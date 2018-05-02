 “一带一路”典范受批评：厉害了谁的国？ | 文化经纬 | DW | 02.05.2018
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文化经纬

“一带一路”典范受批评：厉害了谁的国？

曾为伊万卡品牌代工的中国华坚制鞋，在埃塞俄比亚投资建厂，为当地带来就业，但劳工待遇饱受批评。而在中国纪录片票房热门大片中，这家企业被宣传为中国向非洲输出经济繁荣的典范。

Äthiopien Industriepark Hawassa (Imago/Xinhua/M. Tewelde)

中国承建的埃塞俄比亚Hawassa纺织工业园区

（德国之声中文网）在《厉害了，我的国》中，华坚制鞋集团被描绘为一个把繁荣富裕带到其他国家的施惠者。华坚在埃塞俄比亚雇佣数千名工人，支付的工资只是在中国国内雇工的零头。华坚的当地工人告诉美联社记者，他们的收入难以维持生活，而且工作时缺乏安全保障。

在首都亚的斯亚贝巴郊外华坚制鞋厂工作的21岁女工Ayelech Geletu说，她的基本月工资是1400比尔，相当于51美元。"到月底就什么也不剩了"，而中方管理人员态度很不好，经常对工人大喊大叫。

《厉害了，我的国》反映了中国官方宣传机器的能量，它不仅打造出了一部讲述中国在习近平领导下实现"伟大复兴"的具有冲击力的纪录片，而且还能让观众叫好。

这部纪录片由中国央视和国有中国电影股份有限公司联合出品，展示了近年中国在工程、军事方面的领先项目以及环保和文化领域的发展成就。该片在今年3月中国人大会议开幕前3天上映。根据本届人大通过的宪法修正案，国家主席习近平理论上可无限期连任。《厉害了，我的国》的主角就是习近平，在长度90分钟的片子中，党和国家领导人习近平共出现了30多次。

而华坚集团则被表现为中国经济成功模式输出的典范：为数千贫穷的埃塞俄比亚人提供就业机会、分享发展经验、帮助当地经济建立工业化基础。这也是习近平力推的"一带一路"包容发展道路的模范。纪录片的台词中说，在开放过程中，不仅要让中国人过上更好的生活，还要让别人也过上更好的生活。

Äthiopien Textilindustrie Fabrik Näherinnen (Jeroen van Loon)

华坚在埃塞俄比亚的工厂雇佣了数千名工人

华坚董事长张华荣在片中站在生产线上的工人身旁说，自己就像他们的父亲，这些年轻人都很喜欢他。但几名埃塞俄比亚工人在当地告诉美联社记者，他们的工资很低，几乎难以维持日常开销。他们还抱怨工作时没有安全防护用品，被迫加班到12小时，进行军训式的操练，忍受中国管理人员的吼叫，以及不许成立工会组织。

一位20岁的女工说，如果有人抱怨，就会被指责扰乱工作，立即被开除；另一位工人说，如果要求工作时带手套，也会被责令走人。

对美联社的有关问询，华坚集团拒绝予以置评。而伊万卡的品牌则表示与华坚已经没有业务关系，并强调公司"始终十分重视供货链的合规"。去年，3名为"中国劳工观察"在华坚公司卧底调查伊万卡代工产品的人士被捕，后来或保释，至今仍处于监视之下。

华坚来到埃塞俄比亚6年后，让该国成为新的制鞋业中心的目标似乎仍遥不可及。而华坚选择这个没有法定最低工资的国家投资的主要考虑则很明显。"这些企业从亚洲迁移到非洲，是为了节省劳动力成本"，原埃塞俄比亚投资委员会负责人、现任总理顾问的阿雷加（Fitsum Arega）说。他赞扬华坚雇佣了5000多名埃塞俄比亚工人，但认为华坚其实"可以做得更好"。
观看视频 05:59

中国企业移师非洲

《厉害了，我的国》的导演卫铁对美联社表示，他并未意识到华坚面对的争议，之所以选择这个企业是因为它"把中国的发展经验介绍到非洲"。他还补充说，更愿意把视角集中到积极的方面。

《厉害了，我的国》打破了中国纪录片的票房纪录。据购票平台"猫眼"的数据，上映5周后该片票房突破了4.5亿元人民币，甚至超过了最新一集《星球大战》。

在上海，《厉害了》的日场票经常售罄，若非观众兴趣空前，那便是团体组织赠票的功劳了。例如美联社记者在一家影院外询问的几名观众，都不是自己买票来看电影，票是国企、政府机关或街道分发的，作为"党建"工作的一部分。

在中国最大的电影评论社区"豆瓣网"上，这部大片的页面取消了网友自主评分的功能，取而代之的是一个"媒体评分8.5"，所有影评也非网友评论，而是显示来自新华网、中新网、人民网等官方媒体。而在另一个影评网站--亚马逊的IMDb.com上，《厉害了，我的国》只获得了一颗星的评价。

但对一些人来说，这部电影满足了中国人渴望看到自己国家跻身强国之列的心愿。"在看这部片子之前，我还不知道我们国家这么厉害"，一位68岁的上海邹姓观众说，"我去过很多国家，英国、西班牙，都没有中国好，至少没有上海好。我很开心，更爱我的国家了。"

 

叶宣/乐然（美联社）

 

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Äthiopien Industriepark Hawassa (Imago/Xinhua/M. Tewelde)

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