人员能够回到法律的程序上来，希望他们能够依法去处理我先生的事。

德国之声：目前你的五岁儿子如何理解这件事？

李文足：他不需要我说。他就是身在其中的呀。因为他的爸爸被捉，他的生活完全就是……比如说没有上学，妈妈每天要为了爸爸出去办很多事情。有国保来软禁我们、恐吓我们。这些都是他自己经历的。他身在其中，所以不需要我刻意去跟他去说、去解释是怎么样一回事。他现在年纪愈来愈大，他肯定很清楚他爸爸被捉走了，不在家里面。

德国之声：儿子有跟你说什么吗？

李文足：他当然会说啊。因为我告诉他，本来我们预计是十天。十天不在家，我肯定要跟他说清楚。就不用欺骗他了。我说儿子，妈妈要出去，从北京走到天津去找爸爸，要把爸爸找回来。以前到天津去我是坐高铁、坐火车。但我现在什么都没有，就是步行。他想跟着我去。他说："妈妈，我不愿意跟你分开这么长时间，我会想你的，你带着我一起去吧。"后来我就跟他讲，按照这个情况，带着他肯定不方便。昨天他跟我一个朋友在视频的时候，他就问说："我妈妈是不是被警察关到监狱里面去了？"有的时候我要出去，他问我要干什么去，我说我要做些事情，是关于爸爸的。他就会说，"妈妈你要小心，不要被国保捉走了呀，不要被关起来了。"

德国之声：想跟先生说什么？

李文足：我就是希望他自己保重。他好（对）我们最重要。我们都在担心他。

采访记者：夏立民

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