专访：中国不会被撂在一边

在中日韩三国领导人东京会议的前一天，出人意料地传出第二次“金习会”的消息。中国在朝核问题和平解决进程中的角色是否有变化？德国外交政策研究会亚洲安全问题专家贝尔格（Bernt Berger）接受了德国之声专访。
德国之声：金正恩和习近平在两个月之内出人意料地第二次在中国会面，您认为有什么特别的原因吗？
贝尔格：朝鲜和韩国的相互接近是一系列事件的核心。为了在和平进程中能取得中长期的成果，中国和美国必须参与这一进程。目前看来，在与各自的保护国进行沟通方面，南北双方有所分工。而对金正恩来说，在与特朗普可能举行的会面之前与中国进行协商，也是十分重要的。此外，中国方面重视的一个议题，是推动朝鲜的经济改革。而两国领导人的会面或许对此有所助益。
德国之声：金正恩在中日韩三国领导人东京会议前一天访问中国。中国外交部副部长孔铉佑此前表示，这次会议主要议题是三国之间的区域合作，而并非朝核问题。对此您如何看？
贝尔格：中日韩三方会议的主旨确实是促进三个国家间的合作，以及在地区事务上更好地协调合作。这既包括经济合作、建立自贸区的远景目标，也包括安全议题。很可能的情况是，韩国向中日两国通报了（与北方接触的）最新发展。
德国之声：金正恩在与习近平会谈时，再次阐述了朝鲜对无核化进程的设想。中国是否支持这个计划？
贝尔格：中国始终支持旨在实现这个目标的所有步骤，这一立场一直没有改变。中国对制裁措施采取了支持立场，现在也对包含朝核问题解决方案的外交努力予以支持。
德国之声：外界分析，在金正恩可能即将与特朗普举行会谈的背景下，中国担心自己被撂在一边。这种担心有理由吗？
贝尔格：在今后的协商进程中，中国都将有所参与。如果这一进程的目标是签订和平协议来取代现存的停战协议，那么中国自然就是参与方之一。
德国之声：如果回顾一下今年初以来朝鲜半岛局势的发展，您认为中国在其中起到了怎样的作用？
贝尔格：在此之前，中国一再表示支持外交解决朝核问题。这一点之所以重要，是因为这样就等于提醒各方，中国的利益要得到保障。
德国之声：您如何预测"特金会"的前景？平壤有那些目标？
贝尔格：这次会面预计会在此前进行的磋商的基础上展开，会具有某种象征意义。就是说，双方会表现出自己对和平进程负有责任。不过在此之前，人们就应该认识到，不可能有立竿见影的解决办法。朝鲜半岛的无核化只能是这个进程的一部分，只能是一个中期和长期内才能实现的目标。其中难度较大的部分是，找到一个保障各方利益的安全政治解决方案。因此，期待快速得出一个明确的谈判结果的立场是错误的。
中国官方媒体新华社确认，朝鲜最高层领导人周一（5月7日）搭乘专机飞抵大连，与中方人士会晤。“在亲切友好的气氛中，两党两国最高领导人就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。” (08.05.2018)
特朗普与金正恩或在近期举行会晤，这场会面的前夕，平壤周日对华盛顿提出批评，称美国破坏半岛的缓和气氛。5月末，特朗普将会与文在寅在白宫见面。 (06.05.2018)