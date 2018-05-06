 ″不能接受汉莎更改台湾称谓″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
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时政风云

"不能接受汉莎更改台湾称谓"

汉莎航空公司在"一个中国"的问题上，很可能接受了北京的建议，将官方网站上原来的"台湾"改成了"台湾，中国"。对此台北办事处表示"不能接受"。

Deutschland Streik am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

不飞台湾的汉莎飞机

（德国之声中文网）在德国汉莎航空公司的网页上订购机票，国别选项那里，台湾已变成 Taiwan，China。这个变化大概是今年一、二月份时发生的。开始时，没有人注意到这个变化，因为对这个变化更为敏感的是台湾人，而台湾人来汉莎网页订购机票的数量不大：汉莎没有飞台湾的航班。

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美国驻中国大使馆昨日在官方微博贴出“新闻秘书就中国的政治正确发表声明”一文，将此前美国对中国的“奥威尔式的胡言乱语”批评翻译成中文，引发中国网民热议及争论。 (08.05.2018)

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《法兰克福汇报》周二（5月8日）对汉莎的这一更变作了报道，里面提及一些大型航空公司也像汉莎一样，"服从了北京的意愿"，奉行一个中国的政策，比如美国国内 Delta Airlines、澳大利亚航空公司Quantas等。它们都将原来单独列在那里的"台湾"变成了"台湾，中国"。文章还指出，汉莎航空公司对该事件的解释是，"遵守国际客户的惯例。"

驻德国台北代表法兰克福办事处告知德国之声，他们注意到汉莎更改了台湾称谓，并认为这种做法伤害台湾人民的感情，因为"不符合现状，我们是主权独立的国家"，因此，"不能接受汉莎的做法"。他们表示，会持续联络汉莎公司并质问该事件。

今年1月，国际连锁酒店万豪在一次客户问券调查中，将台湾、西藏、香港和澳门列入独立国家之列。该事件曝光后，中方勒令万豪做出符合"一中原则"的修改，并将其中文官方网站关闭一周。万豪事件让人们开始关注称谓这个问题，它也显示，中国对其有主权声索地区以及别人怎样称呼它们日益敏感。

根据能够查询到的资料，今年2月底时，中国民航局对外国航空公司发出一份通知，特别要求它们在官方网站在国别选项中，不能将台湾、香港同中国并列，台湾应称"中国台湾"或者"中国台湾地区"。尤其是与中国有着密切业务关系的航空公司在收到这样的通知后，便静悄悄地在网上做了修改，很可能德国汉莎航空公司也是在收到那份通知后把"台湾"改成了"台湾，中国"。

Screenshot Webseite von US Behörden (www.state.gov)

美国国务院：台湾地图，国旗被取下了

汉莎航空公司与中国国际航空公司12年前就在"星际联盟"中结下了伙伴关系，这层相对松散的关系到了2016年经历的质的变飞跃，两家公司签约共同营销航线，不仅代码共享，共用飞机以及乘务人员，盈利也是分摊。2017年汉莎税后的纯盈利创历史新高，而该公司远程机票一半的销售是在中国实现的。

2月通知发出后，并不是所有的航空公司都作出了汉莎那样的改动。针对像美国的联合航空公司没有做出修改的36家航空公司，据悉中国民航局在今年4月底又发出了一份追加整改通知。

着眼于这份通知，白宫首席新闻官说，特朗普总统"反对中国共产党将中国式政治正确强加于美国公司和公民的尝试。"白宫还称，中国的要求是"奥威尔式的胡言乱语"。台湾蔡英文总统 5月6日发推文表示"我们呼吁所有企业抗拒中国对台湾地位的曲解"。中国外交部发言人耿爽同一日回应："无论美国方面说什么，但世界上只有一个中国是不容改变的客观事实。香港，澳门和台湾是中国领土不可分割的一部分。"

 

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