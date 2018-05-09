专访：中国不会被撂在一边

德国之声：金正恩和习近平在两个月之内出人意料地第二次在中国会面，您认为有什么特别的原因吗？

贝尔格：朝鲜和韩国的相互接近是一系列事件的核心。为了在和平进程中能取得中长期的成果，中国和美国必须参与这一进程。目前看来，在与各自的保护国进行沟通方面，南北双方有所分工。而对金正恩来说，在与特朗普可能举行的会面之前与中国进行协商，也是十分重要的。此外，中国方面重视的一个议题，是推动朝鲜的经济改革。而两国领导人的会面或许对此有所助益。

德国之声：金正恩在中日韩三国领导人东京会议前一天访问中国。中国外交部副部长孔铉佑此前表示，这次会议主要议题是三国之间的区域合作，而并非朝核问题。对此您如何看？

贝尔格：中日韩三方会议的主旨确实是促进三个国家间的合作，以及在地区事务上更好地协调合作。这既包括经济合作、建立自贸区的远景目标，也包括安全议题。很可能的情况是，韩国向中日两国通报了（与北方接触的）最新发展。

德国之声：金正恩在与习近平会谈时，再次阐述了朝鲜对无核化进程的设想。中国是否支持这个计划？

贝尔格：中国始终支持旨在实现这个目标的所有步骤，这一立场一直没有改变。中国对制裁措施采取了支持立场，现在也对包含朝核问题解决方案的外交努力予以支持。

亚洲安全问题专家Bernt Berger

德国之声：外界分析，在金正恩可能即将与特朗普举行会谈的背景下，中国担心自己被撂在一边。这种担心有理由吗？

贝尔格：在今后的协商进程中，中国都将有所参与。如果这一进程的目标是签订和平协议来取代现存的停战协议，那么中国自然就是参与方之一。

德国之声：如果回顾一下今年初以来朝鲜半岛局势的发展，您认为中国在其中起到了怎样的作用？

贝尔格：在此之前，中国一再表示支持外交解决朝核问题。这一点之所以重要，是因为这样就等于提醒各方，中国的利益要得到保障。



德国之声：您如何预测"特金会"的前景？平壤有那些目标？

贝尔格：这次会面预计会在此前进行的磋商的基础上展开，会具有某种象征意义。就是说，双方会表现出自己对和平进程负有责任。不过在此之前，人们就应该认识到，不可能有立竿见影的解决办法。朝鲜半岛的无核化只能是这个进程的一部分，只能是一个中期和长期内才能实现的目标。其中难度较大的部分是，找到一个保障各方利益的安全政治解决方案。因此，期待快速得出一个明确的谈判结果的立场是错误的。