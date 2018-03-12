与排外政客合影？艾未未：何错之有！

（德国之声中文网）本周三（4月18日）晚上，德国选项党党团主席威德尔（Alice Weidel）通过推特发送一张照片，是她和艾未未的自拍合影。配文写道："艾未未在首都！我几乎没敢向他要一张自拍;-)"

艾未未与威德尔的自拍合影随即引发批评声音。部分网友质疑称，一向关心难民和人权话题的艾未未为何与立场排外的德国选项党高层合影。许多跟贴都提到了艾未未拍摄的反映难民题材的纪录片《人流》（Human Flow）。

该片在20多个不同国家拍摄，包括希腊、法国、肯尼亚、黎巴嫩和加沙地带的难民营、美国和墨西哥边境以及塞尔维亚和匈牙利的边境。影片采访的救助难民的志愿者讲述了逃亡路线途经地区的灾难性状况。

艾未未：观点不同仍应沟通

艾未未周五就此对德新社回应称，当时他在一家饭店内，威德尔很友好地要求合影，他随即答应。"尽管她的观点与我截然相反，但没人有权将矛头指向她个人"，这位人权艺术家如此表示。艾未未表示，威德尔是通过民主机制当选的政治人物，有权自由发表政治见解。"我认为，不应该让不同的政治观点或价值观阻碍彼此之间的沟通。我努力推翻这些隔阂。"

威德尔本人周四也对德新社表示，她多年来都很喜欢艾未未的艺术作品，并对艾未未为自由的付出和对国家压迫的反抗表示最高敬意。威德尔办公室确认，艾未未在拍照的时候知道对方是一名政治人物。

在从政之前，威德尔与中国便有交集--她曾经作为企业咨询专业人士在中国工作。

石涛/雨涵（德新社）