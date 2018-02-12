三个月见两次 中印首脑罕见武汉会晤

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平和印度总理莫迪 (Narendra Modi)将在4月27至28日于湖北武汉举行非正式会晤。两人预计讨论有关边界和西藏等相关议题。

中国外交部长王毅表示，"中印两国的共同利益远超过歧见，两国别无选择追求永久的友谊、互利的合作以及共同的发展"。他也强调，这次非正式峰会，将大大有助于深化两国的互信。他说："我们确信，此次非正式峰会将获得全面的成功，写下中印关系史上的新里程碑。"

印度外交部长拉瓦杰 (Sushma Swaraj)说，"莫迪和习近平见面交换双边和国际事务意见。就整体和长期发展，两国要持续促进沟通。"

2017年6月中国和印度在洞朗高原发生军事对峙73天，两国军队一度发生冲突。虽然和平收场，但因此种下心结，在洞朗周边各有部署。中印两大核武强权在喜马拉雅山脚下相持，让印度对中国在南亚拓展军事和经济多有提防。

中国"一带一路"的交通和能源项目都影响到印度周边，包括和巴基斯坦分治的高争议喀什米尔区域和印度邻国，包括斯里兰卡、尼泊尔和马尔代夫。

莫迪已定6月赴中国青岛参加上海合作组织（Shanghai Cooperation Organization）领导人峰会。中印首脑在这么短的时间内就会面两次，实属罕见。习近平过去也未曾在北京以外的城市与他国领导人进行非政治会晤。这都让本週莫迪的访问显得相当不寻常。

莫迪所属的印度人民党过去对北京採取强硬手段，但近来态度转变。顾虑到达赖喇嘛被中国视为分裂份子，印度今年3月第一次禁止西藏人在新德里举办西藏起义 60週年活动。

中国过去和印度在许多议题上立场相左，包括阻挡印度成为"核供应国"一员，还有在联合国制裁巴基斯坦武装份子案上投下反对票。

夏立民/罗法 (路透社、法新社等)