专访："中国制造2025"遭遇美欧抵抗

（德国之声中文网）

德国之声：周五美中双方贸易代表团的谈判结束了，结果是：分歧尚存，成立工作小组继续谈。这个结果出乎您的意料吗？

Max Zenglein：我没有期待谈判会带来突破，因为所涉及的问题太过复杂。如果双方有足够避免事态升级的善意，会在一些争议点上释放妥协的信号。

德国之声：不久前，特朗普总统发推文说，"贸易战很好，也很容易赢。"他显然没有赢。他错判形势了？

Max Zenglein：贸易战不是零和博弈，并不是说有一方获胜，另一方输。贸易纠纷升级将对全球经济产生负面影响。

德国之声：美国政府经贸领域的重量级人物几乎倾巢出动到北京谈判，这反映出谈判的重要性和其难度。双方争执的要点是什么？

Max Zenglein：纠纷的焦点，比如美国企业准入中国市场受到限制，或者中国在工业政策领域发动的旨在追赶工业国家的进攻。它们是目前这场纠纷最核心的部分。美国高级别贸易代表团试图达成中方比如在市场准入方面的妥协。不过，中国政府不会放弃"中国制造2025"这一实现制造业现代化的综合规划。这也是本次谈判难度极高的原因。

德国之声：美国谈判代表团团长、财长姆努钦不久前表示，他不必带着谈妥的协定回家。如果能谈妥协定，必须是一个好协定。美方难道没有任何期待吗？

Max Zenglein：我想，美国方面不想空手而归。美国对这次谈判寄予的期待，我们可以从如此重量级的代表团组成窥见一斑。美中两国经济关系十分紧密。这里事关重大。

德国之声：华盛顿政府对中兴集团下达了7年禁售令，而中兴每年从美国公司进口巨额芯片和其它电子产品。这样一来，美国的贸易赤字问题可不就雪上加霜了？

Max Zenglein：美国对中兴集团下达的采购禁令时提到的原因是，中兴在自己的产品里使用了美国技术，而这些产品被出口到伊朗或者朝鲜。 这一事件清楚地表明，中国企业对美国技术仍然存在着高度依赖。它对美国贸易赤字不产生影响，因为贸易赤字有着结构性的原因。

德国之声：美国商务部长罗斯不久前曾说，"中国制造2025"非常可怕。难道它比美国3000多亿美元的贸易赤字更可怕吗？

Max Zenglein："中国制造2025"是本次贸易纠纷的核心。除了要对来自中国的投资进行严格控制外，本次贸易争端还表明，中国在高科技领域崛起的雄心受到美国和欧盟方面的抵抗。

德国之声："中国制造2025"在德国也曾被看作是"向德国宣战"以及"西方经济体面临的威胁"。它究竟什么地方那么可怕？

Max Zenglein："中国制造2025"是一个由国家推动的综合项目。它瞄准的目标也包括德国工业最核心的领域。中国企业日益成为全球性竞争者，而中国在市场准入或者保护知识产权等重要方面，进步甚微，这才是问题的关键。

Max J.Zenglein

德国之声：德国不是也有一个类似的、被称为"工业4.0"的项目吗？它同"中国制造2025"有哪些区别呢？

Max Zenglein：两点本质的区别：第一，"工业4.0"基本上是德国工业界自发的行为，而"中国制造2025"是一项国家计划。第二，在后者那里，重要的不仅是实现制造业的现代化，而更是提升包括机器人、新材料等10个关键领域的全球地位。中国的这项计划包含的范围更广，内容更复杂。

Max J.Zenglein博士是墨卡托中国研究中心经济项目主任。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。