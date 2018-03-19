 不公平的咖啡 | 科技环境 | DW | 08.04.2018
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科技环境

不公平的咖啡

这种热饮料的生意深深打上了权力极不平衡的印记。穷国里那数以百万计的小农户收获咖啡原豆，赚钱的却是在欧洲和美国的咖啡烘制商和贸易商们。现在，农民们提出了自己的要求。

Filterkaffee (Imago/J. Tack)

过去15年里，全球咖啡产量增长了20％以上

（德国之声中文网）让人提神的这种热饮料，生意火爆：过去15年里，全球咖啡产量增长了20％以上。每年，这种提神饮料生意额惊人。然而，巨额盈利中只有很小一部分由发展中国家的咖啡豆种植农户获得。世界市场上，每磅咖啡原料售价约为1.15美元，一杯咖啡给小农户们带来的收益仅约5美分。

美国经济学教授萨克斯（Jeffrey Sachs）指出，要是消费者们为每杯咖啡多付5美分，农人们就能比现在有多一倍的收入，"消费者那里的小小提价会意味着生产者那里收益的巨大改善。这是公平贸易" 。下周在墨西哥举行的估计咖啡组织（ICO）大会上，萨克斯教授将介绍一份有关咖啡工业价值产生链的研究报告，并提出自己的建议。

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美国加州一位法官裁决，星巴克等商家应在产品上标识：含有丙烯酰胺。这是一种可能致癌的化学物质。德国媒体引述专家说法，欧盟对丙烯酰胺含量有规定，德国咖啡制造商总体符合规定。 (03.04.2018)

咖啡有助于健康并不是神话。每天喝4杯咖啡可以降低罹患多种疾病的风险，其中包括抑制或推迟罹患阿兹海默症，也就是老人失智症状。 (05.02.2018)

德国是咖啡业的重要国家。据德国咖啡联合会提供的数字，2016年，全球生产的900万吨咖啡原豆中，约有114万吨输入德国。此外，德国是世界上最大的咖啡制品出口商。162公升的人均／年消费量，使咖啡成为德国人最喜欢的饮料，超过矿泉水和啤酒。在廉价商店，3欧元就能买到一磅咖啡。

哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos）指出，在进入市场机会上，尤其是咖啡小农受到越来越严重的歧视，被迫在谈判中接受不平等条件。桑托斯总统的仕途起始于作为本国在国际咖啡组织的代表。他表示，在如何打破这一不平衡局面的问题上，"我们必须开展一场严肃的和务实的讨论"。

据估计，咖啡工业每年经营额度约为2000亿美元，其中，只有10%回归农户。哥伦比亚咖啡农户联合会主席在去年的咖啡生产商世界论坛会议上便指出，"人们理应问一问，所有那些钱都到哪里去了"。

凝炼／安静（德新社）

 

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