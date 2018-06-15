WSJ дізналася про обурливі для колег слова Трампа на саміті G7

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел видання The Wall Street Journal, пригрозив прем'єр-міністрові Японії Сіндзо Абе, що відправить 25 мільйонів мексиканців до його країни. Ця заява пролунала на полях саміту Великої сімки (G7), де американський лідер не знайшов згоди з колегами. Про слова Трампа видання повідомило в п'ятницю, 16 червня.
WSJ з посиланням на європейських дипломатів зазначає, що співрозмовники очільника США були спантеличені його непублічними висловлюваннями на теми від тероризму до міграції. Приміром, говорячи про проблему біженців в Європі, Трамп заявив главі уряду Японії: "Сіндзо, у тебе цієї проблеми немає. Хочеш - надішлю тобі 25 мільйонів мексиканців і ти вмить вилетиш з уряду".
Президентові Франції Еммануелю Макронові республіканець, за повідомленнями, заявив, що "всі терористи перебувають в Парижі". Сам Трамп відкидає такі заяви і каже, що саміт G7 був для нього успішним, а сам він має приязні стосунки із іншими світовими лідерами. Утім, президент після саміту все ж відкликав свій підпис під фінальним комюніке, позаяк образився на прем'єра Канади Джастіна Трюдо.
Напередодні ЗМІ активно обговорювали повідомлення Buzzfeed про інше висловлювання Трампа на саміті. Мовляв, Крим російський, адже люди, які там живуть, розмовляють російською. У Білому домі коментувати це відмовилися, а українські дипломати з посиланням на своїх західних колег кажуть, що цю фразу вирвали з контексту.
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Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Лише одна мить
Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".
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Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Версія Білого дому
Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.
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Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Без Трампа
На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.
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Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Макрон-оратор
"Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.
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Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Жодних суперечок в раю?
Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.
Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович