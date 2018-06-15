WSJ дізналася про обурливі для колег слова Трампа на саміті G7

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел видання The Wall Street Journal, пригрозив прем'єр-міністрові Японії Сіндзо Абе, що відправить 25 мільйонів мексиканців до його країни. Ця заява пролунала на полях саміту Великої сімки (G7), де американський лідер не знайшов згоди з колегами. Про слова Трампа видання повідомило в п'ятницю, 16 червня.

WSJ з посиланням на європейських дипломатів зазначає, що співрозмовники очільника США були спантеличені його непублічними висловлюваннями на теми від тероризму до міграції. Приміром, говорячи про проблему біженців в Європі, Трамп заявив главі уряду Японії: "Сіндзо, у тебе цієї проблеми немає. Хочеш - надішлю тобі 25 мільйонів мексиканців і ти вмить вилетиш з уряду".

Президентові Франції Еммануелю Макронові республіканець, за повідомленнями, заявив, що "всі терористи перебувають в Парижі". Сам Трамп відкидає такі заяви і каже, що саміт G7 був для нього успішним, а сам він має приязні стосунки із іншими світовими лідерами. Утім, президент після саміту все ж відкликав свій підпис під фінальним комюніке, позаяк образився на прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Напередодні ЗМІ активно обговорювали повідомлення Buzzfeed про інше висловлювання Трампа на саміті. Мовляв, Крим російський, адже люди, які там живуть, розмовляють російською. У Білому домі коментувати це відмовилися, а українські дипломати з посиланням на своїх західних колег кажуть, що цю фразу вирвали з контексту.