"三月半"访京 中国急删贴

（德国之声中文网）本周一（3月26日）有消息称，朝鲜最高领导人金正恩抵达北京进行短时间秘密访问并于周二下午离京。虽然该消息尚未被官方证实，但是不难看出，北京方面已加强安全戒备，网上相关内容遭遇屏蔽和删除。

日媒NTV和NHK报导一列特别的朝鲜专车在严峻警戒下通过"中朝友谊桥"，抵达北京。多家通讯社发现，周一当天，北京天安门广场的东西两侧一度封锁，供外国政要下榻的钓鱼台国宾馆周一周围警力大增，加深外界对金正恩访问北京的揣测。

迄今为止，中国官方和媒体皆未证实和报道金正恩或朝鲜官员抵达北京的消息。

"朝鲜"也成敏感词

因为是朝鲜金家王朝第三代继承人，加上体型的关系，金正恩常被中国网民戏称为"金三胖"。这一称号曾多次在中国大陆被封杀与解禁。例如，2015年10月，中共政治局常委刘云山赴朝鲜出席劳动党创建70周年阅兵仪式的时候，该词被列为禁搜的网络敏感词。而2016年3月初联合国制裁朝鲜的时候，"金三胖"又被解禁。

当年11月，有报道称，朝鲜当局已正式照会中共当局，要求大陆媒体、政府官员和中国民众，今后不得直呼金正恩的"名讳"，更不能称其为"金三胖"。之后，在微博上搜索该词，得到的结果一度是："根据相关法律法规和政策，搜索结果不予显示"。

为了规避审查，网民会使用另外一些别名，如"鑫胖"、"金三肥"、"金3胖"、"胖三儿"等。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 兄弟友谊 朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 老友接站 1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 最后的握手 1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 斯大林的礼物 这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 三位领导人迎接 1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 子承父业 法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金正日的“第一次” 2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 频繁到东北 2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 21世纪的专列 金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 安全接地气 有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “非正式”是常态 金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “三世”访华 2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 神秘车队 3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 来自北方的绿色列车 韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金习会 中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。 作者: 叶宣



金正恩突访中国的消息传出后，德国之声记者在新浪微博搜索栏目上输入"金三胖"、"三胖"、"鑫胖"、甚至"朝鲜"，得到的结果均是：抱歉，未找到"xx"相关结果。虽然可以搜索"金正恩"，但是看不到任何有关访华的消息。截至发稿，在专门搜集新浪用户被删除或屏蔽微博的网站"自由微博"上，"金正恩"三字位于热搜排行榜第二名。

"金"字股票大涨

法新社另外报道，多家相关股票周二大涨。例如，因为名字中有位于中朝边界的"长白山"，长白山旅游股份有限公司上涨10%，达到上海证券交易所的单日涨幅限制。东莞金太阳研磨股份有限公司也因为含有象征"金家王朝"的"金太阳"三个字而上涨10%。

一些仅含有"金"字的公司也跟着沾光，深圳金信诺高新技术股份有限公司也实现了单日最高涨幅。