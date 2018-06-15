 WSJ дізналася про обурливі для колег слова Трампа на саміті G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

WSJ дізналася про обурливі для колег слова Трампа на саміті G7

ЗМІ продовжують публікувати повідомлення про висловлювання Трампа в колі колег з G7. Цього разу - щодо біженців та тероризму, пише WSJ.

Дональд Трамп і без того відомий своїми скандальними висловлюваннями

Дональд Трамп і без того відомий своїми скандальними висловлюваннями

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел видання The Wall Street Journal, пригрозив прем'єр-міністрові Японії Сіндзо Абе, що відправить 25 мільйонів мексиканців до його країни. Ця заява пролунала на полях саміту Великої сімки (G7), де американський лідер не знайшов згоди з колегами.  Про слова Трампа видання повідомило в п'ятницю, 16 червня.

DW.COM

Речниця Білого дому відмовилася підтверджувати чи спростовувати слова Трампа. Офіційно ж США засуджують анексію Криму.

Глави держав та урядів країн Великої сімки стримано відреагували на рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис у заключному комюніке саміту G7. (10.06.2018)

Президент США назвав канадського прем'єра "нечесним і слабким" і відкликав після від'їзду з Канади свій підпис під заключним комюніке саміту G7. В ЄС заявили про підтримку заяви Великої сімки. (10.06.2018)

WSJ з посиланням на європейських дипломатів зазначає, що співрозмовники очільника США були спантеличені його непублічними висловлюваннями на теми від тероризму до міграції. Приміром, говорячи про проблему біженців в Європі, Трамп заявив главі уряду Японії: "Сіндзо, у тебе цієї проблеми немає. Хочеш - надішлю тобі 25 мільйонів мексиканців і ти вмить вилетиш з уряду".

Президентові Франції Еммануелю Макронові республіканець, за повідомленнями, заявив, що "всі терористи перебувають в Парижі". Сам Трамп відкидає такі заяви і каже, що саміт G7 був для нього успішним, а сам він має приязні стосунки із іншими світовими лідерами. Утім, президент після саміту все ж відкликав свій підпис під фінальним комюніке, позаяк образився на прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Напередодні ЗМІ активно обговорювали повідомлення Buzzfeed про інше висловлювання Трампа на саміті. Мовляв, Крим російський, адже люди, які там живуть, розмовляють російською. У Білому домі коментувати це відмовилися, а українські дипломати з посиланням на своїх західних колег кажуть, що цю фразу вирвали з контексту.

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


DW.COM

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

Після саміту G7 у Канаді чи не найбільше врізалася в пам'ять одна світлина. Утім, як насправді відбувалися переговори, схоже, радше питання перспективи. Адже знімки однієї сцени були кардинально різними. (11.06.2018)  

Також за темою

Kanada G7 Gipfel Abreise Donald Trump

Коментар: Дональд Трамп перетворює G7 на G6 10.06.2018

Щойно здавалося, лідери G7 змогли погодити спільне комюніке і уникнути відкритого розколу, однак Трамп відкликав підпис під документом шляхом різкого Twitter-розвороту. Але, мабуть, це на краще, вважає Міхаель Кніґґе.

Kanada Whistler - Flaggen werden aufgestellt

Велика сімка - формат, який себе вичерпав? 08.06.2018

8 червня у Канаді зустрічаються глави держав та урядів країн Великої сімки. Атмосфера саміту, однак, буде не надто комфортною, зважаючи на розбіжності зі США.

G7 Gipfel in Charlevoix Kanada Trump PK

Трамп вимагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків 09.06.2018

На саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп наполягав на "справедливому" доступі до ринків для американських товарів та вимагав припинити нечесні, на його думку, торговельні практики.

Докладно

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

"Гарна інвестиція": скільки Януковичу коштували "супер-VIP"

Оточення Януковича через офшори заплатило до двох мільйонів євро за лобістські послуги європейських екс-політиків. 

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Звіт ОЕСР: міста України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція змінюють економічну структуру країни, йдеться у новому звіті. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  