专访：伊朗核协议时日无多

德国之声：俄罗斯与欧盟的关系现在似乎正处于低谷。就您看来，这是否为双方关系最差的时期？

切佐夫(Vladimir Chizhov)：恐怕是的。双方关系并不处于最好的时期。我认为，这一关系目前"不正常"。而原因则是：欧盟方面冻结了多年来共同打造的伙伴关系架构。对此我有时感到难以理解。

就当前而言，欧俄关系有些困难。我们宁愿不要回到以往的状态，而是要实现一个比以往更好的局面。只要欧盟改变路线、增进与俄罗斯的合作，这就一定会发生。我们之间并不是说没有互动。政治对话仍在继续进行，专家层面上的合作也在持续。但是，以往每年两次的领导人峰会、部长级会晤等正式会议，自2014年以来再也没有过，这对双方都是不利的。

德国之声：您是说自从2014年吞并克里米亚之后？

切佐夫：我没听懂您在说什么。

德国之声：您把那起事件叫做什么？

切佐夫：克里米亚与俄罗斯的重新统一。

德国之声：好吧，那就说"2014年之后"。但是，欧俄关系在过去一年间也急剧恶化。就在几个星期前，欧盟国家纷纷驱逐俄罗斯外交官，起因则是俄罗斯一前间谍及其女儿遭到投毒。

切佐夫：我认为，这种不恰当的欧洲团结，实际上已经为俄欧关系造成了损害。我有些困惑的是，大部分欧盟国家都选择去支持某一个成员国的毫无根据的指责，而且那个成员国是唯一一个计划离开欧盟的成员国，它在指责俄罗斯。等到真相大白，大家都知道发生了什么、没有发生了什么的时候--比如叙利亚问题--看看还会发生哪些事，将会是一件非常有意思的事情。

德国之声：我们再来讨论一个非常迫切的问题。这还有大约10天的时间，也就是伊朗核协议。对于欧洲而言，该协议非常重要。俄罗斯也是协议的签署国。如果美国退出该协议，局面将会有多么危险？

切佐夫：这很危险。而且这一危险恐怕会超出伊朗、伊核协议的范畴。协议是六个国家以及欧盟的多边谈判产生的。一方面，该协议能阻止伊朗推进核武器计划，另一方面，在伊朗遵守协议某些规定之前提下，将解除针对伊朗的制裁。这是包括美国在内的各方的重大外交成果。而现在，我担心这协议只剩下几天的寿命了。如果美国拒绝承认该协议，那么美国就严重违反了一项获得了安理会一致通过的协议。

德国之声：俄罗斯总统普京是否与美国总统特朗普就此交谈过？

切佐夫：当然，在很长一段时间内，某些讯号会被转达。这可不是几天前才开始的。上一次美国政府确认延长该协议，已经是四个月以前了。那时，白宫可能说"好吧，我们最后一次延长协议"。

德国之声：如果美国退出协议，俄罗斯会做出怎样的反应？

切佐夫：我们与所有其他签字国都保持着密切联系，包括伊朗。我们也在不断研究此事。当然，我不会透露外交对话的细节。我们期待届时，伊朗核协议的剩余各方能够共同维护该机制。一个未知的问题则是：伊朗政府届时会作出怎样的决定。

德国之声：您认为伊朗方面会怎样反应？

切佐夫：我不知道，这取决于他们。现在，他们正在考虑自己的选项。当然，伊朗一直在说根本无意获取核武器。因此我认为，我们将会进行非常密切的会谈。在这一点上，我不会透露更多内容，现在的时间点非常微妙。

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