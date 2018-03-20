专家点评人大会议：未来或无纠错机制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）周二（3月20日），中国全国人大会议闭幕，中共总书记习近平发表讲话。中国官方新华社写道，讲话"充满对中华文明的自豪、对中国人民的深情、对中国发展的自信"。
历史学家、独立评论人章立凡认为，习近平在讲话中一是强调民族主义，强调民族自豪感，强调中国的文化自信，"这些可能有助于提高对领导人或者对执政党的向心力，无非就是强调民族复兴只有靠共产党的领导才能实现"。再就是强调人民，"我算了一下，出现了84次人民，比例非常之高，无非也是强调共产党是代表人民的"。
而此次人大会议，最受国际媒体关注的是修宪议题。章立凡评论说："这次宪法改动相当之大，比较有个人化的色彩，而且是关于国家主席和副主席的任期。这点以前我也谈过，就是可能确立这种'习王体制'吧，当然这两者之间他们相互都有需要，需要结成这样一个联盟。因为在过去的五年中，得罪了几乎所有的派系，所以一旦退休呢，就会感到不安全。而他们的对手呢，也是第一步就是想迫使王岐山在十九大按年龄退休，到二十大让现任的总书记退休。但现在看，他们巧妙地避过了、闯过了这个难关，以退为进，通过修改宪法这个方式反而使他们的任期可以无限的延长。这点是他们政治对手的一个失败。"
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人大闭幕式上，新当选全国人大委员长的中共政治局常委栗战书强调领导人是"党的核心、军队的统帅、人民的领袖"，也引起媒体舆论的关注。章立凡评论说："这些用语呢，让我们想起了当年文革中对毛泽东的那种歌颂。现在看，这种造神运动路径已经变得非常明晰了，甚至是也不太顾及舆论了。现在主要就要看今后。就是说，因为经历过文革的人还是非常多，无论是体内内还是体制外，所以现在是在一种高压之下，通过了这些东西，但是感觉上恐怕也不是真正的归顺呐、或者降服啊，只不过是迫于压力。这次我们也看投票中反对票之少，说明实际上原来这种装模作样的橡皮图章式的议会民主，现在也做不到了。现在就变成一种一言堂。这样未来可能这个政权最大的风险就是没有纠错机制。 因为现在把领导人的思想作为指导思想，变成一种金科玉律，没有人敢于提出疑问，这样的话会导致如果今后犯错误，那就不会有人出来纠正，这就会出现毛泽东晚年的那种情况，就是一旦犯错误，就是全党全军全国人民都要跟着走、跟着犯错误。这个可能对未来的政权风险是非常之大的。"
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谁是新一届中国党政领导人?
习近平
中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席。习近平是中国“三位一体”最高领导人。除了这三项主要职务，他还是国家安全委员会、中央对台工作领导小组、中央全面深化改革领导小组等众多机构的领导。自2012年底掌权以来，他将越来越多的权力集中到自己手中。而最近更是通过修改宪法，取消了国家主席任期限制，引发了外界对中国重新推行个人集权的担心。
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谁是新一届中国党政领导人?
李克强
十年前，他与习近平一同成为中共中央政治局常委，进入中国的权力中枢。五年前，他被视作中国政治二号人物，出任国务院总理，主管中国经济事务。不过，分析人士指出，近年来，李克强逐渐被边缘化，国务院已经沦为了中共方针路线的执行机构。习近平领导下的一系列工作小组，才是真正进行决策的地方。李克强在今后五年依然担任总理一职。
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谁是新一届中国党政领导人?
王岐山
他被誉为中国政坛的“救火队长”，处理过亚洲金融风暴后遗症、海南房产泡沫破裂、在非典疫情爆发后紧急接任北京市委书记、以副总理身份应对全球经济危机。习近平上台后，出任中纪委书记，积极推进习近平主导的反腐运动，是习近平最为信赖的人之一。在去年秋天的中共十九大上，他因年龄限制，退出中共中央政治局以及中央委员会。但是在今年的人大会议上，他被选为国家副主席。外界分析认为，王岐山将成为能够影响中共权力中枢的“第八名常委”。
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谁是新一届中国党政领导人?
栗战书
在习近平的第一届任期中，他是中共中央办公厅主任，被称为习近平的“大内总管”。三十多年前，他与习近平分别担任相邻的河北省无极县以及正定县党委书记，据称当时就已相识。在去年秋天召开的中共十九大上，他晋升为中共中央政治局常委；在今年的全国人大会议上，他成为了全国人大常委会委员长。
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谁是新一届中国党政领导人?
韩正
韩正的主要政治生涯都在上海度过。他曾在上海担任市长，后升任市委书记，主政时间长达15年。 2007年习近平调任上海市委书记、接替落马的陈良宇，到当年秋季入选中央政治局常委进京前，曾与韩正共事大半年。去年秋天，他进入了政治局常委，并在今年的人大会议上成为了国务院第一副总理。图为2013年韩正为上海自贸区揭幕。
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谁是新一届中国党政领导人?
孙春兰
她是新一届中国高层领导中唯一的女性，出任国务院排名第二的副总理。此前，她曾经担任中共福建省委书记、天津市委书记、中央统战部部长等重要职务。
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谁是新一届中国党政领导人?
胡春华
排名第三的国务院副总理是胡春华。此前，他曾担任团中央第一书记、河北省长、内蒙古自治区党委书记、广东省委书记等重要职位。胡春华曾被认为有望接任习近平、李克强的最高领导职务，但是却并没有在十九大上晋升中共中央政治局常委。
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谁是新一届中国党政领导人?
刘鹤
在全国人大会议上，刘鹤被任命为排名第四的国务院副总理。而其实际地位要高得多，被誉为习近平的“经济大脑”。他现在是中共中央财经领导小组办公室主任，年少时更是习近平的中学同班同学。
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谁是新一届中国党政领导人?
魏凤和
来自战略导弹部队的魏凤和，此次由全国人大推选为国务院排名第一的国务委员，并任国防部长。
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谁是新一届中国党政领导人?
王勇
上届国务委员王勇则连任该职务，其排名则上升到第二。在进入国务院领导层之前，王勇主要在安监、质检、国有资产监督等领域担任要职。
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谁是新一届中国党政领导人?
王毅
排名第三的国务委员则是王毅，他同时也连任外交部长一职。他是一名职业外交官，曾任驻日大使、国务院台湾事务办公室主任等职。2013年出任外交部长之后，在朝核危机等国际事务中扮演非常重要的角色。
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谁是新一届中国党政领导人?
肖捷
卸下财政部长职务的他，被任命为国务委员以及国务院秘书长，负责保障李克强总理日常工作。
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谁是新一届中国党政领导人?
赵克志
在5名新任国务委员中，他排名第五。但同时占据了公安部部长这一要职。此前，他曾经担任过贵州省委书记、河北省委书记等要职。
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谁是新一届中国党政领导人?
汪洋
他曾被认为是中共党内的改革派重要人物，但是却没有在2012年晋升政治局常委。2017年的中共十九大上，他终于成功“入常”，但是其地位多少有些边缘化。在今年“两会”上，他成为了全国政协主席。
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谁是新一届中国党政领导人?
许其亮
特级飞行员出身的许其亮，继续担任中央军委副主席一职。这张图摄于2013年3月，许其亮左右两边分别是已经卸任的副总理刘延东，以及一度被认为是习近平接班人、后因腐败案落马的重庆市委书记孙政才。
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谁是新一届中国党政领导人?
张又侠
他在本届人大上被任命为另一名中央军委副主席。主席则由习近平担任。80年代，他曾在对越南的军事行动中带兵取得重大胜利。图为去年12月，他在莫斯科与俄罗斯总统普京会晤。
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谁是新一届中国党政领导人?
杨晓渡
全新组建的国家监察委员会，其主任一职由杨晓渡担任。之前的国家监察部、国家预防腐败局均并入监察委员会。监察委不隶属司法系统，而是独立于法院、检察院，其最主要的职责是同腐败做斗争，以及监督国家公职人员滥用职权和政绩过差。中纪委的一些职能也会转移到新成立的监察委。杨晓渡曾长年在西藏和上海工作。在上海工作期间，曾同短期担任上海市委书记的习近平有过交集。2014年后，杨晓渡在王岐山手下担任中共中央纪委副书记。
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谁是新一届中国党政领导人?
周强
他连任最高法院院长、首席大法官职务。早年间，周强还曾担任团中央第一书记、湖南省长、省委书记等要职。外界分析指出，新成立的国家监察委与最高法院、最高检察院平级。不少法律界人士担心，监察委的巨大权力将对法治构成威胁。
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谁是新一届中国党政领导人?
张军
卸任司法部长张军则被任命为最高检察院检察长。
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谁是新一届中国党政领导人?
赵乐际
中共中央政治局常委、中纪委书记赵乐际在今年的人大会议上并没有被任命任何国家领导职务。不过，虽然中纪委的许多职能被全新的国家监察委接替，但是该机构依然拥有巨大权力。
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谁是新一届中国党政领导人?
王沪宁
同样没有获任国家领导人职务的中共高层人物还有排名第五的中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁。他从2002年起担任中共中央政策研究室主任，至今连续辅佐江、胡、习三代中共中央总书记，被外界称为"中南海首席智囊"。“三个代表”、“科学发展观”和“习思想”都带有他的手笔。在从政前，王沪宁是上海复旦大学国际政治系教授。
作者: 文山