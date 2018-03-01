 不愿与“爱国”主教共事？闽东地下主教被拘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2018
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时政风云

不愿与“爱国”主教共事？闽东地下主教被拘

中国福建一位受到梵蒂冈认可的主教日前被公安带走，下落不明。此前，梵蒂冈教廷已做出决定，让这位主教“退下来，”让位给官方爱国教会任命的主教。

China Peking Südkathedrale (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

北京和梵蒂冈近年来加强了接触

（德国之声中文网）据天主教亚洲新闻社（AsiaNews）报道，福建闽东教区的主教郭希锦本周一（3月26日）被公安带走。郭希锦属于忠于罗马教宗的地下教会，不被中国官方教会认可。一段时间来，北京和梵蒂冈正在就任命主教事宜进行谈判。

报道称，郭希锦是在被当地政府宗教事务办传唤谈话后，被警方带走的，目前下落不明。一起被带走的还有教区的一位许姓神父。梵蒂冈对这一事件尚未正式表态。

不久前，罗马教廷曾呼吁郭希锦放弃自己的教职，为官方教会任命的主教詹思禄让位。亚洲新闻援引当地教会成员报道，郭希锦拒绝在即将到来的复活节期间，与詹思禄共同主持礼拜仪式。而在去年复活节前夕，郭希锦也曾"被失踪"长达20天。

复活节是天主教的重要节日。据中央社报道，中国大陆地下教会主教多次因拒绝配合官方安排，在复活节前夕"被失踪"。例如温州地下教会主教邵祝敏，去年复活节期间就曾被警方带走。邵祝敏自2017年5月起又被关押，到2018年1月才被释放。

人权组织大赦国际呼吁中国当局提供有关郭希锦主教境况的信息。大赦国际香港分部的潘嘉伟指出，郭希锦被拘是"没有合法理由"的，严重侵犯了宗教自由。

Christen in China (Getty Images/K. Frayer)

北京西什库教堂的一场复活节弥撒（2017年4月15日）

在经过半个多世纪的隔绝后，北京和梵蒂冈近年来加强了接触对话。尤其是现任教宗方济各上任以来，双方改善关系的迹象明显增加。梵蒂冈甚至愿意在主教任命的问题上作出让步，教宗计划对七名中国官方任命的主教予以认可。

今年1月，梵蒂冈向中国释出善意，破天荒要求两位教宗认可的地下教会主教，让位于北京任命的主教：分別是闽东教区主教郭希锦让位于詹思禄，及汕头教区主教庄建坚让位于官方主教黄炳章。黄炳章不仅是神职人员，还是人大代表。外界纷纷推测，梵蒂冈和北京很快将就主教任命权达成协议，而这将为两国建交清除一大障碍。

台湾对梵中建交的前景尤其感到担忧。梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。台湾朝野各党纷纷要求外交部为可能的变化作准备。台北尤其担心，台湾在中、南美洲的友邦，特别是多个天主教国家，会群起效尤，造成严重的"断交骨牌效应"。    

新的对华政策在天主教会内部也引起争议。香港荣休主教陈日君一再批评梵蒂冈对中国的妥协让步，认为这是背叛和出卖地下教会信徒。据法国《十字架报》（La Croix）报道，本周将有一个中国代表团访问罗马。陈日君对该报表示，中梵双方签署协议指日可待。
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