专家点评人大会议：未来或无纠错机制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）周二（3月20日），中国全国人大会议闭幕，中共总书记习近平发表讲话。中国官方新华社写道，讲话"充满对中华文明的自豪、对中国人民的深情、对中国发展的自信"。

历史学家、独立评论人章立凡认为，习近平在讲话中一是强调民族主义，强调民族自豪感，强调中国的文化自信，"这些可能有助于提高对领导人或者对执政党的向心力，无非就是强调民族复兴只有靠共产党的领导才能实现"。再就是强调人民，"我算了一下，出现了84次人民，比例非常之高，无非也是强调共产党是代表人民的"。

而此次人大会议，最受国际媒体关注的是修宪议题。章立凡评论说："这次宪法改动相当之大，比较有个人化的色彩，而且是关于国家主席和副主席的任期。这点以前我也谈过，就是可能确立这种'习王体制'吧，当然这两者之间他们相互都有需要，需要结成这样一个联盟。因为在过去的五年中，得罪了几乎所有的派系，所以一旦退休呢，就会感到不安全。而他们的对手呢，也是第一步就是想迫使王岐山在十九大按年龄退休，到二十大让现任的总书记退休。但现在看，他们巧妙地避过了、闯过了这个难关，以退为进，通过修改宪法这个方式反而使他们的任期可以无限的延长。这点是他们政治对手的一个失败。"

延伸阅读：人大会议闭幕 重点决议有哪些？

人大闭幕式上，新当选全国人大委员长的中共政治局常委栗战书强调领导人是"党的核心、军队的统帅、人民的领袖"，也引起媒体舆论的关注。章立凡评论说："这些用语呢，让我们想起了当年文革中对毛泽东的那种歌颂。现在看，这种造神运动路径已经变得非常明晰了，甚至是也不太顾及舆论了。现在主要就要看今后。就是说，因为经历过文革的人还是非常多，无论是体内内还是体制外，所以现在是在一种高压之下，通过了这些东西，但是感觉上恐怕也不是真正的归顺呐、或者降服啊，只不过是迫于压力。这次我们也看投票中反对票之少，说明实际上原来这种装模作样的橡皮图章式的议会民主，现在也做不到了。现在就变成一种一言堂。这样未来可能这个政权最大的风险就是没有纠错机制。 因为现在把领导人的思想作为指导思想，变成一种金科玉律，没有人敢于提出疑问，这样的话会导致如果今后犯错误，那就不会有人出来纠正，这就会出现毛泽东晚年的那种情况，就是一旦犯错误，就是全党全军全国人民都要跟着走、跟着犯错误。这个可能对未来的政权风险是非常之大的。"