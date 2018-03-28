专家评金正恩访华：中朝关系基于共同战略需要

（德国之声中文网）复旦大学国际问题研究院副教授蔡建分析说，从去年底到今年初金正恩发表新年讲话，表示核武建设基本完成，在对自身现实情况作了新的判断之后，他主动开展了一些外交行动，包括改善与韩国、美国外交关系。同时，此前并无报道他要与中国有什么外交行动。而日本也传出探讨与朝鲜会谈的可能性。

蔡建教授认为，中国与朝鲜类似准同盟关系，因为某种原因近年关系下降，但基本关系格局并无变化。金正恩来访问中国、改善关系是非常正常的。蔡建评价说，这次会谈对改善不正常的两国关系、提升传统友好关系非常重要。

至于金正恩在与习近平会晤时表示"致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场"，"如果南朝鲜和美国以善意回应我们的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题是能够得到解决的"，这是否意味着金正恩会采取某些具体行动，蔡建教授认为，目前很难确定他会做什么动作保证其诚意。不过，"如果国际社会关于无核化问题保持一致的情况下，他不拿出什么动作、姿态的话，也很难在后续的行动里取得什么大的外交成果。"

蔡建教授表示，中朝友好关系是建立在共同战略需要的基础上的。"这种需要从冷战之后到现在整个东北亚地区的安全格局、战略力量格局并没有发生大的变化，还处于一种紧张、对峙甚至对抗的状态。特别是美国实施的政策越来越把中国、看做战略对手的时候，保持地区力量平衡、保证自身安全、保证国家利益不受侵害，中朝在这一点上完全是一致的。"

蔡建教授认为，在面对美国这样一个最大的强国的时候，朝鲜有点力不从心。但中国、俄罗斯并不希望为朝鲜背书、或者说为朝鲜与美国对抗。朝鲜则希望有一个能在朝美之间起到缓冲作用的国家。过去这么多年，中国一直劝说朝美双方互相做出一些让步。中国现在不能说完全是朝鲜盟友，但朝鲜开展下一步行动前需要打破其外交上彻底的孤立，或许在未来谈判中能获得更有利的地位。

韩国电视新闻

伦敦皇家国际事务研究所副研究员霍尔（James Hoare）在谈及中朝关系背景时表示，两国有共同边界和许多历史联系，但无论南北朝鲜对于庞大的邻国以及中国传统上希望周边国家的"臣服"都心存质疑。

霍尔还表示，从韩国角度来看，首尔最关心的是朝鲜半岛冲突不要演变为战争，因为韩国的处境将极为脆弱。他认为，对于目前紧张局势缓和、将要进行会谈，韩国大概很高兴。