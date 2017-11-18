下次是不是要管烫发了？中国球迷吐槽纹身禁令

（德国之声中文网）在上周0比6惨败威尔士、这周1比4不敌捷克的两场比赛中，一些中国国足球员胳膊上缠着绷带或者穿着长袖，似乎有意遮住其纹身。

中国媒体报道称，球员们被要求在参加国家队比赛时遮住纹身。纹身最多的中后卫张琳芃缺席了上面的那两场比赛，而他通常很少会坐冷板凳。

官方给出的理由是张琳芃因伤缺席。不过也有球迷表示，他落选的真正原因是手臂以及脖子上的大量纹身。

张琳芃

相对于其他国家球员，中国球员的纹身并不多，不过近年来有所增加。这一趋势被正在打击违背"社会主义核心价值观"行为的中共当局看在眼中。

在周一（3月26日）对阵捷克的比赛中，中场蔡慧康穿长袖，遮住了他的纹身。新秀韦世豪则用绷带盖住了左上臂的纹身。

目前，中国足协没有对外公布有关纹身禁令的消息。不过据中国媒体报道，该禁令将于近日推出，可能是中国针对整个体坛纹身问题的一部分。

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如果这一消息得到证实的话，那么一些中国知名运动员也会"中枪"，比如羽毛球国手林丹。

自从有"银狐"之称的知名意大利教练里皮2016年10月担任主帅以来，中国国足的成绩有所提高。不过，中国还是未能如愿挺进今夏的世界杯，如今又在短短五天内在家门口两次惨败，丢了10球。

林丹身上有好几处纹身

在两战皆负后，里皮向球迷道歉："对不起中国球迷。这两场比赛真实反映了中国足球和欧洲足球的差距。"里皮曾经在2006年成功带领意大利队世界杯夺冠。

"澎湃新闻"援引里皮称，"我所说的欧洲足球不仅仅是像西班牙、德国、法国这样的一流强队，也包括威尔士和捷克这样的球队，我们在身体、技战术、比赛节奏、强度各个方面差距明显"。

一代足球男神贝克汉姆全身多处刺青

中国球迷则更多吐槽中国足协，表示这个国家机关应该更多关心国足的水平而不是球员的纹身。

微博网友讽刺说，"足协终于找到中国足球的问题所在了！下一步应该是管烫发、理发和抽烟"。另一名网友则写道：踢得这么差，也不去想想为什么，倒是要管纹身。

王凡/谢菲（法新社）