WSJ: Путін просив Курца організувати зустріч з Трампом

Президент Росії Володимир Путін просив канцлера Австрії Себастьяна Курца організувати саміт за участю президента США Дональда Трампа у Відні. Про це в п'ятницю, 8 червня, повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на європейського чиновника.

Тема зустрічі Путіна і Трампа порушувалася під час візиту президента РФ до Відня 5 червня і Курц прохання Путіна прийняв, пообіцявши передати його Трампу, пише WSJ. Відень заявляв про свою готовність організувати зустріч президентів РФ і США, підтвердили в Білому домі виданню. За даними WSJ, Путін не хоче проводити цей саміт у Вашингтоні і надає перевагу нейтральній локації.

Зустріч Путіна і Трампа досі не була організована через політичну нестабільність в США і недостатню ініціативу Вашингтона, вважають в Кремлі. На питання журналіста ORF про причини того, чому саміт все ще не відбувся, російський президент під час інтерв'ю у Відні запропонував "запитати колег в США".

Трамп позитивно ставиться до можливості прямого діалогу з Путіним. "Що стосується вагомості цієї події - коли прийде час, про неї оголосять", - заявив посол США в РФ Джон Хантсман.