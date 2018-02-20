专访：“东南亚想控制中国的行为”

（德国之声中文网）在马尼拉举行的第31届东盟峰会上，中国和东南亚国家共同宣布，2018年3月初开始就南中国海的行为准则进行谈判。观察家们对此持谨慎乐观的态度，因为行为准则史就是拖延史，首次谈判开始于23年前。而2018年3月的谈判日期，冲突各方也没有遵守。

德国之声：南中国海目前的局势如何？

比尔·海顿：目前南中国海的状况相对稳定。虽然各冲突方占据了一些岛屿、岛礁和岩石，但是没有一方试图将任何一个占领方从其所占领的岛屿上驱逐。总之，目前没有强硬的冲突。

冲突目前集中在可能有石油或者天然气储量的地区。中国正试图控制这些地区或阻止东南亚国家利用这些资源，禁止他们在这里进行钻探、勘探和开发鱼类资源。

为此中国在南沙群岛建造人工岛屿和军事基地，并施加其影响力：船只、直升机甚至可能也有飞机都来到这里，以便控制这些地区。但正如我所说的那样，目前没有发生实际冲突，不过中国在这里的势力日益强大。

德国之声：如果情况或多或少的处于稳定状况，行为准则还有必要吗？

比尔·海顿：东南亚国家坚信，中国是在做长远考虑。制定行为准则的初期努力可以追溯到1995年。当时（23年前），中国占据了相对靠近菲律宾的美济礁（Mischief Reef）。起初，他们在那里建造了一些竹棚。而今天，美济礁成了一个拥有三公里长的飞机跑道、 掩体和雷达塔等的人工岛屿。这表明中国的计划非常长远。东南亚人担忧中国不会停下来，直到它控制南中国海的每一块岩石，控制所有的资源。

德国之声：从观察员的角度来看，可行的行为准则是什么样的？

比尔·海顿：我认为，关键在于各方必须确保不再继续占岛。那里仍然还有一些未被占领的岩石和沙洲。最有名的可能是距离菲律宾海岸最近的斯卡伯勒（Scarborough Shoal）浅滩。很多人猜测，中国希望在这里建立另一个军事基地，这将使其能够控制南中国海的整个东部地区。因此，准则的第一项就是不能再继续占领，大家都接受现状。

第二点是承认"联合国海洋法公约"，并在整个南中国海实施。这也意味着，东南亚国家有权在其海岸前开采石油、天然气和捕鱼。不过，中国会反对这一点的。

德国之声：中国无疑是该地区最强者。有什么办法可以遏制其强权欲望？

比尔·海顿：这就涉及全球秩序的问题。人们可以想到美国和日本，其立场是：如果中国接受规则，我们就息事宁人；而如果中国不接受这些规则，我们不会放过。特朗普后，一度看上去，这可能真的会成为美国的对华态度，也就是如果中国不尊重南海现状，美国确实要给中国制造麻烦。我不知道，特朗普政府是否真的进行了这些讨论，但其曾释放出这样的信号。

如果中国解决了与东南亚邻国的领土冲突，那么美国参与该地区的理由就会减少，不能再以航运自由和世界秩序受到威胁作为理由。也许美国会减少在该地区的势力，而这符合中国的安全利益。

问题的关键在于，中国政府是否意识到接受现行规则从长远来看是有好处的，以及中国是否认识到承认现行规则会减少紧张局势，并能够向邻国表明自己不是威胁。 在我看来，这对中国来说是真正的收获。 但中国领导层看待事情的方式不同。 其坚信：南海是我们的领土，任何人都不能把它从我们这里拿走。 中国仅从领土的角度考虑问题，这才是真正的问题。

比尔·海顿是英国智库Chatham House的亚洲问题专家。 2014年，他出版了一本关于南中国海领土冲突的书。《南中国海：亚洲的权力斗争》。

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