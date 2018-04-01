三问三答了解美韩联合军演

(德国之声中文网)朝鲜半岛的春天来临，为例行性的美韩联合军演揭开序幕。

这次的联合军演与往年不同。过去美韩都坚持要让大型武器登场，朝鲜也都认定预演构成威胁，大动作的反对。但是今年，出席演习的武器较低调，朝鲜的反应也没有以前激动。

军事演习会这样发展是有原因的。朝鲜频繁测试核子武器几个月下来，美韩两国都有充分动机要透过外交手段与朝鲜领导人金正恩沟通。

周日是军演的第一天。金正恩不但没有威胁要摧毁首尔，还在平壤观赏了韩国文艺团的演出，在落幕时鼓掌，并提议未来安排更多类似的表演。

以下是由美联社制作的，关于今年的美韩联合军演的快问快答。

问: 今年的美韩联合军演真的比往年低调吗?

答: 是的。

今年的演习为了避开平昌冬奥而延后举行。在平昌冬奥期间，两韩也有一些互相表达善意的行为，例如合组女子冰上曲棍球队，还在开幕时，跟随同一面朝鲜半岛统一旗进场。

虽然美韩官方都说今年的演习与往年并无不同，但是韩国的官员证实今年没有安排美国航空母舰、轰炸机或是其他侵略性的武器参与演习。这些武器过去在演习期间，都被部属在朝鲜半岛周围，引发朝鲜反感。

演习分两部份，实战演习与电脑模拟演习，通常都需要两个月来进行。然而，今年的演习只安排了一个月的时程。韩国的国防部也说，近期没有公开演习内容的相关计划。

问: 朝鲜将如何看待今年的演习?

答: 朝鲜政府在演习开始之后尚未发出任何声明。就算之后有一些不满的声音，预计也不会像以前这么激烈。以前朝鲜几乎每天都威胁要用核子武器轰炸首尔或华府，不然就是要废除韩战的停战协议。

但是上个月，金正恩与韩国大使会面后，间接向外界传达他"了解"联合军演即将举行，也希望一旦朝鲜半岛的局势稳定下来，军演的惯例就会有所调整。

朝鲜在现在的形势下，不太可能会像过去一样激进的反对军演。毕竟，那么做会伤害到已经见好的外交关系。韩国的国防部在周一表示，他们尚未侦测到朝鲜军方进行的可疑行动。

问: 军演之后，下一步会是什么?

答: 金正恩规划在4月27日与韩国总统文在寅举行峰会。彼时大约是美韩联合军演快要结束的时后。这场峰会是1945两韩之间分裂以来，第三次举行峰会。这场峰会的关键在于，金正恩可能在会中提及无核化的具体措施，美韩也可能需要给出让步。

金正恩不太可能会全然放弃核武。他声称他的核弹射程覆盖整个美国国土，也只是去年的事情。虽然专家不太相信他的话，认为他的核弹还没发展完全，但金正恩的父亲金正日长期以来都渴望握有那种武力却是事实。

上周，金正恩到北京进行了2011年上任以来的第一次出国访问，在会中暗示他希望可以渐进式的放弃核武，来换取美韩的援助。这可能会有些问题，因为美国有一些条件是希望朝鲜可以立即、完全的达成，以免重蹈过去的覆彻: 朝鲜赢得迫切需要的援助，但私底下又秘密的继续核武计划。

罗法(美联社)