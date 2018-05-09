不甘示弱：台湾拓展本土军工业

（德国之声中文网）"我们可以提供政府需要的所有飞机"，汉翔航空工业有限公司（AIDC）总经理林南助（Lin Nan-juh）这样说道。

这是一番大胆的表态。尽管美国仍然是台湾主要的军火供应商，但台湾正在不断发展本土军工制造，以取代政治上非常敏感的台美军火交易。

华盛顿全球台湾研究所高级研究员安大维（David An)认为，台湾本土军工制造业既是台湾的骄傲，也是必然性的产物。"常言道，需要乃发明之母"，他说。

民进党台湾总统蔡英文尤其强调自力更生政策。其经济计划包含一个所谓五加二产业创兴系列，其中一个重点就是推动国防产业发展。

台湾本土军工业的发展始于上个世纪70年代。吸收外国技术并在此基础上加以发展的政策让汉翔航空这样的企业得以不断壮大，紧跟中国大陆的步伐。台湾安全研究中心主任梅复兴说："过去30到40年里，本土研发制造的武器对台海威慑力做出了贡献。"他表示，台湾军工制造无论从数量还是质量上近来都出现提高，国防工业取得明显进步，对外依赖性降低。

2010年，美国政府宣布向台湾出售"黑鹰"直升机，"爱国者-3"反导系统、扫雷艇等总额近64亿美元的武器装备，北京方面提出强烈抗议，并中止两国军事交流。此外，美国也担心先进而敏感的武器技术会经台湾海峡泄露到大陆。尽管如此，美国对台军售仍在继续。去年，特朗普政府通知国会已批准14.2亿美元对台军售。包括反辐射导弹、重型鱼雷和相关配套设备及技术支持。

上个月，美国政府同意输出技术助台湾"潜舰国造"。台湾海军现今只拥有两艘有行动能力的潜艇，是80年代从荷兰购置的。分析人士认为，向台湾输出潜艇技术不会像出售飞机、潜艇这些整套武器那样招致中国大陆的强烈反弹。

齐头并进

除了战斗机等飞机外，台湾军工企业已造出反舰导弹、地对空导弹以及空对空导弹，导弹驱逐舰，云豹装甲车等等。目前，台湾有约200家中小型国防企业。汉翔航空与国家中山科学研究院合作密切，有3000多名员工。2016年全年营收新台币273.25亿元。

尽管军工业取得长足进步，但台湾国防部发言人陈中智表示，台湾永远不会停止从其他国家购买先进武器。他说，台湾尤其需要购置舰艇和飞机的动力系统和发动机，而且进口往往比本土生产便宜。

台湾淡江大学国际事务与战略研究教授黄介正（Alexander Huang）表示，如果看到台湾军力下滑，华盛顿方面也许会在此出手相助，但是，他说，台湾担心有时不能购买到想要的武器装备，因此最好是拓展本土国防工业。

乐然／叶宣（美联社）