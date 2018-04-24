与美不同调 英法德重申伊核协议

(德国之声中文网) 英国首相特雷莎·梅办公室周日(4/29)发表声明说，英、法、德三国都同意，伊核协议仍旧是阻止德黑兰当局取得核子武器的最佳方案。在与法国总统马克龙及德国总理默克尔通过电话后，特雷莎·梅发出该项声明。

欧洲三国领袖并就伊核协议需要涵盖弹道导弹一事达成共识，也讨论了协议到期后如何处置，以及伊朗造成的政治动荡等问题。声明中提到，三国将"致力于与美国密切合作，解决伊朗造成的一系列挑战，也包括新协议可能包含的议题在内"。这是继上周马克龙、默克尔访美后，欧洲重要国家第三次就伊核协议向美国总统特朗普喊话。

特朗普此前不断表示要退出该协议，而5月12日将是美国决定是否对伊朗实施制裁的最后期限。据美国国家安全顾问波顿(John Bolton)周日转达，特朗普目前还没有决定是否继续遵守伊核协议。

虽然特朗普本人对此不置可否，但正在中东访问的新任美国国务卿蓬佩奥，于周日和以色列总理内塔尼亚胡会面时表示， 伊朗"破坏稳定及恶意的活动"让美国相当担心，因此美国会与以色列和沙乌地阿拉伯等盟国站在同一阵线，对抗伊朗。一直以来，以色列就对伊核协议的效果持怀疑态度，也不断呼吁西方国家拒绝或修改该项协议。

在蓬佩奥发表此番言论后，伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)在与法国总统马克龙通电话时作出回应，伊核协议必须"原封不动"，伊朗不接受任何超出目前协议范围的要求。他并表示，伊核协议不仅对区域和平有建设性效果，也是西方跟伊朗的信任基础。马克龙则表示，接下来几周将与有关单位共同努力，维持对伊核协议的共识。

伊核协议

伊核协议全称是 "联合全面行动方案"(Joint Comprehensive Plan of Action)，于2015年由伊、法、美、中、英、俄、德等国签署。在此协定之下，伊朗同意接受限制与监督，确保他没有办法发展核武。其他国家则需要撤除对伊朗的制裁。该协议的签署为伊朗换来国际社会制裁的解除，金融、贸易和能源多个领域。作为协商的一部分，伊朗在海外被冻结的数百亿美元资产也获得解冻。

如果伊朗方面破坏协议，制裁也会重新恢复。不过国际原子能机构一再证实，伊朗全面遵守联合全面行动方案。伊核协议允许伊朗根据国际核不扩散标准，在商业、医药和工业等民用领域和平开展核计划。

但美国希望对伊朗进行更严厉的制裁，也预期他们未来很可能会回头继续浓缩铀。被提炼的浓缩铀可以被用来制造核武器。特朗普去年十月曾经放话，要是他没看到协议中的"瑕疵"被修正回来，他就会退出。5月12日，特朗普必须要在此之前决定是否对伊朗实施制裁。

游言/罗法（路透社，法新社，美联社）