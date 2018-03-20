三分钟读懂欧盟峰会主议题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2018

（德国之声中文网）由于目前经济运行良好，金融危机10年后，欧盟的元气得到些恢复，因此，此次28国政府首脑们在布鲁塞尔峰会上发言的渴望不会那么大。在今、明两天的会议上，其它当下议题比传统议程更为重要。以下是5个最大的困难议题：

贸易

各成员国元首和政府首脑将谴责美国对钢、铝征收惩罚性进口关税，并敦促美国总统特朗普遵守国际贸易规则。欧盟将要求，假如美方考虑有例外对待，那就必须以整个欧盟为对象。欧盟理事会常任主席图斯克意欲避免让特朗普在贸易问题上分裂欧盟，避免发生导致双方反制措施不断升级的"贸易战"。图斯克安慰说，欧盟出口美国的钢、铝仅为贸易总额的1.5%，不过，欧盟仍应防微杜渐。他指出，必须强调保持跨大西洋安全伙伴关系的重要性。峰会前夕，欧盟外交官们纷纷表示："我们永远是朋友"，"但特朗普总统也知道这一点吗？"本周五，欧委会有可能宣布针对按计划于周五零点生效的美方新关税的反制措施。

俄罗斯

峰会计划发表关于在英国国内发生的对一名俄罗斯前间谍及其女儿的毒剂袭击事件的声明，表达与英国的团结。然而，在是否应认定莫斯科要对袭击行为负责的问题上，人们并不一致。在此次谋刺事件中首次使用了可能是前苏联制造的武器级神经毒气。正由民粹主义政府执政的希腊和奥地利两国的立场是：只要英国人不能提供确凿证据，就将拒绝谴责俄罗斯，但仍将至少在口头上表达对遭受重创的梅首相的支持。与会者们也将就如何能更好地防止来自俄罗斯的毒攻击问题进行磋商。对莫斯科采取新制裁，目前似乎不太可能。

英国退盟

英国首相梅将在周四的共同晚餐会上谈及英国退盟、她本人就未来双边关系的设想。但峰会期间未安排同梅的会谈；谈判以至承诺更无从谈起。有关英国退盟的决定将在周五做出，而此时，会议桌旁将已没有梅首相的身影。其它27个成员国将通过2021年过渡期结束后与联合王国未来关系的指导方针和大致路线图。鉴于英国届时将离开欧洲内部市场和关税联盟，这一关系可以被简略称为一种强化的自贸伙伴关系。欧盟首席谈判代表巴尼耶和英国首席谈判代表戴维斯已公布了过渡期的各项安排和规定，是否所有27国都能接受这一过渡期，目前还不清楚。欧盟理事会主席图斯克认为，还有磋商的必要。尤其是爱尔兰要求，必须作出有法律效力的澄清，保持与属于英国的北爱地区之间边界的开放性。迄今，虽有相关政治承诺，但未签订有约束力的协定。

互联网企业税

欧盟外交官们预期，在这个高度政治化的税政策上，峰会上将发生激烈争议，并且，不会作出决定。欧委会要加大对互联网企业征税，批评爱尔兰、卢森堡、荷兰等迄今的避税天堂的经营模式。本周一，欧委会提交了首批建议，引发不同反响，既有热烈的赞同，也有抵制和批评。若干成员国指责说，相关征税有可能被美国方面误解为是对谷歌、苹果、脸书等成功的全球康采恩的惩罚。无论在哪里，互联网康采恩也得像普通制造业康采恩一样交税，对这一目标，人们意见一致；只是在如何实现这一目标的问题上，存在分歧。

欧元区

法国总统马克龙去年9月就提出了关于欧元货币共同体改革的全面建议。德国联邦总理默克尔本打算在此次峰会上就表明态度，宣布自己的设想。由于组阁时间冗长，这一打算泡了汤。现在，马克龙和默克尔承诺，至6月份峰会，找到有关加深融入、设置欧盟财政部长和共同投资基金的共同立场。波兰和其它较小的成员国已拒绝法国人的宏伟计划，反对深化融入，不愿受制于那些强大的欧元国家。

峰会将留下什么

其它议题被峰会导演图斯克推延至今年6月的峰会。这些议题完全有磋商的必要，但目前无望达成一致。这些议题中包括：共同的政治庇护及移民政策、欧盟内的难民分配、与波兰的法治争议、亦被称为"中期财政框架"的2020年后27国财政预算。法国要求在农业资助领域的改革；波兰要求，欧盟的资金不应与是否接收难民相捆绑。6月峰会议题繁多。