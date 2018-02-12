 三个月见两次 中印首脑罕见武汉会晤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

三个月见两次 中印首脑罕见武汉会晤

亚洲两大强权中国和印度比邻而居，过去关係时而剑拔弩张。两国在边界和达赖喇嘛等议题上持歧见。但中国外长王毅和印度外长斯瓦拉杰会面后，在记者会上宣布习近平将和莫迪27日开始举行2天“非正式会晤”。中印关係是否增温？

Staatsbesuch Indiens Premierminister Modi besucht China Xi Jinping (Reuters/K. Kyung-Hoon)

印度总理莫迪所属的人民党发现对中国采取强硬政策无效。

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平和印度总理莫迪 (Narendra Modi)将在4月27至28日于湖北武汉举行非正式会晤。两人预计讨论有关边界和西藏等相关议题。

中国外交部长王毅表示，"中印两国的共同利益远超过歧见，两国别无选择追求永久的友谊、互利的合作以及共同的发展"。他也强调，这次非正式峰会，将大大有助于深化两国的互信。他说："我们确信，此次非正式峰会将获得全面的成功，写下中印关系史上的新里程碑。"

印度外交部长拉瓦杰 (Sushma Swaraj)说，"莫迪和习近平见面交换双边和国际事务意见。就整体和长期发展，两国要持续促进沟通。"

2017年6月中国和印度在洞朗高原发生军事对峙73天，两国军队一度发生冲突。虽然和平收场，但因此种下心结，在洞朗周边各有部署。中印两大核武强权在喜马拉雅山脚下相持，让印度对中国在南亚拓展军事和经济多有提防。

Karte Doklam Hochebene BRA

中印2017年洞朗高原上的军事对峙看似和平收场，但两国都加强周边军备部署。

DW.COM

8月15日是印度独立纪念日，总理莫迪当天发表演说，称印度已经准备好迎接任何挑战。与此同时，这位民族主义者也提出了要在2022年实现“印度梦”。 (15.08.2017)

围绕与印度边界纠纷，中国立场趋硬，官媒民族主义调子升高；习近平主席似乎要在下月举行的多国峰会上与印度总理莫迪直接较劲儿。 (03.08.2017)

中国外长王毅周三表示，中印两大邻国有巨大的合作潜力。有分析认为，印度总理莫迪访华之际，这一表态旨在为两国间的困难关系带来一些积极的色彩。 (30.08.2017)

正在访问印度的法国总统马克龙表示，法印签署了重要的安全协议，两国防务合作达到新高度。外界认为，此举动旨在应对中国不断扩大的地区影响力。 (10.03.2018)

中国"一带一路"的交通和能源项目都影响到印度周边，包括和巴基斯坦分治的高争议喀什米尔区域和印度邻国，包括斯里兰卡、尼泊尔和马尔代夫。

莫迪已定6月赴中国青岛参加上海合作组织（Shanghai Cooperation Organization）领导人峰会。中印首脑在这么短的时间内就会面两次，实属罕见。习近平过去也未曾在北京以外的城市与他国领导人进行非政治会晤。这都让本週莫迪的访问显得相当不寻常。

莫迪所属的印度人民党过去对北京採取强硬手段，但近来态度转变。顾虑到达赖喇嘛被中国视为分裂份子，印度今年3月第一次禁止西藏人在新德里举办西藏起义 60週年活动。

中国过去和印度在许多议题上立场相左，包括阻挡印度成为"核供应国"一员，还有在联合国制裁巴基斯坦武装份子案上投下反对票。

夏立民/罗法 (路透社、法新社等)

相关内容

DW Sendung Check-in Malediven

岛国政治危机 中印暗中较量 12.02.2018

印度洋上的马尔代夫近日来的政治危机吸引了各方的关注。而在这场危机的幕后，则是千里之遥的印度与万里之遥的中国之间的较量。新德里能否守住其传统“势力范围“？北京又是否能在印度洋推进“一带一路“、乃至“包围印度“?

Logo von Amnesty International

大赦国际新报告 中美德印都挨批 22.02.2018

大赦国际组织最新推出的世界人权状况报告显示，全球范围内仍有数百人在过去一年内因维护人权而失去生命。包括中国的诺贝尔和平奖获得者刘晓波。但同时该组织也对德国、美国等国侵犯人权的做法提出了批评。

Nordkorea Kim Jong Un spricht mit südkoreanischer Delegation

朝韩首脑又将握手 如何避免原地转圈 07.03.2018

朝韩将举行首脑会晤的消息传出，被认为是朝鲜半岛局势的一个突破性进展。这将是二战后南北领导人的第三次会面。但此次峰会是否能给危机笼罩的半岛带来和平的希望?

泽林视点

Wanderarbeiter in China (picture alliance/dpa)

泽林视点：经济东风摆平一切

尽管与美国的贸易战一触即发，中国经济增长依然再次超出预期。德国之声专栏作家泽林认为，这为中国政府解决部分国内问题创造了条件。 