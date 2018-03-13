上班如厕滑倒不算工伤 ？那什么才算？

(德国之声中文网) 2017年1月，德国西南部小城海尔布隆的一名机械师在工作场所的厕所内不慎滑倒，头部撞到了洗手台。这名倒霉的机械师此后继续坚持工作，直到下班后才去医院就诊，并被诊断为脑震荡，在医院里躺了四天。随后，行业工伤保险协会还拒绝认定这起事故为工伤，认为上厕所完全是私事，与工作内容无关。

机械师显然不认同这一观点，遂将此案诉诸法庭。他强调，事发时，厕所的地板上有肥皂水，因此雇主应当为企业内部场所的缺陷承担责任。但是，海尔布隆社保事务法院并不支持他的观点。法庭认为，上厕所纯粹是私人事务，而且不论是公共厕所还是私家厕所，地面都有可能因沾有肥皂水而湿滑，因此当事企业的厕所并没有"特别的、与工作场所相关联的危险"。法官在判决书中写道："如厕行为本身，是为了满足自身需求，因此这是私人性质的、工伤保险范围之外的行为。"判决书还强调，从工作岗位前往厕所以及返回途中发生的事故都应算作工伤保险范围，但是在厕所内发生的事故则不能视作工伤。

上厕所发生事故不算工伤

吃饭如厕都是私人事务

海尔布隆社保事务法院并非首次作出此类判决。早在2012年，该院裁定一名戴姆勒员工在工伤事故诉讼中败诉。这名员工在公司食堂内因踩到一滩色拉酱汁而不幸滑倒，导致手臂骨折。工伤保险协会也认为这不算工伤，理由则是进食纯属私人行为，与劳动内容无关。法庭认同了工伤保险协会的观点。

事故是否被认定为工伤，直接关系到受伤员工获得的赔付金额。按照德国法律，工伤员工的医疗费用、误工费用由工伤保险全额赔付。而因私人事故受伤，医疗保险则只是支付部分费用，剩余部分需要由员工自行承担。不过，对于雇主而言，这并没有太大差别：企业按照工资比例，为每名员工缴纳工伤保险及部分医疗保险；究竟是医保公司还是工伤保险来执行赔付，对企业的开支并无直接影响。

食堂就餐发生事故也不算工伤

保险公司新商机？

在社交网络平台上，许多网友都对海尔布隆社保事务法院的判决表示难以理解。有人问道："上下班的路途都是工伤保险的范围，为什么8小时上班期间上厕所却不是？这实在太荒唐。"还有人戏谑地呼吁商业保险公司尽快开发新业务，推出"厕所事故保险"。

也有网友向倒霉的机械师支招，认为他应该放弃工伤诉讼，转而去普通法院发起直接针对雇主的"过失伤害"诉讼；该网友指出，肥皂水、色拉酱汁都是不应该出现在厕所或餐厅地板上的东西，这些场所的经营者对使用者的人身安全负有责任。

机械师的代理律师温克勒(Sören Winkler)也抓住这一点强调，工作场所的厕所地板湿滑，这绝对不能算作私人事务："厕所是由雇主设立并负责维护的，因此必须对这一空间内的危险负责，尤其是地板湿滑时。"

目前，这名机械师已经向上级法院提起上诉。