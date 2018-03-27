"三胖"或访京 中国急删贴

（德国之声中文网）本周一（3月26日）有消息称，朝鲜最高领导人金正恩抵达北京进行短时间秘密访问并于周二下午离京。虽然该消息尚未被官方证实，但是不难看出，北京方面已加强安全戒备，网上相关内容遭遇屏蔽和删除。

日媒NTV和NHK报导一列特别的朝鲜专车在严峻警戒下通过"中朝友谊桥"，抵达北京。多家通讯社发现，周一当天，北京天安门广场的东西两侧一度封锁，供外国政要下榻的钓鱼台国宾馆周一周围警力大增，加深外界对金正恩访问北京的揣测。

迄今为止，中国官方和媒体皆未证实和报道金正恩或朝鲜官员抵达北京的消息。

"朝鲜"也成敏感词

因为是朝鲜金家王朝第三代继承人，加上体型的关系，金正恩常被中国网民戏称为"金三胖"。这一称号曾多次在中国大陆被封杀与解禁。例如，2015年10月，中共政治局常委刘云山赴朝鲜出席劳动党创建70周年阅兵仪式的时候，该词被列为禁搜的网络敏感词。而2016年3月初联合国制裁朝鲜的时候，"金三胖"又被解禁。

当年11月，有报道称，朝鲜当局已正式照会中共当局，要求大陆媒体、政府官员和中国民众，今后不得直呼金正恩的"名讳"，更不能称其为"金三胖"。之后，在微博上搜索该词，得到的结果一度是："根据相关法律法规和政策，搜索结果不予显示"。

为了规避审查，网民会使用另外一些别名，如"鑫胖"、"金三肥"、"金3胖"、"胖三儿"等。

金正恩突访中国的消息传出后，德国之声记者在新浪微博搜索栏目上输入"金三胖"、"三胖"、"鑫胖"、甚至"朝鲜"，得到的结果均是：抱歉，未找到"xx"相关结果。虽然可以搜索"金正恩"，但是看不到任何有关访华的消息。截至发稿，在专门搜集新浪用户被删除或屏蔽微博的网站"自由微博"上，"金正恩"三字位于热搜排行榜第二名。

"金"字股票大涨

法新社另外报道，多家相关股票周二大涨。例如，因为名字中有位于中朝边界的"长白山"，长白山旅游股份有限公司上涨10%，达到上海证券交易所的单日涨幅限制。东莞金太阳研磨股份有限公司也因为含有象征"金家王朝"的"金太阳"三个字而上涨10%。

一些仅含有"金"字的公司也跟着沾光，深圳金信诺高新技术股份有限公司也实现了单日最高涨幅。